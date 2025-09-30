Зачем Дональд Трамп хочет «закрыть» американское правительство

Зачем Дональд Трамп хочет «закрыть» американское правительствоРеспубликанцы и демократы обвиняют друг друга в непринятии бюджета
У конгрессменов США осталось чуть больше 24 часов, чтобы утвердить финансирование федерального правительства на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. В противном случае наступит «шатдаун» – закрытие правительства. Именно поэтому в ночь на 30 сентября в Белом доме организовали встречу президента США Дональда Трампа и лидеров двух главных политических партий страны: республиканца, спикера палаты представителей Майка Джонсона, главы сенатского большинства Джона Туна, а также лидера демократов в палате Хоакима Джеффриса и лидера сенатского меньшинства сенатора Чака Шумера.
Основной камень преткновения – расходы на социальные программы, включая здравоохранение, что не нравится демократам. Они требуют продлить налоговые льготы при приобретении льготной медицинской страховки. В противном случае, по данным Фонда семьи Кайзер, соответствующие взносы могут подорожать на 75% к концу 2025 г. Как сообщает газета The Hill, некоторые республиканцы также выступают за продление льгот. Кроме того, демократы обеспокоены возможностью администрации удержать часть уже утвержденного финансирования социальных и других программ.
В обеих палатах конгресса республиканцы обладают большинством. Судя по результатам предварительного голосования, состоявшегося 19 сентября, в палате представителей, где для утверждения нужно обычное большинство (50% плюс 1 голос), у республиканцев есть шанс утвердить законопроект о финансировании. В сенате ситуация сложнее. Республиканцы контролируют 53 мандата, но для вынесения документа на итоговое голосование (где, как и в палате, понадобится обычное большинство, т. е. 51 голос и больше) нужно 60 голосов. Иначе говоря, республиканцам нужно привлечь на свою сторону хотя бы семь демократов.
Для одобрения годового бюджета необходимо утверждение 12 отдельных бюджетных законопроектов, финансирующих ведомство или группу ведомств. Если к окончанию года не утвержден ни один документ и нет временного финансирования (продолжающая резолюция, CR), то наступает полный шатдаун. Если в тех же условиях утверждена только часть, то наступает частичный шатдаун. Во время шатдауна приостанавливается работа федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства, включая военных, не получают зарплату или отправляются в отпуск. Ограничивается возможность оформления кредитов для малого бизнеса и доступ к социальным услугам. С 1976 г. (когда появилась современная система формирования бюджета США) было 20 шатдаунов разного вида. Самый долгий был в первое президентство Трампа (2017–2021 гг.), он продлился 35 дней.
При этом есть вероятность, что Трамп попробует использовать шатдаун для продолжения своей программы по сокращению федерального правительства за счет в первую очередь сокращения штата. На это указывает письмо, разосланное Административно-бюджетным управлением (OMB) 25 сентября в федеральные ведомства и опубликованное общественной службой телевещания PBS. В письме подчеркивается, что прекращение финансирования некоторых программ ввиду шатдауна автоматически делает их поддержку необязательной для исполнения. Агентствам предписывается использовать эту возможность для дополнительного сокращения персонала.
По данным опроса Strength in Numbers, проведенного в период с 15 по 19 сентября, относительное большинство – 34% – будет винить в шатдауне республиканцев, 23% – демократов, а еще 34% – обе партии. Но если республиканцам удастся обосновать свой подход, то они смогут избежать серьезных рейтинговых потерь, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, стороны в итоге выработают соглашение, итоги которого будут поданы обеими партиями как своя политическая победа.
Трамп хочет шатдаун и намеренно ведет к нему, чтобы уволить больше госслужащих, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Президент ставит демократов перед выбором: либо шатдаун и он реализовывает эти увольнения практически без надзора законодателей, либо они соглашаются на его версию временного финансирования. «Трамп ломает госаппарат через колено. Так быстрее», – подчеркнул эксперт. По его мнению, сокращения коснутся и военных, включая высокопоставленный состав, который соберется 30 сентября в Вирджинии на закрытой встрече с министром обороны Питом Хегсетом, на которой планирует присутствовать и Трамп. Васильев считает, что Трамп может затянуть шатдаун на 30–35 дней.