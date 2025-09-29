Эксперты не ждут массовых отказов военнослужащих от мандатов на будущих выборах

Выдвижение участников спецоперации на выборах становится все более распространенным явлением, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, эту тему продвигают и региональные власти, и ЕР, да и другие партии не стоят в стороне. «Однако уже возникает вопрос, не становятся ли участники спецоперации паровозами или номинальными участниками электорального процесса, которые затем уступают свои мандаты влиятельным представителям местной элиты. Случай в Воронеже это продемонстрировал», – заметил он. По мнению политолога, в этом вопросе необходимо будет навести порядок, поскольку избиратели голосуют за участников спецоперации и для них это важно, а в итоге люди получают совсем других депутатов.