Эксперты не ждут массовых отказов военнослужащих от мандатов на будущих выборах

Эксперты не ждут массовых отказов военнослужащих от мандатов на будущих выборахНо случай с воронежским «отказником» продемонстрировал необходимость навести в этой сфере порядок
Отказы участников спецоперации от мандатов, как это произошло на прошлой неделе в Воронежской области, где военнослужащий Владимир Евсюков уступил кресло депутата заксобрания внуку бывшего губернатора Ивана Шабанова Владиславу Новомлинскому, вряд ли станут популярной политтехнологической практикой на будущих выборах, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Евсюков, включенный в первую десятку списка «Единой России» (ЕР), отказался от депутатской корочки, так как решил, что будет «наиболее полезным» в должности преподавателя Военно-воздушной академии. «Я не писал бумагу, в пользу кого я передаю <...> мандат свой. Я не знал, кому он будет принадлежать. Если бы была у меня возможность передать кому-то конкретно, то, уж поверьте мне, я бы ему не передал», – сообщил военнослужащий агентству «РИА Новости».
Есть и другие кейсы: к примеру, рядовые депутаты могут не слагать мандаты, но де-факто возвращаться в зону спецоперации. Представитель пресс-службы ЕР затруднился уточнить «Ведомостям», есть ли в других регионах случаи, подобные воронежскому. «В 2024 г. через месяц [после выборов] было понимание по всем кандидатам», – сообщил он. По его словам, отказы могут быть связаны «с тем, что военнослужащие возвращаются к месту службы». Победившие на выборах кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» сохранили мандаты и приступили к работе в представительных органах, сообщили «Ведомостям» представители этих политических сил. «Ведомости» также направили запрос в партию «Новые люди».
26 сентября президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами призвал их активно привлекать на работу в органы власти ветеранов спецоперации, особенно выпускников кадровой программы «Время героев» и ее региональных аналогов.
Выдвижение участников спецоперации на выборах становится все более распространенным явлением, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, эту тему продвигают и региональные власти, и ЕР, да и другие партии не стоят в стороне. «Однако уже возникает вопрос, не становятся ли участники спецоперации паровозами или номинальными участниками электорального процесса, которые затем уступают свои мандаты влиятельным представителям местной элиты. Случай в Воронеже это продемонстрировал», – заметил он. По мнению политолога, в этом вопросе необходимо будет навести порядок, поскольку избиратели голосуют за участников спецоперации и для них это важно, а в итоге люди получают совсем других депутатов.
Воронежский кейс выглядит неприятно, признает президент ФоРГО Константин Костин. Вместе с тем вряд ли оправданно будет говорить, что эта технология станет массовой, считает он. «Все-таки более 900 участников спецоперации, выдвинутых партией ЕР, получили мандаты в региональных и муниципальных парламентах», – сказал Костин «Ведомостям».
Подобные технологии небезопасны для их участников, поскольку обращают внимание начальства, рассуждает политолог Алексей Макаркин. В связи с этим, считает он, в массовом количестве практика, подобная воронежскому кейсу, применяться не будет: «Включение участников спецоперации в деятельность представительных органов – это государственная политика. И получается, что этот приоритет профанируется [в данном случае]». Макаркин добавил, что в массе своей избиратели не задумываются над вопросом, каким образом военнослужащий стал участником выборов и был ли он демобилизован, а если был, то на каком основании.
«Есть люди, которые демобилизованы по ранению, соответственно, если человек демобилизован по уважительным причинам, то он может заниматься уже гражданскими делами, в том числе являться депутатом», – сказал эксперт. Указ президента России от 3 августа 2023 г. № 580 предоставляет военнослужащему право на увольнение со службы в связи с избранием на выборную должность, сообщал ранее «Ведомостям» руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом 25 сентября в Кремле рассказала о волне участников спецоперации на выборах, которая «в этом году у нас пошла». По ее словам, на кампаниях различного уровня выдвигались 1663 военнослужащих, из них были избраны 1035. Отказов в регистрации при этом «практически не было», уточнила Памфилова. «Эта тенденция [возникла] и с учетом того, что вы, собственно говоря, очень это важно, этот вектор наметили, что нужна новая волна в политике», – сказала глава ЦИК.
Осложняет участие военнослужащих в выборах необходимость личного присутствия при подаче документов для выдвижения. 30 июня «Ведомости» сообщали, что Верховный суд России подтвердил законность постановления территориальной избирательной комиссии Гдовского района Псковской области об отказе в регистрации на прошлогодних выборах главы муниципалитета участнику спецоперации Дмитрию Поршневу, из-за того что тот не смог лично подать документы кандидата.
21 февраля парламент Татарстана вносил в Госдуму законопроект, позволяющий военнослужащим направлять документы в избирательные комиссии для выдвижения на выборы через доверенных лиц. Инициатива принята не была.