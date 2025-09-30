Почему тверского губернатора Игоря Руденю сделали полпредом в СЗФО

Почему тверского губернатора Игоря Руденю сделали полпредом в СЗФОДля политика это повышение, считают собеседники «Ведомостей»
Владимир Путин своим указом 29 сентября назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). На этом посту Руденя сменил Александра Гуцана, который 24 сентября был назначен генеральным прокурором.
Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 г. Ему 57 лет. Он считается человеком из команды бывшего премьер-министра Виктора Зубкова. В 2002–2004 гг. Руденя работал на разных должностях в аппарате правительства. С 2005 по 2007 г. был статс-секретарем – замминистра сельского хозяйства. В 2008 г. стал директором департамента агрокомплекса правительства, когда Владимир Путин стал премьер-министром. С 2012 по 2016 г. был гендиректором ЗАО «Росзерно». Полномочия на посту главы региона у Рудени истекали в 2026 г.
У Рудени была некоторая усталость на посту главы региона, говорит один из источников, близких к администрации президента (АП). Это же подтверждает и еще один собеседник: «Рудене уже нужно было куда-то переходить на другое место». Оба собеседника подтверждают, что для Рудени пост полпреда президента в СЗФО – это повышение. Правда, они оговариваются, что вряд ли дальнейшим карьерным треком будет глава Санкт-Петербурга – последние губернаторы Северной столицы переходили на этот пост именно с должности полпреда. «Для кого-то эта должность была трамплином на другой пост, а кто-то просто пробыл на должности полпреда, но новых высоких назначений не получил», – напоминает один из собеседников.
Руденя для округа чужак, поэтому вряд ли от него чего-то ждут на Северо-Западе, говорит политконсультант, работающий в одном из регионов СЗФО: «При этом на Северо-Западе, как и в Дальневосточном федеральном округе, полпредство в политической сфере играет достаточно весомую роль в отличие от, например, Поволжья или Сибири». Значение имеет ряд факторов – во-первых, личная активность полпреда или его профильного заместителя (в случае СЗФО – Любови Совершаевой). Во-вторых, с 2022 г. Северо-Запад стал, возможно, самым проблемным округом в связи со спецоперацией и экономическими санкциями, которые повлияли на отношения со странами Северной Европы и Прибалтикой, рассуждает собеседник.
«Ведомости» писали, что на пост полпреда президента в СЗФО рассматривался на тот момент замруководителя АП Дмитрий Козак. Однако чиновник отказался от этого поста, говорят трое собеседников. Путин 18 сентября подписал указ об освобождении Козака от должности замруководителя АП.
Среди тех, кого обсуждают на смену Рудене в регионе, источники «Ведомостей» называют замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева и кого-то из участников программы «Время героев». К примеру, должность помощника Рудени совсем недавно занял участник второго потока программы Анатолий Сысоев.
«С одной стороны, Руденя – губернатор, который узнаваем на федеральном уровне, в том числе Путиным, – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – С другой стороны, на межгрупповом уровне его не признали тяжеловесом. И ему не так просто будет репозиционировать полпредство – тем более что эта структура почти везде носит скорее технический характер. Статусно Руденя получает повышение, но это пока еще не гарантия дальнейшего развития его федеральной карьеры. Тем более что в Санкт-Петербурге немало серьезных влиятельнейших аппаратных групп, которые еще будут тестировать реальный вес нового полпреда, полагает Виноградов.
Руденя засиделся губернатором, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. А после отказа Дмитрия Козака от поста полпреда в СЗФО «нужно было срочно заткнуть дыру», считает он.
В Тверской области давно ходили разговоры про уход Рудени, видимо, он и сам хотел покинуть пост, говорит политолог Александр Кынев: «Ему нашли статусную позицию, но при этом она без четкого функционала и жесткой зоны ответственности – т. е. безопасная. Кроме того, полпредство СЗФО – одно из самых статусных, многие с постов полпреда уходили на повышение». Как губернатор Руденя был неплох, его управление можно охарактеризовать как спокойное и уравновешенное, считает Кынев.