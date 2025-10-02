Выступление Путина на «Валдае». Онлайн

Выступление Путина на «Валдае». ОнлайнПрезидент рассказал об Украине, отношениях с США, Европой и реформе ООН
19:41. С учетом потерь ВСУ Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться. Путин выразил надежду, что украинские власти найдут в себе силы сесть за стол переговоров.
19:40. Российской армии хватает личного состава. Ее потери кратно меньше украинских, отметил Путин.
19:38. По оценкам Путина, ВСУ в сентябре потеряли 44,7 тысячи военных, из них почти половина безвозвратно. При этом Киеву удалось мобилизовать и вернуть из госпиталей на 11 тысяч человек меньше. 150 тысяч человек дезертировали из ВСУ в январе – августе, а набрать удалось только 160 тысяч. У России тоже есть дезертиры, но их единицы.
19:34. Везде российские войска удерживают стратегическую инициативу. Но если российская армия воюет со всем блоком НАТО и так продвигается, это «бумажный тигр», а что тогда сама НАТО? Ну идите и попробуйте разберитесь с «бумажным тигром», сказал президент.
19:31. Почти по всей линии боевого соприкосновения войска идут вперед. Волчанск наполовину забрала группировка «Север». Западная группировка взяла две трети Купянска. Южная группировка вошла в город Константиновка. Это один из основных оборонительных рубежей. «Центр» зашел в город Красноармейск. Путин заявил, что в ВСУ царит неразбериха. «Они не понимают, что происходит на линии фронта», — сказал президент. России осталось освободить 0,13% ЛНР, 19% ДНР, 24-25% Запорожской и Херсонской области.
19:28. Путин заявил, что на инструкторы из стран Запада принимают участие в боях на Украине. В Европе создан специальный центр, который сопровождает ВСУ. «Все страны НАТО воюют с Россией», – отметил Путин. Российская армия сегодня самая боеспособная в мире, это не преувеличение, подчеркнул президент.
19:26. Путин отметил, что в военном конфликте все стало меняться очень быстро. «Не меняется только мужество русского солдата», – подчеркнул президент.
19:23. Говоря о военных средствах президент назвал главным беспилотники. Причем все эти технологии – двойного назначения. «БПЛА могут применяться и в медицине, и в доставке продуктов питания», – сказал он.
19:22. Путин сказал, что его очень радует, что молодые девушки начали носить кокошники. Это говорит о зрелости и прочности российского общества, что на него не удается повлиять. «Несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники добиваются обратного эффекта», — сказал Путин
19:22. Путина спросили, как изменилась современная война. Он сказал, что с развитием технологий невоенные способы решения военных задач возросли. Он назвал информационные атаки и попытки повлиять на массовое сознание противника.
19:18. Многие международные площадки деградировали и потеряли смысл при попытке западных стран воспользоваться победой в Холодной войне. Путин отметил, что ОБСЕ превратилась в площадку обсуждения прав человека на постсоветском пространстве.
19:15. На вопрос модератора, не чувствует ли себя Путин Александром I, он ответил, что он — не император, а президент, избранный народом РФ на определенный срок.
19:12. Путин закончил речь. Началась дискуссия с модератором.
19:11. СССР навязывал всем свою политику, потом этим начали заниматься США. Это неправильно. Путин отметил, что России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам. Россия выступает за разнообразие, полифонию и ценностную симфонию. «Россия была, есть и всегда будет», – подчеркнул президент.
19:06. Путин отметил, что администрация Трампа выражает свои желания прямолинейно, но выражает их честно. Власти США отстаивают свои национальные интересы, тоже делает и Россия. Восстановление полноформатных отношений с США входит в национальные интересы России, подчеркнул президент.
19:02. Путин отметил, что сейчас часто критикуют ООН. Проблем в работе ООН много, но лучше ООН пока ничего нет. Вопрос в том, как мы сами, объединённые, а сейчас разъединённые нации, используем возможности организации. Путин уверен, что потенциал ООН только начинает раскрываться. «Мы вступили в длительный период поиска новой системы миропорядка», – отметил президент. В процессе адаптации ООН к современным реалиям важно не исказить изначальный смысл организации.
