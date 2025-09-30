Почему в Молдавии победили ставленники Брюсселя

Всего же, по данным министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (MFAEI), число молдавских граждан, проживающих за рубежом, составляет в пределах 1,11–1,25 млн человек. Как сообщает Eurostat, по допандемийным данным, в 2019 г. на территории Евросоюза проживало 780 000 молдаван, из которых голосовать могли около 640 000. По данным переписи населения Румынии за 2021 г., на ее территории проживают 86 648 молдаван с паспортом республики. Это люди, имеющие молдавское гражданство и вид на жительство в Румынии. Заметная молдавская диаспора есть и в Италии – по данным Национального института статистики (ISTAT), их число составляет 183 000. Официальная французская статистика (INSEE) также сообщает о проживающих во Франции 20 000–30 000 молдаван с паспортом республики.