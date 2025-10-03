Лидера ЛДПР Слуцкого «неожиданно» для него переизбрали на съезде партии

Член президиума высшего совета ЛДПР, гендиректор МИДа Алексей Островский поблагодарил Слуцкого за то, как он «крайне бережно, с большой, светлой и святой памятью всегда говорит и думает о Жириновском». «Я вышел [на сцену] в том числе потому, что три года назад именно я предложил с высокой трибуны вам, уважаемые однопартийцы, избрать председателем Слуцкого. Потому что не думал, а был уверен в том, что Слуцкий не подведет ни память Жириновского, ни всех нас, вместе взятых», – сказал он.