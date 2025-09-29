Может ли Трамп поменять отношение к Тайваню ради крупной сделки с КНР

Согласно принятому в том же 1979 году «закону об отношениях с Тайванем» американцы закрепили решение предоставлять ему оборонительные средства и услуги для поддержания достаточного уровня самообороны. Но их характер и объемы при этом определяются президентом и конгрессом США. И если Байден неоднократно прямо говорил, что США готовы будут встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии с китайской стороны (что, впрочем, почти всегда затем поправляли на более умеренные формулировки госсекретарь и другие члены команды), то Трамп избегает рассуждений о таком сценарии.