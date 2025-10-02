Правоохранители задержали второго зампреда «Яблока» за год

Правоохранители задержали второго зампреда «Яблока» за годМаксиму Круглову грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении военных фейков
Правоохранители второй раз в 2025 г. задержали политика, формально занимающего высокий пост в «Яблоке», – заместителя председателя партии Максима Круглова. Других официальных должностей после одного созыва в Мосгордуме (2019–2024 гг.) он не занимает. Его подозревают в распространении недостоверной информации о действиях Российской армии (обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК пока не предъявлено). В деле речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика: по версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил против мирного населения Украины.
Максимальная санкция по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы. Расследованием дела занимается отдел по особо важным делам управления Следственного комитета по Центральному округу Москвы.
Факт задержания подтвердил «Ведомостям» зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров, с которым прежде работал Круглов. Он уточнил, что политик был задержан в Санкт-Петербурге.
Это не первый подобный случай с представителями «Яблока», а один из самых известных – задержание в июне главы псковского отделения, зампреда партии Льва Шлосберга
По словам политолога Александра Асафова, к «яблочникам» довольно часто возникают претензии от правоохранителей. По его оценке, таких представителей партии не меньше 10. При этом «Яблоко» все-таки остается партией с работающими региональными отделениями и партийным аппаратом, которая, замечает Асафов, хоть и «стремительно» теряет своих сторонников из-за так называемой консолидации вокруг флага, но тем не менее существует. В контексте предстоящих федеральных выборов (партия не представлена в парламенте с 2007 г.) такое задержание можно было бы воспринимать как намек, говорит политолог Константин Калачев.
В ходе прошедшего единого дня голосования «яблочники» участвовали в выборах в 19 субъектах из 81, всего было задействовано 164 кандидата, следует из сообщения на сайте партии. По итогам выборов «Яблоко» потеряло фракцию в гордуме Томска. «В глазах оппозиционно настроенных граждан задержание Круглова – это скорее плюс в карму умеренной партии, которая ассоциируется со скучным и крайне осторожным [лидером Григорием] Явлинским. Но этот плюс ни во что не конвертируется», – подчеркнул Калачев. Даже если «Яблоко» примет участие в выборах в Госдуму, то у него будут очень ограниченные ресурсы и очень узкий коридор возможностей, но при этом очередное его поражение равносильно политической смерти, говорит эксперт.
«Я думаю, что это плохой сигнал для партии и ее перспектив, – резюмирует вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. – А электоральная поддержка слишком слаба, чтобы к ней апеллировать». По последним данным фонда «Общественное мнение», электоральный рейтинг партии – около 1%.