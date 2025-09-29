Как прошли парламентские выборы в Молдавии

Как прошли парламентские выборы в МолдавииПартия власти задействовала весь ресурс, но фактически сравнялась с оппозицией по числу голосов
Оппозиционный «Патриотический блок» Молдавии набрал 28,89% голосов при подсчитанных 62,62% протоколов. Об этом стало известно из данных ЦИК страны на 23:10 по мск. Если сложить результаты «Патриотического блока», блока «Альтернатива», «Нашей партии», «Демократия – дома» и демократической партии Молдовы, то совместно они набрали 51,21%. Правящая «Действие и солидарность» пока набирает относительное большинство в 43,45% голосов.
Пока шло голосование на состоявшихся 28 сентября парламентских выборах в Молдавии, политические страсти не утихали. Президент республики – формально беспартийная Майя Санду (с 2015 по 2020 г. была членом партии «Действие и солидарность», PAS) заявила о попытках вмешаться и сфальсифицировать выборы. По ее словам, на это якобы было направлено 100 млн евро. Она также допустила аннулирование результатов голосования из-за предполагаемого вмешательства.
В этот же день основатель Telegram Павел Дуров на своем канале заявил, что, когда он уже около года находился во Франции в связи с расследованием, спецслужбы республики через посредника дважды попросили его помочь правительству Молдавии цензурировать ряд Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в стране. После выполнения первой просьбы разведка пообещала рассказать судье по делу Дурова «хорошие вещи» о нем, утверждает предприниматель. Вторую просьбу он выполнять отказался, так как не обнаружил ничего предосудительного в представленном списке.
Санду еще 14 сентября обвинила Россию в попытке повлиять на молдавские выборы с помощью священников и «распространения пропаганды», а также в использовании бот-сети «Матрешка» для создания соответствующих материалов.
В день голосования апелляционная палата поддержала решение центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снятии с выборов партии «Великая Молдова», во главе которой стоит Виктория Фуртунэ. Она участвовала в выборах в составе «Патриотического блока», в который также входят Партия социалистов Республики Молдовы (ее возглавляет экс-президент страны Игорь Додон), «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». Партию Фуртунэ обвинили в незаконном финансировании и подкупе избирателей.
А ранее, 26 сентября, ЦИК страны принял решение снять с выборов оппозиционную партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов в депутаты. 25 сентября стало известно, что апелляционная палата Кишинева удовлетворила запрос минюста страны о приостановке деятельности партии на период рассмотрения гражданского дела.
В начале сентября у представителей «Сердца Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партии и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.
Кроме того, 28 сентября от имени главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, приговоренной в августе к семи годам лишения свободы, ее адвокаты опубликовали в ее Telegram-канале послание с призывом к гражданам Молдавии прийти на выборы и голосовать против «рабства через внешнее управление». Гуцул была задержана в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева, после чего ее поместили под домашний арест. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее также обязали вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии.
Согласно открытым данным, в день голосования по стране был открыт 1961 избирательный участок. Дополнительно 301 пункт был организован за рубежом (из них лишь два в России). Граждане выбирали 101 депутата по пропорциональной системе (по партийным спискам). За победу боролись 14 партий, три блока и четыре независимых кандидата.
Возможность Санду ставить ультиматум – либо побеждают ее союзники, либо ЦИК не признает победу оппозиции – обеспечивается гарантиями со стороны Европейского союза, что он закроет глаза на любые действия, в том числе фальсификации, в пользу ее бывших однопартийцев из PAS, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
По его словам, для Брюсселя молдавские выборы – один из способов противостоять России. При этом реализация политического сценария такого противостояния не исключает военного, который касается прежде всего Приднестровья, подчеркнул эксперт. В качестве основных инструментов, применяемых союзниками Санду для удержания позиций в парламенте, Скориков перечислил массовые вбросы, активизацию диаспоры, значительное количество представителей которой проживают в западных странах, а также лишение голоса избирателей из Приднестровья и России.
Что касается Приднестровья, то, как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на депутата ПМР Андрея Сафонова, для «нескольких сотен тысяч» жителей Приднестровья с молдавским паспортом напечатано чуть более 20 000 бюллетеней на 12 избирательных участков. «Решено пять из 12 участков, предназначенных для приднестровцев, перенести в города Новые Анены, Кишинев и т. д.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Помимо этого сообщалось о попытках предотвращения перехода приднестровских избирателей через Днестр. Для сравнения Сафонов привел количество бюллетеней, напечатанных для граждан Молдавии, голосующих в странах Евросоюза и Северной Америке: от 864 000 до 1 млн. Санду мыслит себя президентом военного времени и ее действия имеют полную поддержку Евросоюза, говорит политолог-европеист Вадим Трухачев. Эксперт сравнил происходящее в Молдавии с событиями, которые происходили в мае во время президентских выборов в Румынии. Тогда, по его словам, именно Брюссель сыграл ключевую роль в продвижении победившего в итоге проевропейского Никушора Дана. «Молдаване массово работают в странах ЕС, оттуда же правительство Санду получает значительную финансовую помощь, поэтому если говорить о Молдавии, то именно Брюссель определяет, как будет себя вести Санду», – сказал Трухачев. При этом эксперт отметил, что даже проевропейские молдавские избиратели голосуют не особо активно, так как опасаются конфликта в Приднестровье или Гагаузии.