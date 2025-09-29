Почему укрепляются отношения России и Эфиопии

Эфиопия, одна из крупнейших стран Африки, является для России исторически и практически важным партнером, подтверждает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Между странами обсуждаются вопросы экономического сотрудничества – Россия заинтересована в выходе на быстрорастущий эфиопский рынок, кроме того, страна является логистически важным транспортным хабом, фактически мостом между Северной и Центральной Африкой. Тот факт, что Эфиопия – страна аграрная, вовсе не отпугивает Москву. При этом Россия может помочь Эфиопии в вопросах энергоснабжения – ГЭС «Великое эфиопское возрождение» пока не заработала на полную мощность, а энергетическая сеть находится в зачаточном состоянии. Что же касается атомных проектов, то это, как правило, долгосрочные проекты, за счет чего Москва намерена привязать к себе своих партнеров. В целом же, говорит Кортунов, у Эфиопии большой потенциал и чем раньше Россия начнет его использовать, тем лучше для Москвы.