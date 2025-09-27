Главные заявления Лаврова на пресс-конференции в ООН

Рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 г. было бы «политической слепотой и полным непониманием» происходящего, считает министр.

Никто из западных журналистов не пытался узнать «подробности Бучи». Лавров заявил, что призывал к «журналистскому азарту» с целью узнать, «чьи тела были показаны» в Киевской области после отхода войск РФ в 2022 г. «Никто из вас, как я понимаю, потом не устраивал журналистского расследования, хотя по поводу гораздо менее громких инцидентов такие расследования сплошь и рядом», – сказал он.

Россия не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники или ракеты на территории стран ЕС или НАТО, заверил Лавров.

Дальность полета беспилотников, обнаруженных в Польше, меньше, чем от границы Российской Федерации до польской территории, отметил министр.