Почему Трамп решил приостановить работу правительства

Почему Трамп решил приостановить работу правительстваРанее шатдауны длились от нескольких часов до месяца и больше
В США впервые с 2019 г. произошел шатдаун – закрытие правительства. Это случилось утром 1 октября по мск. Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования (соответствующий документ называется «продолжающая резолюция»), которое позволило бы правительству продолжить работу некоторое время.
Одно из главных противоречий – сокращение расходов на социальные программы, включая здравоохранение, что не нравится демократам. Демократы также обеспокоены возможностью администрации удержать часть уже утвержденного финансирования социальных и других программ. Республиканцы в целом не против обсудить часть этих вопросов, но хотели бы сделать это уже после утверждения временного финансирования.
В обеих палатах конгресса республиканцы обладают большинством, но им не удалось утвердить свою версию временного финансирования в сенате. Для вынесения документа на голосование там нужно 60 голосов, а у республиканцев в сенате 53 мандата. Если республиканцы попытаются утвердить временное финансирование, одобренное палатой представителей 19 сентября, то им нужно не только заручиться голосами как минимум семи демократов, но и обеспечить единогласие в своих рядах, в то время как двое сенаторов-республиканцев не поддерживают Трампа.
Во время шатдауна приостанавливается работа федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства, включая военных, не получают зарплату или отправляются в отпуск. Ограничиваются возможность оформления кредитов для малого бизнеса и доступ к социальным услугам, налоговая служба не сможет проводить аудиты, а в посольствах США по всему миру отменят большинство запланированных публичных мероприятий.
Как сообщило 30 сентября управление конгресса по бюджету, в результате почти 750 000 человек могут отправиться в неоплачиваемый отпуск, а уровень общих последующих компенсаций может достичь $400 млн в день. Журналисты Axios подчеркивают, что каждый день число таких сотрудников может меняться в зависимости от каждого ведомства. При этом значительная часть сотрудников федерального правительства все равно продолжит работать, но бесплатно. После завершения шатдауна, согласно законодательству, всем должны будут возместить зарплату. По приблизительным данным портала USA Facts на ноябрь 2024 г., на федеральное правительство США работает больше 3 млн человек. За последние почти 50 лет шатдауны стали довольно частым явлением в американской политической системе. C 1976 г. правительство США закрывалось 21 раз.
Согласно последнему совместному опросу служб новостей PBS News, NPR и агентства Marist Poll, проведенному в период с 22 по 26 сентября, 38% опрошенных считают ответственными за шатдаун республиканцев, 27% – демократов, а 31% – обе партии.
Согласно результатам совместного опроса газеты The New York Times и Siena Poll, проведенного в период с 22 по 27 сентября, 27% американцев считали, что демократы должны были допустить шатдаун, если их условия не будут выполнены, а 65% придерживались обратного мнения. Среди демократов количество сторонников идеи пойти на шатдаун, если не учтены их условия, достигает 47%, среди независимых (самый важный электорат) – 32%.
Шатдаун может теоретически затянуться на недели и даже месяцы в нынешних условиях – пока стороны не договорятся, подчеркнул старший сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. При этом он полагает, что закрытие правительства может в большей степени пошатнуть электоральные позиции республиканцев, чем демократов. Он также отметил намерение обеих сторон использовать ситуацию в своих внутриполитических интересах: демократы получили дополнительную возможность критиковать республиканцев, а последние во главе с Трампом – реализовать хотя бы часть своей программы по сокращению федерального правительства.
На это указывает письмо, разосланное административно-бюджетным управлением в конце сентября в федеральные ведомства и опубликованное общественной службой телевещания PBS. В письме подчеркивается, что прекращение финансирования некоторых программ ввиду шатдауна автоматически делает их поддержку необязательной для исполнения. Агентствам предписывается использовать эту возможность для дополнительного сокращения персонала.
Одним из наиболее вероятных способов разрешения проблемы шатдауна эксперт видит попытки договориться по сохранению в бюджете гарантий на социально-медицинские льготы для малоимущих и работающих слоев населения. «Это вполне возможно, как показывает практика», – резюмировал Кошкин.