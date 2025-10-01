Спикеры трех региональных парламентов поменяются по итогам ЕДГ-2025

Спикеры трех региональных парламентов поменяются по итогам ЕДГ-2025Заксобрания Воронежской и Магаданской областей, а также Республики Коми получают новых председателей
Председатели заксобраний трех регионов – Воронежской и Магаданской областей, а также Республики Коми – поменяются по итогам единого дня голосования (ЕДГ-2025), подсчитали «Ведомости». Спикером Магаданской областной думы 30 сентября стал сенатор Анатолий Широков; Госсовета Коми 29 сентября – Александр Макаренко, который два предыдущих созыва регионального парламента занимал пост первого вице-спикера. Макаренко сменил Сергея Усачева, который получил должность вице-спикера парламента Коми.
Председатель заксобрания утверждается из числа депутатов на первом заседании нового созыва. Новый спикер воронежской областной думы будет избран 3 октября, президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (ЕР) 22 сентября утвердил кандидатом на эту должность главу Бутурлиновского района Юрия Матузова. Предыдущий спикер Воронежской областной думы Владимир Нетесов будет назначен новым сенатором вместо основателя Домостроительного комбината Сергея Лукина, заседавшего в Совете Федерации (СФ) с 2013 г., писали «Ведомости» 25 сентября.
Назначение Широкова председателем заксобрания Колымы повлечет за собой смену представителя правительства Магаданской области в СФ. Полномочия Широкова должны были истечь в 2028 г. В соответствии с законом «О порядке формирования СФ» в случае досрочной отставки сенатора, представляющего исполнительный орган власти субъекта, новый сенатор должен быть назначен главой региона не позднее чем через 10 дней, из числа кандидатов, представленных им в избирательную комиссию перед собственными выборами. В тройку кандидатов в сенаторы губернатора Магаданской области Сергея Носова в 2023 г. помимо Широкова входили генеральный директор Магаданского механического завода Мурат Галоев и директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Наталья Твердохлебова.
Впрочем, как писали «Ведомости» 19 октября 2023 г., губернаторы все чаще выбирают новых сенаторов вместо досрочно покинувших СФ не из своих предвыборных троек. Для этого претенденты на пост сенатора обычно пишут отказ от должности. В случае с Колымой новым сенатором, по данным СМИ, может стать спикер Магаданской областной думы предыдущего созыва Сергей Абрамов.
23 сентября президиум челябинского отделения ЕР избрал кандидатом на пост спикера заксобрания Олега Гербера, занимавшего эту должность в предыдущем созыве. Спикер Костромской областной думы Алексей Анохин «с высочайшей степенью вероятности» сохранит этот пост в новом созыве, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к региональному парламенту. Сам Анохин предложил «Ведомостям» «не забегать» вперед: «Дума сама решит». Заксобрание Челябинской области соберется на первое заседание 2 октября, Костромская областная дума – 8 октября.
Спикеры Белгородской областной думы (Юрий Клепиков), Заксобрания Калужской области (Геннадий Новосельцев), Курганской областной думы (Дмитрий Фролов), Заксобрания Новосибирской области (Андрей Шимкив), Рязанской областной думы (Аркадий Фомин) и Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (Сергей Ямкин) сохранили свои посты после региональных выборов.
В условиях вертикали власти, где региональные системы стремятся к «губернатороцентричности», пост спикера заксобрания может рассматриваться скорее как символический ресурс, говорит ведущий аналитик «Минченко консалтинга» Юлиан Баландин. По его мнению, должность главы регионального парламента важна как механизм представительства местной элиты на уровне региональных ветвей власти. «Поэтому спикеры заксобраний крайне редко являются «варягами», чаще всего представляя местные группы влияния», – отметил Баландин. Он добавил, что чаще всего должность спикера заксобрания едва ли позволяет реально конкурировать за влияние с губернаторской вертикалью.