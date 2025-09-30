Зачем Дональд Трамп хочет «закрыть» американское правительство

Для одобрения годового бюджета необходимо утверждение 12 отдельных бюджетных законопроектов, финансирующих ведомство или группу ведомств. Если к окончанию года не утвержден ни один документ и нет временного финансирования (продолжающая резолюция, CR), то наступает полный шатдаун. Если в тех же условиях утверждена только часть, то наступает частичный шатдаун. Во время шатдауна приостанавливается работа федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства, включая военных, не получают зарплату или отправляются в отпуск. Ограничивается возможность оформления кредитов для малого бизнеса и доступ к социальным услугам. С 1976 г. (когда появилась современная система формирования бюджета США) было 20 шатдаунов разного вида. Самый долгий был в первое президентство Трампа (2017–2021 гг.), он продлился 35 дней.