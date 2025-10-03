Лидера ЛДПР Слуцкого «неожиданно» для него переизбрали на съезде партии

Лидера ЛДПР Слуцкого «неожиданно» для него переизбрали на съезде партииС таким предложением выступили депутат Госдумы Луговой и министр спорта Дегтярев
Как и предсказывали «Ведомости» 18 сентября, на 37-м съезде ЛДПР, который прошел в «Сколково», делегаты досрочно переизбрали председателя партии, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. И хотя изначально этого вопроса не было в повестке мероприятия, участники попросили скорее разрешить эту кадровую дилемму. В результате из 112 делегатов 110 проголосовали «за». За тем, как прошел съезд ЛДПР, предваряющий кампанию по выборам депутатов в Госдуму 2026 г., дистанционно пришлось следить корреспонденту «Ведомостей».
Как это начиналось
Сама трансляция стартовала незадолго до начала в 11 утра. Под фрагменты выступлений Слуцкого неспешно рассаживались делегаты. Зал пестрил лозунгами «ЛДПР на марше», «Россия больше, чем Москва», «Хватит это терпеть – пора действовать». На центральном баннере был изображен кулак, возвышающийся над выступающими (ранее партийцы запустили эстафету в соцсетях #КулакСлуцкого).
Перед выступлением председателя организаторы проверили готовность аудитории активно поддерживать его слова. Для большего эффекта делегатам раздали трещотки, поролоновые кулаки и таблички с различными надписями («Лучший избиратель только у ЛДПР», «Ваш голос за великую Россию», «Плечом к плечу за русскую победу»). По команде они стали аплодировать, звуки бурной поддержки сопровождались комментариями о том, что одну из трибун плохо слышно. Репетиция прервалась неожиданно – трансляцию отключили.
Следующий кадр, который был доступен наблюдающим за трансляцией, – выступление Слуцкого. На сцену он вышел в джинсовке, звучала песня: «ЛДПР – великая сила. Мы живем в великой России, с нами Слуцкий, победа близка». За ним в течение почти двухчасового выступления стояли молодые люди, одетые в партийный мерч – белые толстовки с надписью «Чемодан, вокзал, *****» и кофты цвета хаки с портретом Слуцкого на фоне Кремля.
Куда спешили
Лидер ЛДПР объяснил спешность организации съезда: «Нет времени ждать декабря. Необходимо уже сегодня решать задачи, стоящие перед страной и партией». Дальше он обратил внимание на то, что съезд проводится накануне 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского – «великого политика современной России», создавшего партию, которая «сыграла и продолжает играть важнейшую роль в формировании многопартийной системы в России». Сейчас же ЛДПР должна стать «надежным партнером президента России Владимира Путина по реализации его стратегических целей».
Куда дальше
Ключевая часть съезда была посвящена задачам ЛДПР. По итогам выборов в Госдуму 2026 г. необходимо увеличить фракцию в Госдуме в 2 раза, фракции заксобраний в регионах – не менее чем в 2,5 раза, подчеркнул Слуцкий. Также ЛДПР необходимо «получить глав регионов» и увеличить сенаторский корпус. Сейчас партию представляют три члена Совета Федерации: Иван Абрамов (Амурская обл.), Елена Афанасьева (Оренбургская обл.) и Вадим Деньгин (Калужская обл.).
Среди планов на «пятилетку» – увеличение количества членов ЛДПР к 2030 г. до 700 000 (сейчас их порядка 400 000), вовлечение в партийные проекты не меньше 30 000 человек ежегодно, а также наращивание количества депутатов не менее чем в 2,5 раза (не меньше 10 000). Более того, через пять лет ЛДПР должна занять устойчивую позицию главной оппозиционной партии в стране. «Нам должен доверять каждый пятый избиратель (сегодня это каждый девятый). То есть уровень доверия к партии должен вырасти более чем до 20%», – поставил задачу руководитель партии.
После Слуцкий дал старт всероссийскому онлайн-форуму по сбору предложений от граждан в программу ЛДПР, первый этап продлится до 13 декабря. Также на съезде учредили редакционную комиссию ЛДПР, в нее вошло 36 человек – они будут заниматься редактированием устава партии.
Второй после Жириновского
Первым прервал молчание замруководителя фракции ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Луговой. «Сегодня Леонид Эдуардович дал старт предвыборной кампании в Госдуму, которая обещает отличаться от прежних избирательных кампаний. И чтобы не отвлекаться в апреле – мае на другие задачи, предлагаю поставить в повестку дня вопрос о переизбрании председателя», – обратился он к слушающим, встретившим предложение аплодисментами.