19:01. Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам. Добрая воля постепенно возобладает в ситуации вокруг Украины, выразил надежду Путин
18:57. Украина для Запада – только повод и способ решить свои геополитические задачи и «немного заработать». Путин подчеркнул, что именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем. Ответственность за то, что боевые действия на Украине продолжаются, лежит в первую очередь на Европе, подчеркнул Путин. Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у них нет.
18:52. Путин подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев и для русских, для всех нас. Но тем на Западе, кто науськивал Украину на Россию, ее не жалко. Украинцы для них расходный материал. Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать. Если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать, подчеркнул Путин
18:50. Путин отметил, что решить конфликты могла бы классическая дипломатия. Но сейчас на ее место на Западе пришла дипломатия монолога.
18:49. Путин призвал вернуться к истокам и исправить ошибки, ставшие причиной последних мировых конфликтов, включая украинский. Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой. Только кропотливая общая работа стран сможет решить проблемы безопасности текущего века, подчеркнул президент.
18:45. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, но если кто-то хочет попробовать – «вольному воля». Ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать. Путин отметил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность. Президент призвал всех, кто мечтает о нанесении России стратегического поражения, помнить об этом.
18:42. В Европе как мантру повторяют, что война с русскими близко. Но невозможно поверить в чушь, что Россия нападет на НАТО. «Так и хочется сказать: уймитесь и спите спокойно, займитесь своими проблемами», – сказал Путин. Президент отметил, что на фоне этого Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции.
18:40. Современному миру нужны договоренности, а не диктат. Гегемония просто не справится с этим.
18:38. Путин назвал Россию абсолютным рекордсменом по количестве карательных мер – санкций. Однако попытки Запада изолировать Россию потерпели полный крах. Россия показала высочайшую степень устойчивости, противостоя санкциям «и мы испытываем по этому поводу, конечно, законную гордость». Некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать, им пора уже успокоиться. Западу пора успокоиться, осмотреться, понять реалии и выстраивать отношения совершенно иначе, подчеркнул президент.
18:37. Мир, несмотря на обострение конфликтов, остается целостным и взаимосвязанным. Странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем и конфликтов.
18:34. Европейский истеблишмент идет на обман своих граждан, чтобы удержать власть. Путин привел в качестве примера выборы президента в Румынии. «Бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится», – отметил он.
18:30. Могущество США и стран Запада в конце прошлого века достигло пика. Но все попытки предписывать другим странам, что им делать, закончились неудачей. У каждой мощи есть придел. «Против лома нет приема, окромя другого лома. А он всегда появляется», – отметил Путин.
18:28. Путин рассказал, что Россия дважды предлагала вступить в НАТО, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации. В первый раз — в 1954 году, второй раз в 2000 году, заявил президент. И каждый раз получает отказ. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.
18:25. Путин отметил, что в современном мире уже никто не готов следовать правилам, придуманным «там, за океанами». «Многополярность стала ответом самой истории на попытку установить гегемонию Запада», – сказал Путин.
18:22. «Сейчас в новом политическом пространстве нет ничего предопределенного, ситуация может пойти как угодно», – сказал президент. Путин заявил, что нужно быть готовыми к чему угодно. Ставки высоки. «Мы живем в такое время, когда все меняется очень быстро», – отметил он.
18:20. Модератор сегодняшней сессии Федор Лукьянов попросил Путина дать инструкции, как жить в изменившимся мире. Путин отметил, что такие инструкции не может дать никто.
Президент Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что глава государства будет говорить о текущей ситуации в мире и о том, что стало ее предтечей. Он коснется тем суверенитета и равноправного сотрудничества между разными странами, а также новой архитектуры международных отношений. Выступление, как отмечал Песков, ожидается «глубокое и концептуальное».
Путин традиционно участвует в заседаниях клуба с 2004 года. В этом году в мероприятиях клуба участвуют 140 гостей из более чем 40 стран, включая экспертов из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.