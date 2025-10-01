План Трампа по Газе приветствуют все, кроме движения «Хамас»Эксперты сомневаются в долговечности инициативы
Европейские и ближневосточные лидеры приветствуют усилия президента США Дональда Трампа и представленный им план по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает ВВС. План, согласованный Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, предполагает немедленное прекращение боевых действий, освобождение в течение 72 часов 20 живых израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас», а также передачу останков более двух десятков заложников, которые считаются мертвыми, в обмен на освобождение сотни задержанных жителей Газы. Этот план, как сообщил ВВС источник в палестинском руководстве, был передан «Хамас».
Положительно на него отреагировала и Палестинская национальная администрация, которая управляет частью территорий на Западном берегу реки Иордан. Она назвала усилия президента США «искренними и решительными». Кроме того, план Трампа в своем совместном заявлении одобрили лидеры Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана. Они охарактеризовали план Трампа как «искренние усилия по прекращению войны в Газе».
Руководители упомянутых стран заявили, что готовы сотрудничать с США для завершения работы над соглашением, которое, по их словам, должно привести к «решению о создании двух государств, в соответствии с которым Газа полностью интегрируется с Западным берегом в палестинское государство». С ними не согласился Нетаньяху – по его словам, пункта о создании палестинского государства в соглашении Трампа не значится (этого положения среди 20 пунктов действительно нет. – «Ведомости»). Вскоре после одобрения плана Трампа Нетаньяху заявил в видеообращении: «В соглашении об этом (создании палестинского государства. – «Ведомости») не написано. Мы сказали, что будем решительно выступать против создания палестинского государства». В случае если «Хамас» откажется следовать упомянутому плану, Израиль «закончит работу», подчеркнул премьер-министр. В этом его поддержал и Трамп, отметивший, что Нетаньяху будет располагать полной поддержкой США, чтобы «завершить работу по уничтожению угрозы со стороны «Хамас», если палестинская группировка не согласится с мирным планом.
Согласно разработанному американским президентом плану, сектор Газа должен стать «дерадикализированной зоной, свободной от терроризма», которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Боевые действия прекращаются немедленно в случае согласия сторон, израильские вооруженные силы отойдут на согласованную линию, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени все военные операции, включая воздушные и артиллерийские обстрелы, будут приостановлены, а линии фронта останутся замороженными до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода войск. Функции управления Палестиной на себя возьмет аполитичный палестинский комитет технократов, наблюдать за которым будет так называемый «Совет мира» под руководством Трампа. Членам «Хамас», которые согласятся на мирное сосуществование и сложат оружие, обещана амнистия, а для тех, кто захочет покинуть Газу, будет предусмотрен проход в третьи страны. После принятия соглашения в Газу будет немедленно направлена масштабная гуманитарная помощь через ООН, Красный Полумесяц и другие международные организации, начнется восстановление систем водоснабжения, электроснабжения, больниц и расчистка завалов.
$90 млрд
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва всегда поддерживает и приветствует любые усилия Трампа, которые имеют своей целью прекращение палестинской трагедии. При этом Россия в мирном процессе по Палестине не участвует, хоть и сохраняет отношения со всеми сторонами, втянутыми в конфликт. «От американцев здесь никаких сигналов не было», – резюмировал Песков.
Несомненно, Трамп попытается продать свой план по Палестине как очередную завершенную им войну, которых президент США на своем пути к Нобелевской премии мира насчитал уже семь, говорит старший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. При этом следует понимать, что влияние США и их внимание к Ближнему Востоку сокращаются, что развязывает руки региональным игрокам вроде Израиля и Турции. Для США активная политика Израиля в Палестине является проблемой, так как бьет по имиджу американцев, поэтому Трамп предпочел бы даже тактическое перемирие, чтобы в регионе «все успокоилось», отмечает эксперт. Даже если что-то вроде предлагаемого соглашения Трампа удастся реализовать, это будут недолговечные и не всеобъемлющие меры. На это влияет в том числе и внутриизраильский политический фактор – в правительстве Нетаньяху сильны позиции правых, которые отстаивают экспансионистские идеи «большого Израиля». Но, завершает Сокольщик, следует понимать, что поддержка США Израиля продолжится, несмотря на все политические издержки такого курса.
«Хамас» может согласиться на план Трампа только в качестве тактического шага, замечает эксперт РСМД Кирилл Семенов. Сам план вышел откровенно произраильским, он не предусматривает решения причин конфликта в секторе Газа. Максимум, на что Трампу можно надеяться с этим планом, – так это на временную заморозку конфликта, считает эксперт. До логического конца эти меры будут вряд ли доведены, так как заморозка противостояния не решает проблему создания палестинского государства. Само же соглашение никак не может решить палестинскую проблему, резюмирует Семенов.