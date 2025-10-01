План Трампа по Газе приветствуют все, кроме движения «Хамас»

Руководители упомянутых стран заявили, что готовы сотрудничать с США для завершения работы над соглашением, которое, по их словам, должно привести к «решению о создании двух государств, в соответствии с которым Газа полностью интегрируется с Западным берегом в палестинское государство». С ними не согласился Нетаньяху – по его словам, пункта о создании палестинского государства в соглашении Трампа не значится (этого положения среди 20 пунктов действительно нет. – «Ведомости»). Вскоре после одобрения плана Трампа Нетаньяху заявил в видеообращении: «В соглашении об этом (создании палестинского государства. – «Ведомости») не написано. Мы сказали, что будем решительно выступать против создания палестинского государства». В случае если «Хамас» откажется следовать упомянутому плану, Израиль «закончит работу», подчеркнул премьер-министр. В этом его поддержал и Трамп, отметивший, что Нетаньяху будет располагать полной поддержкой США, чтобы «завершить работу по уничтожению угрозы со стороны «Хамас», если палестинская группировка не согласится с мирным планом.