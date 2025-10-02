Правоохранители задержали второго зампреда «Яблока» за год

В ходе прошедшего единого дня голосования «яблочники» участвовали в выборах в 19 субъектах из 81, всего было задействовано 164 кандидата, следует из сообщения на сайте партии. По итогам выборов «Яблоко» потеряло фракцию в гордуме Томска. «В глазах оппозиционно настроенных граждан задержание Круглова – это скорее плюс в карму умеренной партии, которая ассоциируется со скучным и крайне осторожным [лидером Григорием] Явлинским. Но этот плюс ни во что не конвертируется», – подчеркнул Калачев. Даже если «Яблоко» примет участие в выборах в Госдуму, то у него будут очень ограниченные ресурсы и очень узкий коридор возможностей, но при этом очередное его поражение равносильно политической смерти, говорит эксперт.