Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в демилитаризованной зоне в Корее

Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в демилитаризованной зоне в КорееНо основа для диалога США и КНДР остается зыбкой
Президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, сообщило японское агентство Nikkei. Как заявил 27 сентября высокопоставленный сотрудник МИД Южной Кореи, встреча Трампа и Кима может пройти параллельно саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу, который пройдет 31 октября – 1 ноября. На конец октября запланировано азиатское турне Трампа. Он побывает в Малайзии, где встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также в Японии для переговоров с новым премьером страны, которого еще должны избрать.
Белый дом ранее заявлял о готовности встречи Трампа с северокорейским руководителем без предварительных условий. Сам президент США выразил надежду на встречу с Кимом, чтобы поддержать личную дипломатию. До этого Трамп и Ким встречались три раза, все – на первом президентском сроке Трампа: в Сингапуре в июне 2018 г., в Ханое в феврале 2019 г. и в деревне Пханмунджом на границе между Севером и Югом в июне 2019 г.
Ким Чен Ын 2 сентября заявил, что не против переговоров лидеров при одном условии – отказе Вашингтона от денуклеаризации КНДР. «Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят продолжить мирное сосуществование с Северной Кореей, основанное на признании реальности, у нас нет причин отказываться от переговоров с США», – заметил он. Ким также добавил, что у него лично остались «хорошие воспоминания» о Трампе.
Основа для диалога между США и КНДР сейчас зыбкая, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Она зиждется не на переживаниях о судьбах мира и соображениях нацбезопасности, а на потакании политическому эго Трампа и Ким Чен Ына. Списывать со счетов соображения о нацбезопасности нельзя, но в случае с Трампом личные амбиции являются первостепенным фактором. Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном нельзя назвать гладкими, продолжает эксперт. Следует держать в уме, что именно во время первого президентского срока Трампа США признали КНДР «государством – спонсором терроризма». Сейчас эта страна входит в так называемую «новую ось зла» вместе с Россией. Поэтому примерные рамки «диалога» уже заданы, говорит Кошкин. США хотят ядерного разоружения Северной Кореи, которая считает данные требования неприемлемыми. При таких «вводных» переговоры вряд ли увенчаются успехом. Как и во время первого срока, Трампу нужна встреча с Ким Чен Ыном из спортивного интереса: он любит кичиться тем, что умеет разговаривать с «плохими парнями» с позиции силы. Это внешнеполитический популизм – встреча ради встречи и медийной картинки, а не для достижения дипломатических результатов. КНДР, в свою очередь, требуется продемонстрировать, что она не в изоляции и может на равных общаться с единственной сверхдержавой.
Теоретически отказ достаточно реалистичной администрации Трампа от требования по денуклеаризации КНДР возможен, отмечает профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Обе стороны достаточно явно намекают на готовность к переговорам, которые на первом этапе скорее будут направлены на зарабатывание Трампом и Кимом политических очков внутри своих стран, а в дальнейшем могут открыть возможности для новых переговоров. Эксперт напоминает, что в феврале 2019 г. стороны встретились в Ханое, где пытались согласовать компромисс – физическое уничтожение северокорейских ядерных объектов, включая центрифуги для обогащения урана, в обмен на снятие санкций, прежде всего секторальных, в отношении КНДР.
Сейчас, поясняет Ланьков, в Совете Безопасности ООН сложилась такая ситуация, что ключ к снятию санкций в руках американцев – Россия и Китай поддержат подобное решение, а Франция и Великобритания проголосуют по воле США. Но за время с февраля 2019 г. баланс сил изменился в пользу Северной Кореи, и теперь Трампу, вышедшему тогда из переговоров, придется довольствоваться худшими условиями, если он решит подписать какое-либо соглашение с Пхеньяном. Объясняется это тем, что положение КНДР существенно улучшилось с 2019 г. – например, благодаря торговле с Россией она получила средства, которых не видела уже очень давно, а поддержка Москвы и Пекина выводит ее из изоляции. Таким образом, КНДР менее заинтересована в компромиссе и находится под меньшим давлением, чем раньше. Что же касается южнокорейского фактора, то текущее руководство Республики Кореи смертельно боится обидеть Трампа, так что вряд ли будет активно саботировать его усилия на северокорейском направлении, резюмирует Ланьков.