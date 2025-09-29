Может ли Трамп поменять отношение к Тайваню ради крупной сделки с КНР

Может ли Трамп поменять отношение к Тайваню ради крупной сделки с КНРСи Цзиньпин хочет от США заявления о противодействии независимости острова
Председатель КНР Си Цзиньпин хочет добиться от администрации Дональда Трампа смены позиции США относительно статуса Тайваня. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), в Пекине надеются воспользоваться стремлением Трампа наладить экономические отношения с КНР, из-за чего он якобы может пойти навстречу китайскому требованию. А оно, как пишет WSJ со ссылкой на источники, заключается в смене позиции США от просто обещания «не поддерживать независимость Тайваня» (неоднократно подтверждалось предыдущим президентом Джо Байденом, но не Трампом) к формулировке о противодействии независимости острова. Считается, что требуемое Пекином изменение позволит четко зафиксировать, что Вашингтон рассматривает Тайвань как часть КНР, что, следовательно, еще больше усиливает позиции Си, который рассматривает остров как неотъемлемую часть своей страны (при этом Пекин не контролирует его де-факто).
«Мы давно заявили, что выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой из сторон. Китай представляет собой самую большую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе» – так формулируется сейчас официальная и довольно резкая позиция госдепа по вопросу о статусе острова, которую приводит WSJ.
США с 1979 г., с момента признания КНР в рамках политики «одного Китая», стараются при этом поддерживать подход стратегической неопределенности в отношении Тайбэя. В нее хорошо укладывается весьма расплывчатый тезис о том, что США лишь «не поддерживают независимость Тайваня», с которым они продолжают с тех пор поддерживать неофициальные контакты, на практике оказывая острову значительную военную помощь.
Согласно принятому в том же 1979 году «закону об отношениях с Тайванем» американцы закрепили решение предоставлять ему оборонительные средства и услуги для поддержания достаточного уровня самообороны. Но их характер и объемы при этом определяются президентом и конгрессом США. И если Байден неоднократно прямо говорил, что США готовы будут встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии с китайской стороны (что, впрочем, почти всегда затем поправляли на более умеренные формулировки госсекретарь и другие члены команды), то Трамп избегает рассуждений о таком сценарии.
Утверждается, что Си планирует поднять вопрос о Тайване на предстоящих встречах с Трампом. Они уже запланировали встретиться первый раз после возвращения первого в Белый дом на полях саммита АТЭС в Южной Корее в конце октября – начале ноября 2025 г. А на начало 2026 г., как писал Трамп по итогам их последнего разговора 19 сентября в соцсети Truth Social, уже запланирован его визит в Китай.
В администрации Трампа есть немало ярых противников любой идеи идти на уступки КНР по принципиальным вопросам. В частности, заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби в марте 2025 г. говорил, что «потеря Тайваня и его падение стали бы катастрофой для американских интересов».
При этом на практике в ходе второго срока Трампа можно при желании найти сигналы о, как минимум, неприоритетности для США вопроса Тайваня прямо сейчас, в разгар торговых переговоров с Пекином. Например, 19 сентября газета The Washington Post выпустила новость о приостановке очередных поставок оружия Тайваню на $400 млн. Утверждается, что вместо этого Тайбэю предложено закупать вооружение напрямую у американских компаний по коммерческим контрактам.
Никуда не делись и требования Белого дома к властям китайского острова повысить траты на оборону и непосредственно торговые претензии – против Тайбэя с 1 августа были введены импортные пошлины в 20% (но угрозы доходили до 32%). Помимо этого Трамп обвинял, что Тайвань «украл» у США статус ведущего производителя микросхем на мировом рынке.
В целом на первом сроке Трампа фактическая военная помощь Тайваню со стороны США была значительнее всего за последние десятилетия и превосходила объемы поставок при Байдене, на президентство которого, впрочем, выпало начало СВО на Украине, – $18,3 млрд против $8,4 млрд.
Кроме того, лишь 25 сентября официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, как пишет «Синьхуа», выступил против слов представителей де-факто посольства США на Тайване (официально – некоммерческого американского института на острове). Эта организация заявила, что Каирская декларация 1943 г. и Потсдамская 1945 г. не определяют «окончательный политический статус» Тайваня (союзники намеревались после войны вернуть Формозу, как тогда именовали остров, под контроль Китайской Республики, которая управлялась партией Гоминьдан. – «Ведомости»). С точки зрения американского института, куда значимей Сан-Францисский мирный договор 1951 г., по которому Япония лишалась права на Тайвань, но без четкого обозначения его статуса. Чжан подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю надо рассматривать как «неотъемлемую часть итогов победы во Второй мировой войне и послевоенного международного порядка».
Требование, описанное в статье, не ново: еще почти год назад, во время последней встречи Си и Байдена, китайский лидер, по сути, говорил об этом же, обращает внимание замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. В китайском пресс-релизе тогда говорилось, что Вашингтон должен именно «недвусмысленно» выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать «мирное воссоединение Китая». То есть еще в 2024 г. Китай дал понять: там сыты по горло той самой стратегической неопределенностью, а обещание США не поддерживать независимость Тайваня на деле не выполняется.
Но при этом требование Си укладывается в рамки большого торга, уверен Ломанов, и оно вряд ли способно сорвать заключение торгового соглашения или проведение двустороннего саммита. У Трампа, в свою очередь, много собственных политических требований, напоминает эксперт.
Если же он выскажется против независимости Тайваня, то это может укрепить авторитет Пекина на его теоретически возможных переговорах с Тайбэем, но при этом президент США способен внезапно поменять свое мнение, говорит Ломанов.
Подобное, вероятно стартовое, требование говорит о том, что Китай теперь пытается подходить к переговорам с американцами с позиции силы. Это в значительной степени связано с тем, что он контролирует цепочки критически важных редкоземельных металлов, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, Китай отчасти и зеркалит действия по увязке экономических и политических вопросов друг с другом, как Вашингтон сейчас делает это, например, в отношении Индии.
Но вероятность того, что администрация Трампа пойдет Китаю навстречу по вопросу Тайваня, равна нулю, уверен Суслов: это категорически противоречит всей логике политики администрации в Тихоокеанском регионе. Она нацелена на управление конфронтацией с Китаем, в том числе с помощью усиления своих военных позиций в регионе, а никак не на отказ от нее. Пойти на уступку Китаю по вопросу Тайваня, по сути, значит для США капитулировать, говорит Суслов. Причем это будет иметь катастрофический каскадный эффект для всей американской системы союзов, уверен аналитик.