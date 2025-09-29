Помимо этого сообщалось о попытках предотвращения перехода приднестровских избирателей через Днестр. Для сравнения Сафонов привел количество бюллетеней, напечатанных для граждан Молдавии, голосующих в странах Евросоюза и Северной Америке: от 864 000 до 1 млн. Санду мыслит себя президентом военного времени и ее действия имеют полную поддержку Евросоюза, говорит политолог-европеист Вадим Трухачев. Эксперт сравнил происходящее в Молдавии с событиями, которые происходили в мае во время президентских выборов в Румынии. Тогда, по его словам, именно Брюссель сыграл ключевую роль в продвижении победившего в итоге проевропейского Никушора Дана. «Молдаване массово работают в странах ЕС, оттуда же правительство Санду получает значительную финансовую помощь, поэтому если говорить о Молдавии, то именно Брюссель определяет, как будет себя вести Санду», – сказал Трухачев. При этом эксперт отметил, что даже проевропейские молдавские избиратели голосуют не особо активно, так как опасаются конфликта в Приднестровье или Гагаузии.