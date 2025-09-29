Почему укрепляются отношения России и Эфиопии

Почему укрепляются отношения России и ЭфиопииЭта страна – одна из самых крупных и динамично развивающихся в Африке
Эфиопия – старинный и надежный партнер России в Африке, заявил 25 сентября по итогам встречи с эфиопским премьером Аббыем Ахмедом президент России Владимир Путин, напомнив при этом, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 г. По словам российского лидера, отношения между Москвой и Аддис-Абебой развиваются поступательно, торговый оборот также увеличивается, чему в Москве весьма рады. В ответ Аббый пригласил Путина посетить Эфиопию, напомнив, что с последней встречи с российским президентом на казанском саммите БРИКС (1 января 2024 г. страну приняли в объединение) прошел уже год.
Исторически страны были весьма близки, в том числе и потому, что в Эфиопии также исповедуют христианство восточного обряда. По данным МВФ, ВВП Эфиопии в 2024 г. составляет $143,1 млрд, по нему страна занимает 57-е место мире, а в Африке – пятое. При этом Эфиопия остается аграрной страной.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за первые шесть месяцев 2025 г. взаимная торговля между Россией и Эфиопией увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в $191,2 млн (15,36 млрд руб.). Основным драйвером роста стал импорт из Эфиопии, в том числе поставки кофе.
9 сентября 2025 г. состоялась церемония открытия одного из главных проектов страны – гидроэлектростанции (ГЭС) «Великое эфиопское возрождение» на Голубом Ниле. Мощность станции составила 5150 МВт. ГЭС состоит из трех дамб, ее сооружение началось еще в 2011 г. Стоимость строительства оценивается в $5 млрд. Новая ГЭС позволит Эфиопии, второй по населению стране (оно составляет 134,2 млн человек) в Африке, обеспечить электроэнергией миллионы домохозяйств, а также поставлять электричество в другие страны.
В ходе визита Аббыя в Москву генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос подписали план действий о развитии проекта АЭС. «План действий предусматривает создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения», – сообщила пресс-служба «Росатома». Лихачев также добавил, что между Эфиопией и Россией установлены партнерские отношения и что Аддис-Абебе будет оказана помощь в создании «надежного и чистого» источника энергии.
Подробности планов Эфиопии в области мирной атомной энергии изданию Gazette Plus раскрыл координатор ядерной программы в министерстве инноваций и технологий Тэкле-Мариам Тэсэмма. По его сведениям, в стране будут построены два типа реакторов – исследовательские и энергетические. Первые будут работать в структуре вновь создаваемого исследовательского ядерного центра, с их помощью будут проводиться научные исследования и подготовка специалистов отрасли. Вторые составят АЭС.
Эфиопия, одна из крупнейших стран Африки, является для России исторически и практически важным партнером, подтверждает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Между странами обсуждаются вопросы экономического сотрудничества – Россия заинтересована в выходе на быстрорастущий эфиопский рынок, кроме того, страна является логистически важным транспортным хабом, фактически мостом между Северной и Центральной Африкой. Тот факт, что Эфиопия – страна аграрная, вовсе не отпугивает Москву. При этом Россия может помочь Эфиопии в вопросах энергоснабжения – ГЭС «Великое эфиопское возрождение» пока не заработала на полную мощность, а энергетическая сеть находится в зачаточном состоянии. Что же касается атомных проектов, то это, как правило, долгосрочные проекты, за счет чего Москва намерена привязать к себе своих партнеров. В целом же, говорит Кортунов, у Эфиопии большой потенциал и чем раньше Россия начнет его использовать, тем лучше для Москвы.
Эфиопию и Россию связывает давняя дружба, которая корнями уходит еще в эпоху императоров, Россия поддерживала Эфиопию в борьбе с колонизаторами вне зависимости от характера политического режима в самой Эфиопии, отмечает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. Сейчас страна – одна из наиболее динамично развивающихся экономик континента, население страны примерно удвоилось за последние 20 лет. Впечатляют успехи Эфиопии в развитии сельского хозяйства и энергетики.
Сейчас, продолжает Маслов, основной акцент страна делает на строительстве ГЭС, в долгосрочной перспективе АЭС может быть востребована для балансировки сезонных колебаний производства энергии на ГЭС. Эфиопия может быть перспективным направлением для российских инвестиций, в том числе в медицину и сельское хозяйство, важным потребителем российских удобрений, говорит эксперт. Основные ограничения обусловлены логистикой (страна изолирована от моря) и необходимостью поиска новых решений для взаимных расчетов, говорит Маслов.