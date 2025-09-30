Почему в Молдавии победили ставленники БрюсселяУщемление прав их противников привело к «успеху»
Итоговая явка на выборах в Молдавии составила около 52%. После подсчета 100% бюллетеней поддерживающая проевропейского президента Молдавии Майю Санду на парламентских выборах партия «Действие и солидарность» (ПДС) набрала 50,20% голосов. Внутри страны ПДС набрала чуть больше 44%, а за рубежом – 78,5% – и, соответственно, у оппозиционных партий в сумме по Молдавии больше 55%, а за рубежом – лишь 21%, констатирует преподаватель кафедры политологии ИМОиСПН МГЛУ Алина Азаренкова.
При этом, судя по заявлениям самой Санду в канун и во время выборов, несмотря на официальную победу, положение партии власти крайне неуверенное, особенно учитывая заявления о возможном аннулировании результатов, отстранении партий и запрете экзитполов. «Также на эту неуверенность указывает то, что Санду просила поддержки у румынского коллеги Никушора Дана», – заявила Азаренкова. Своеобразный «успех» правящей партии был достигнут посредством серьезного давления на оппозицию, в том числе тех, кто выступал с умеренной и прагматической позицией по отношению к России, констатирует она.
В выборах не смог принять участие оппозиционный блок «Победа», созданный предпринимателем Иланом Шором. В июле 2025 г. ЦИК Молдавии отказала ему в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.
Более того, последовали репрессивные меры Кишинева в отношении политиков блока «Победа» – так, башкан (руководитель) Гагаузии (автономии в составе Молдавии) Евгения Гуцул, возглавлявшая избирательный список блока, была обвинена в незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний, ей вынесли приговор в семь лет лишения свободы.
Левый Патриотический блок набрал 24,18% голосов избирателей. Третье место заняла также проевропейская партия мэра Кишинева Иона Чебана «Альтернатива» с результатом 7,96% голосов.
Оппозиция не согласилась с результатами выборов. Как подчеркнул лидер Патриотического блока, социалист и экс-президент Молдавии Игорь Додон, во время голосования на зарубежных участках имели место фальсификации. По мнению Додона, внутри страны оппозиция победила, а ее сторонники планировали провести 29 сентября мирный протест.
Всего для голосования за рубежом был открыт 301 участок, но в России смогли проголосовать только около 4000 молдаван на двух участках. Как говорила в 2024 г. официальный представитель МИДа Мария Захарова, на территории России проживают 500 000 молдаван.
Всего же, по данным министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (MFAEI), число молдавских граждан, проживающих за рубежом, составляет в пределах 1,11–1,25 млн человек. Как сообщает Eurostat, по допандемийным данным, в 2019 г. на территории Евросоюза проживало 780 000 молдаван, из которых голосовать могли около 640 000. По данным переписи населения Румынии за 2021 г., на ее территории проживают 86 648 молдаван с паспортом республики. Это люди, имеющие молдавское гражданство и вид на жительство в Румынии. Заметная молдавская диаспора есть и в Италии – по данным Национального института статистики (ISTAT), их число составляет 183 000. Официальная французская статистика (INSEE) также сообщает о проживающих во Франции 20 000–30 000 молдаван с паспортом республики.
Значительная часть населения в Молдавии настроена на сближение с Россией, говорит сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, но на этих выборах не было ни одной партии, которая продемонстрировала бы определенный пророссийский вектор в противовес линии на вступление в ЕС и объединении с Румынией. По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС при президенте России Натальи Харитоновой, победа партии Санду стала возможной только из-за активного использования административного ресурса, электоральных манипуляций и фальсификаций при одобрении Брюсселя.
В целом благодаря такому подходу ПДС одержала не совсем легитимную победу. Теперь Санду придется максимально легитимизировать свое присутствие у власти, что можно сделать за счет лояльных конституционного суда, полиции и западной помощи. Что же касается пророссийских партий, то их в Молдавии в прямом понимании попросту нет, отмечает Харитонова – есть только промолдавские силы, которые здраво оценивают геополитическое положение республики и не намерены рвать отношения с Россией.