Почему Трамп решил приостановить работу правительства

Как сообщило 30 сентября управление конгресса по бюджету, в результате почти 750 000 человек могут отправиться в неоплачиваемый отпуск, а уровень общих последующих компенсаций может достичь $400 млн в день. Журналисты Axios подчеркивают, что каждый день число таких сотрудников может меняться в зависимости от каждого ведомства. При этом значительная часть сотрудников федерального правительства все равно продолжит работать, но бесплатно. После завершения шатдауна, согласно законодательству, всем должны будут возместить зарплату. По приблизительным данным портала USA Facts на ноябрь 2024 г., на федеральное правительство США работает больше 3 млн человек. За последние почти 50 лет шатдауны стали довольно частым явлением в американской политической системе. C 1976 г. правительство США закрывалось 21 раз.