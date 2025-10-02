Грозит ли ситуация на Запорожской АЭС «фукусимским сценарием»

Любой атомный энергоблок после останова превращается из поставщика в потребителя электроэнергии, отмечает редактор профильного портала Atominfo Александр Уваров. По его словам, это вызвано тем, что в ядерном топливе продолжает выделяться тепло: «Хотя мощность невелика – мегаватты, а не сотни или тысячи мегаватт, как при работе на номинальных параметрах, ее требуется отводить, для чего нужна электроэнергия извне». Уваров поясняет, что, если остановленный блок теряет способность получать энергию извне, штатно запускают установленные на площадке АЭС резервные дизель-генераторы. Эксперт отмечает, что они полностью покрывают все потребности остановленных блоков, но их надо снабжать дизтопливом и обеспечивать его запас. В принципе, по словам независимого эксперта в ядерной энергетике Валентина Гибалова, станция может очень долго быть на дизельной генерации. Если случится что-то со стационарными генераторами, то можно подвести мобильные – при перебоях с работой стационарных есть десятки минут для возобновления перекачки воды, как было и на «Фукусиме».