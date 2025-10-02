Выступление Путина на «Валдае». Онлайн

18:52. Путин подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев и для русских, для всех нас. Но тем на Западе, кто науськивал Украину на Россию, ее не жалко. Украинцы для них расходный материал. Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать. Если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать, подчеркнул Путин