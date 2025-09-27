Главные заявления Лаврова на пресс-конференции в ООН

Главные заявления Лаврова на пресс-конференции в ООНПро новые удары по Ирану, отношения с США и «подробности Бучи»
27 сентября в ООН прошла пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИДа приехал в Нью-Йорк для участия в 80-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. За последние дни он встретился с коллегам из других стран, в частности, с госсекретарем США Марко Рубио. «Ведомости» собрали главные заявления Лаврова на встрече с журналистами в США.
Про Украину и беспилотники на Западе
Рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 г. было бы «политической слепотой и полным непониманием» происходящего, считает министр.
Никто из западных журналистов не пытался узнать «подробности Бучи». Лавров заявил, что призывал к «журналистскому азарту» с целью узнать, «чьи тела были показаны» в Киевской области после отхода войск РФ в 2022 г. «Никто из вас, как я понимаю, потом не устраивал журналистского расследования, хотя по поводу гораздо менее громких инцидентов такие расследования сплошь и рядом», – сказал он.
Россия не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники или ракеты на территории стран ЕС или НАТО, заверил Лавров.
Дальность полета беспилотников, обнаруженных в Польше, меньше, чем от границы Российской Федерации до польской территории, отметил министр.
Лавров предостерег от попыток сбить любой объект в воздушном пространстве РФ: «Думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности». Министр подразумевает заявления западных политиков о возможности уничтожения российских военных самолетов, якобы вторгшихся на их территорию.
На Иран готовят нападение
Новые удары по Ирану обсуждаются, рассказал Лавров со ссылкой на «знающих людей».
Военная угроза и «экономическое удушение» Ирана синхронизированы, «это печально», заявил министр.
Иран не намерен нарушать условий ядерной сделки, но угодил в «западню» с продлением санкций от США и Европы, указал министр.
«Западные страны в грош не ставят, как у нас говорят, резолюции Совета Безопасности [ООН]. Что по Ирану, что по Косову, что минские договоренности по Украине, и примеров таких огромное количество», – сказал Лавров.
Отношения с США
Россия не видит у администрации США отклонений от курса на честный диалог.
На встрече с госсекретарем США Рубио было зафиксировано желание реализовать проекты, где интересы РФ и США совпадают, рассказал Лавров.
Слова президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре» являются проявлением публичной дипломатии, считает Лавров. То же самое, по его словам, относится и к заявлениям о призыве сбивать военные самолеты РФ.
Обама «намусорил» Москве с дипломатической собственностью в США. По словам Лаврова, последствия пока сложно разгрести.