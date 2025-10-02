Грозит ли ситуация на Запорожской АЭС «фукусимским сценарием»Внешнее энергопитание отсутствует уже почти 10 дней
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Россию и Украину к сотрудничеству по ремонту на подконтрольной «Росатому» Запорожской АЭС (ЗАЭС), лишенной уже почти 10 дней в результате вызванного обстрелом разрыва линии электропередачи внешнего штатного электропитания для охлаждения остановленных реакторов. Ситуация на станции «неустойчивая», заявил 1 октября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ко 2 октября это отключение внешнего питания уже самое долгое с марта 2022 г. «Хотя станция в настоящее время справляется благодаря аварийным дизельным генераторам – это последняя линия обороны, и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, ясно, что это неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», – заявил Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ).
Об угрожающей ситуации на ЗАЭС говорят с 23 сентября. Вечером этого дня произошло отключение внешнего энергоснабжения станции – перестала работать последняя внешняя высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская». Она стала единственной после того, как резервная линия ЗАЭС 330 кВ «Ферросплавная-1» была отключена 7 мая 2025 г. Эти ЛЭП идут на правый берег Днепра, подконтрольный Украине, через территорию бывшего Каховского водохранилища, обмелевшего в 2023 г. после разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Обесточивание станции произошло в десятый раз с начала боевых действий на Украине и перехода ЗАЭС под контроль России в марте 2022 г. Станция, крупнейшая по мощности в Европе (6 ГВт), не вырабатывает энергию с сентября 2022 г. С апреля 2024 г. все шесть реакторов ЗАЭС ВВЭР-1000 находятся в положении «холодный останов». В четырех из шести реакторов загружено топливо производства американской Westinghouse.
Пресс-служба ЗАЭС (с октября 2022 г. управляется вновь созданным дочерним предприятием «Росэнергоатома») обвинила Украину в обстреле, который привел к обрыву линии. На ЗАЭС заявили, что на станции есть персонал и топливо, необходимые для ремонта поврежденной линии 750 кВ, но военные действия не позволяют этого сделать. Украина заявила о готовности отремонтировать резервную линию 330 кВ, но отметила, что, в свою очередь, не имеет возможности провести работы из-за обстановки. Украинская НАЭК «Энергоатом», эксплуатировавшая ЗАЭС до марта 2022 г., обвинила в обрыве российскую сторону, а также в том, что она якобы препятствует проведению ремонтных работ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую сама же и контролирует. И несмотря на это, российские специалисты, сотрудники станции делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность станции».
«Энергоатом» заявил об угрозе «радиационных последствий», в том числе для Европы, по истечении запасов дизельного топлива. По данным МАГАТЭ, имеющего своих наблюдателей на станции, запасов дизельного топлива для питания аварийных дизель-генераторов хватит на 20 дней.
Гросси обсудил проблему безопасности ЗАЭС с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым на полях Worl Atomic Week в Москве 26 сентября. Через три дня, 29 сентября, Гросси встретился уже с главой МИД Украины Андреем Сибигой на Варшавском форуме по безопасности, обсуждая ситуацию на ЗАЭС, назвал ее «критической». По словам гендиректора МАГАТЭ, организация работает над восстановлением внешнего энергоснабжения АЭС.
Любой атомный энергоблок после останова превращается из поставщика в потребителя электроэнергии, отмечает редактор профильного портала Atominfo Александр Уваров. По его словам, это вызвано тем, что в ядерном топливе продолжает выделяться тепло: «Хотя мощность невелика – мегаватты, а не сотни или тысячи мегаватт, как при работе на номинальных параметрах, ее требуется отводить, для чего нужна электроэнергия извне». Уваров поясняет, что, если остановленный блок теряет способность получать энергию извне, штатно запускают установленные на площадке АЭС резервные дизель-генераторы. Эксперт отмечает, что они полностью покрывают все потребности остановленных блоков, но их надо снабжать дизтопливом и обеспечивать его запас. В принципе, по словам независимого эксперта в ядерной энергетике Валентина Гибалова, станция может очень долго быть на дизельной генерации. Если случится что-то со стационарными генераторами, то можно подвести мобильные – при перебоях с работой стационарных есть десятки минут для возобновления перекачки воды, как было и на «Фукусиме».
Но цена ядерных аварий велика и из-за нее «дуют на воду», с учетом того что электроснабжение должно быть бесперебойным, добавляет Гибалов. Беспокойство Гросси понятно: переход на дизель-генераторы – это «последняя линия защиты», согласен Уваров: «Ее потеря ведет к расплавлению ядерного топлива, создавая угрозу взрыва водорода с разрушением защитных гермооболочек и выходом радиоактивных веществ в атмосферу, как на АЭС в Фукусиме. Жизненно необходимо восстановить внешнее энергоснабжение ради обеспечения принятой в атомной энергетике «защиты в глубину» – не одной, а нескольких мер надежного отвода остаточного тепла».