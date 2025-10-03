Каким Путин видит новый миропорядок, отношения с США и Европой

Каким Путин видит новый миропорядок, отношения с США и ЕвропойПрезидент выступил с заявлениями по внешней политике на заседании клуба «Валдай»
Владимир Путин в своем выступлении в Сочи на XXII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» определил характеристики формирующегося многополярного мира. Тема форума в этом году звучала как «Полицентричный мир: инструкция по применению». Президент резко высказался о европейских странах, заявил о необходимости восстановления отношений с США, правда, отметив, что если страна передаст Украине ракеты Tomahawk, то будет новый виток эскалации, а также рассказал о специфике современных войн.
Столпы многополярности
Сложившаяся многополярность в мире определяет рамки, в которых действуют государства. Президент перечислил характеристики полицентричности.
Во-первых, это более открытое пространство внешнеполитического поведения, где все может пойти по-разному и многое зависит от «выверенности, степени выдержанности, продуманности действий каждого участника международного общения».
Во-вторых, многополярность динамична, к переменам сложно подготовиться и невозможно угадать, соответственно, реагировать на них надо в режиме реального времени.
В-третьих, это пространство «гораздо более демократично», предоставляет возможности большему число политических и экономических игроков, которые хотят влиять на региональные и глобальные процессы.
В-четвертых, надо искать совпадение интересов специфики разных стран, никто не готов играть «по правилам, заданным кем-то одним».
В-пятых, любые решения возможны только с учетом договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство.
В-шестых, возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга.
Расширение пространства свободы для всех – это благо, но в таких условиях сложнее найти прочный баланс, что является чрезвычайным риском, сказал Путин.
Могущество США и их союзников к концу ХХ в. достигло пика, для многих «так называемый либеральный мировой порядок» казался приемлемым – часть стран стала думать за других, а другие «приняли предлагаемые условия» и получили «положенную долю», сказал Путин. По его словам, тех, кто пытался отстаивать свои интересы, считали «чудаками».
В итоге ни одна из мировых проблем не была решена, вместо этого прибавились новые. «К тому же попытка контролировать всё и вся вокруг создает перенапряжение, а оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам все это надо»? – полагает Путин.
Странам мирового большинства придется учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем, никто не сможет добиться целей в изоляции от остальных, мир, несмотря на обострение конфликтов и кризис прежней модели глобализации, остается взаимозависимым, сказал Путин. Тут президент привел в пример Россию, против которой введено рекордное в мировой истории число санкций – более 30 000 – и которая показала способность выдерживать внешнее давление.
Полицентричный мир динамичен, кажется хрупким и неустойчивым, поскольку нельзя зафиксировать положение вещей надолго, но, несмотря на это, общая договороспособность имеет тенденцию увеличиваться, считает Путин: «Ведь линейные односторонние решения невозможны, а нелинейные и многосторонние решения требуют очень серьезной, профессиональной, непредвзятой, творческой, временами нестандартной дипломатии».
По его мнению, мир скоро станет свидетелем возрождения дипломатии, подтверждением чему являются новые институты вроде БРИКС, ШОС и др.
В полицентричном мире работают прагматизм, отказ от «блоковой» философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств, способность сочетать разные интересы, сообщил Путин: «Мы за разнообразие, полифонию, ценностную симфонию».
Опасный немец, эпатажный американец
В своем выступлении Путин резко высказался о европейских странах, и мягче – о США. Президент считает, что жители европейских государств начинают отторгать амбиции политических верхушек своих стран.
Европейские страны из России раздувают образ врага, придуманного столетия назад, сказал Путин. «Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, – что Россия собирается нападать на НАТО. В это поверить невозможно. А своих людей убеждают», – заявил президент. Он призвал их «уняться» и заняться своими проблемами – экономикой, вышедшей из-под контроля миграцией, радикализацией «левацких, ультралиберальных, расистских маргинальных обществ» и др.
Путин заявил, что Европа «скатывается на периферию глобальной конкуренции». Угрозы про агрессивные планы России «высосаны из пальца», но «самовнушение – вещь опасная», считает Путин. Он вспомнил слова представителей Германии, которые заявили, что немецкая армия «должна быть опять самой мощной в Европе». «Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние», – сказал он.
