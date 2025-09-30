Почему тверского губернатора Игоря Руденю сделали полпредом в СЗФО

У Рудени была некоторая усталость на посту главы региона, говорит один из источников, близких к администрации президента (АП). Это же подтверждает и еще один собеседник: «Рудене уже нужно было куда-то переходить на другое место». Оба собеседника подтверждают, что для Рудени пост полпреда президента в СЗФО – это повышение. Правда, они оговариваются, что вряд ли дальнейшим карьерным треком будет глава Санкт-Петербурга – последние губернаторы Северной столицы переходили на этот пост именно с должности полпреда. «Для кого-то эта должность была трамплином на другой пост, а кто-то просто пробыл на должности полпреда, но новых высоких назначений не получил», – напоминает один из собеседников.