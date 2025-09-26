Газета
Главная / Политика /

ВЦИОМ: доверие Путину выразили 79,5% опрошенных россиян

Положительно оценили работу главы государства 76,3% респондентов
Валерия Хлобыстова
Артур Новосильцев / Агентство «Москва»
Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,5% населения России, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, который проводился с 15 по 21 сентября. Показатель вырос на 0,1 п. п. за неделю.

При этом уровень доверия россиян председателю правительства РФ Михаилу Мишустину составил 60,6%, что на 1,6 п. п. больше, чем результат предыдущей недели. Роста по этому показателю также достигли лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (+2,6 п. п.) – 31%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий (+1,6 п. п.) – 22,7% и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев (+1,4 п. п.) – 9,8% респондентов. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову все так же доверяют 33,9% жителей страны.

Положительную оценку деятельности президента дали 76,3% россиян. Для премьер-министра страны и правительства одобрение населения оказалось на уровне 50,9% и 50,0% соответственно. Партию «Единая Россия» поддержали 34,8%. За неделю количество респондентов, принявших такое решение, увеличилось на 1,8 п. п. 10,9% выразили поддержку ЛДПР (+0,4 п. п.), КПРФ получили ее от 9,4% опрошенных (-0,8 п. п.), «Новые люди» – от 8,0% (-0,3 п. п.) и «Справедливая Россия» – от 4,2% (+0,1 п. п.).

По данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), уровень доверия россиян Путину составляет 81%. Показатель вырос после пятинедельного 80%-го доверия граждан. Еще 82% опрошенных россиян хорошо оценили работу главы государства. Последние несколько недель положительное отношение к его деятельности показывают 81-82% респондентов.

При этом, по мнению 55% опрошенных жителей страны, деятельность правительства можно назвать удачной, как и на прошлой неделе. Отдельно 58% россиян заявили о том, что Мишустин работает хорошо. При этом 24% и 10% соответственно плохо оценили труд кабмина и его председателя.

«Единую Россию» поддержали 43% населения. За КПРФ отдали бы голос 7% опрошенных (в случае выборов в Госдуму). ЛДПР бы могли получить 10% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 3%, «Новые люди» – 4%.

ВЦИОМ проводит опрос 1600 совершеннолетних граждан с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке. ФОМ проводит репрезентативный еженедельный опрос населения того же возраста методом интервью по месту жительства. Его проходят 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте РФ).