После него выступающие уже не сдерживали себя. «Сегодня ЛДПР стабильно занимает позицию второй политической силы России. Это тренд устойчивый, и он устойчивый под руководством председателя партии Леонида Эдуардовича Слуцкого. Это факт. Сегодня партия проникает все глубже и глубже в региональную материю, берет на себя ответственность за серьезные решения, помогает президенту выполнять все национальные цели», – заявил министр спорта, член высшего совета партии Михаил Дегтярев (глава Хабаровского края в 2020–2024 гг.). Он также выступил за то, чтобы Слуцкого переизбрали, и призывал остальных последовать его примеру. «Жириновский был гроссмейстером в политике, а за 3,5 года Слуцкий показал, что он является мастером спорта по политической борьбе», – оценил Дегтярев.
Член президиума высшего совета ЛДПР, гендиректор МИДа Алексей Островский поблагодарил Слуцкого за то, как он «крайне бережно, с большой, светлой и святой памятью всегда говорит и думает о Жириновском». «Я вышел [на сцену] в том числе потому, что три года назад именно я предложил с высокой трибуны вам, уважаемые однопартийцы, избрать председателем Слуцкого. Потому что не думал, а был уверен в том, что Слуцкий не подведет ни память Жириновского, ни всех нас, вместе взятых», – сказал он.
Завершил апологию Слуцкого депутат Госдумы Дмитрий Новиков, ставший парламентарием после лишения мандата Юрия Напсо. «Уважаемые делегаты, вы все представляете интересы регионов, вы видите, какую помощь за прошедшие три года оказывает Леонид Эдуардович вам для достижения поставленных целей. Партия ежегодно растет: и в прибавлении количества депутатов разного уровня, и в прибавлении количества голосов избирателей», – обратился он со сцены. Поэтому он также предложил не откладывать вопрос о переизбрании главы ЛДПР, чтобы в следующем году не отвлекать представителей регионов на съезд.
Слуцкий заявил, что для него включение этого вопроса в повестку стало «неожиданностью». «Мы предполагали заниматься этим чуть позже. С другой стороны, сегодня в тренде утверждать свои полномочия раньше срока, тем более что те задачи, которые я сегодня поставил, наверное, действительно требуют и от председателя быть в системе координат своих полномочий на четыре года вперед», – сказал в заключение он.
Зачем это было нужно
Досрочное переизбрание Слуцкого перестает делать из него «хромую утку» меньше чем за год до выборов в Госдуму, говорит политолог Павел Склянчук. «Думаю, это был важный аппаратный ход как для него лично, его окружения, а так и для привлечения потенциальных спонсоров на выборы», – сказал он «Ведомостям». По его впечатлениям, съезд прошел в «слуцкоцентричной» атмосфере: в зале часто скандировали его фамилию, было много молодежи в партийном мерче, а также ветераны спецоперации.
Впрочем, по мнению политолога Дмитрия Еловского, переподтверждение полномочий не было критически важным. «У Слуцкого сейчас нет реальных конкурентов. Его команда уверенно контролирует партию и реготделения. Иначе бы съезд не удалось провести в начале октября – пришлось бы месяц-два утрясать внутренние напряжения», – рассуждает он. Поставленные на съезде цели практически «на грани» – для их достижения потребуется мобилизация всего актива, резюмировал политолог.
Реализация планов Слуцкого зависит от морального климата в обществе и от ресурсов, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «У ЛДПР есть позитивная динамика, но нельзя сказать, что она значительная. Пока, конечно, вот эти показатели в 2–2,5 раза за год, честно говоря, не выглядят реалистичными», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, ЛДПР могла бы рассчитывать на «своего» губернатора после перехода Дегтярева в правительство. Сейчас у КПРФ три представителя среди глав субъектов, один – у «Справедливой России», а у ЛДПР и «Новых людей» их нет.
Слуцкий – второй председатель ЛДПР после покойного основателя партии Владимира Жириновского. Его избрали на этот пост 27 мая 2022 г., голосование по его кандидатуре было безальтернативным. В соответствии с уставом ЛДПР председатель избирается на съезде сроком на четыре года. Таким образом, первый срок Слуцкого должен был истечь в конце мая 2026 г.