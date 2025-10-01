Как государства лавируют между технологическим развитием и нацбезопасностью

При этом даже национальное доминирование по отдельным компонентам технологий может на деле быть относительным – например, в сфере полупроводников японцы и голландцы могут теоретически разорвать цепочку производства из-за их монополии на литографическое оборудование (ASML) и линз для них, а американцы имеют право запрещать поставки этой техники. В целом существующая тенденция располагает к тому, что Китай и США вместе со своими союзниками создадут два технологических блока. Хотя пока есть и противоречащие этому факты: например, Германия торгует с Пекином в сфере технологий примерно в таких же объемах, как и с Вашингтоном, а ряд стран хотят быть вне такой блоковой структуры. Для России более простым сценарием, чем работа с этими «неприсоединившимися» странами, может быть включение в китайский технологический блок, но в этом случае остается открытым вопрос о возможном ответном предложении Пекину (хотя потенциально его можно сформировать, например, в сфере образования).