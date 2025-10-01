Спикеры трех региональных парламентов поменяются по итогам ЕДГ-2025

Назначение Широкова председателем заксобрания Колымы повлечет за собой смену представителя правительства Магаданской области в СФ. Полномочия Широкова должны были истечь в 2028 г. В соответствии с законом «О порядке формирования СФ» в случае досрочной отставки сенатора, представляющего исполнительный орган власти субъекта, новый сенатор должен быть назначен главой региона не позднее чем через 10 дней, из числа кандидатов, представленных им в избирательную комиссию перед собственными выборами. В тройку кандидатов в сенаторы губернатора Магаданской области Сергея Носова в 2023 г. помимо Широкова входили генеральный директор Магаданского механического завода Мурат Галоев и директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Наталья Твердохлебова.