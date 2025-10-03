Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в демилитаризованной зоне в Корее

Основа для диалога между США и КНДР сейчас зыбкая, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Она зиждется не на переживаниях о судьбах мира и соображениях нацбезопасности, а на потакании политическому эго Трампа и Ким Чен Ына. Списывать со счетов соображения о нацбезопасности нельзя, но в случае с Трампом личные амбиции являются первостепенным фактором. Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном нельзя назвать гладкими, продолжает эксперт. Следует держать в уме, что именно во время первого президентского срока Трампа США признали КНДР «государством – спонсором терроризма». Сейчас эта страна входит в так называемую «новую ось зла» вместе с Россией. Поэтому примерные рамки «диалога» уже заданы, говорит Кошкин. США хотят ядерного разоружения Северной Кореи, которая считает данные требования неприемлемыми. При таких «вводных» переговоры вряд ли увенчаются успехом. Как и во время первого срока, Трампу нужна встреча с Ким Чен Ыном из спортивного интереса: он любит кичиться тем, что умеет разговаривать с «плохими парнями» с позиции силы. Это внешнеполитический популизм – встреча ради встречи и медийной картинки, а не для достижения дипломатических результатов. КНДР, в свою очередь, требуется продемонстрировать, что она не в изоляции и может на равных общаться с единственной сверхдержавой.