Если страны мирового большинства призывают к урегулированию конфликта на Украине и готовы выступать посредниками, то Европа, напротив, эскалируют конфликт. «Тем не менее я думаю, что добрая воля возьмет верх и в этом смысле нет ни малейших сомнений: я думаю, что и на Украине изменения происходят», – заявил Путин. При этом Евросоюз, хоть и является мощным цивилизационным центром, постепенно затухает.
Что касается США, то Путин вновь заявил, что если бы Трамп переизбрался в 2020 г. на второй срок, то конфликта на Украине удалось бы избежать. У России и США много противоречий, это нормально, нынешняя администрация в Белом доме «свои интересы и желания заявляет прямо».
«Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется прежде всего интересами своей собственной страны – так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход. Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США. И какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то торг – пусть даже самый жесткий, упорный – все же будет иметь целью сойтись», – заявил Путин.
Президент отметил, что знаком с Трампом давно, и признал его любовь к эпатажным акциям: «Мы все это видим, во всем мире это видят». Тем не менее Трамп – «комфортный собеседник», который умеет слышать и слушать.
Оружейный вопрос
Путин прокомментировал предложение России США о продлении ДСНВ на год, которое он озвучил две недели назад. По его словам, у России появились новые виды оружия – «Орешник», «Кинжал», «Авангард». Есть тактическое ядерное оружие, которое страна разместила только в Белоруссии, сказал Путин.
Он отметил, что в США есть люди, которые считают, что продление ДСНВ не нужно, – если так произойдет, то и Россия продлевать не будет. Он также отметил международный аспект, поскольку кто-то хочет подключить к обсуждению Китай, – но тогда нужно сюда привлекать Францию и Великобританию. В этой теме очень много сложных аспектов, Москва готова обсуждать их с американцами сказал он.
Путин также ответил на вопрос, не настало ли время провести ядерные испытания: «Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое».
Уже ближе к концу заседания Путин прокомментировал информацию о том, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, о чем сообщала The Wall Street Journal. Путин назвал эти ракеты мощным оружием, хотя и «немного устаревшим». Он напомнил, что США уже передавали Украине ракеты ATACMS, которые Россия научилась отражать. Так будет и на этот раз, считает Путин, – Россия будет продолжать совершенствовать свои системы ПВО. Но президент подчеркнул, что передача Tomahawk Украине нанесет вред отношениям России и США и будет означать новый этап эскалации между двумя странами.
Безопасность для всех
Россия отстаивает принцип неделимости безопасности, стремление же некоторых стран навязать односторонние представления о безопасности и стало первопричиной не только украинского кризиса, но и других конфликтов последних десятилетий, считает Путин. Конфликт на Украине он считает трагедией и «болью для украинцев и для русских». «Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны», – заявил Путин.
Путин рассказал, как бы следовало прийти к разрешению конфликта на Украине. По его словам, разные полюса должны были бы примерить ситуацию вокруг украинского конфликта на себя, учесть «разломы» в своих странах и выработать коллективное решение. «Стремление всех стран обеспечить безопасность и развитие законно. Это, естественно, относится и к Украине, и к России, и ко всем нашим соседям. Именно государствам региона должно принадлежать главное слово в том, что касается создания региональной системы», – сказал президент.
Отвечая на вопросы, Путин затронул тему потерь ВСУ: «Потери больше, чем возможность восполнить личностный состав на поле боя». По его оценке, потери за сентябрь составили 44 700 человек, из них около половины – безвозвратные.
«Смотрите, если сложить, сколько мобилизовали, сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получится минус 11 000 в месяц. Значит, не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет», – заявил Путин. По его словам, потери российских вооруженных сил «кратно меньше» и, даже если украинские власти снизят планку по возрасту мобилизации до 18 лет, ситуацию это не улучшит. Российский лидер также выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.
Война новых технологий
Президент также также сформулировал свое мнение о том, что такое «современная война» и как она характеризуется. По его словам, невоенные способы решения военных вопросов с развитием технологий приобретают большее значение – это информационные атаки, влияние на политическое сознание жителей страны противника. Важнейшая роль у беспилотных систем, что ведет к развитию разведки, радиоэлектронной борьбы, сказал он.
По его словам, меняется использование танков, которые теперь нужны не чтобы рассекать и прорывать оборону противника, а чтобы поддерживать пехоту.
Главное же – это скорость изменений, подчеркнул он: «Уже много раз говорил: мы что-то применяем, потом раз – применение высокоточного, скажем, оружия, в том числе большой дальности, что тоже очень важный компонент сегодня, становится менее эффективным. А почему? А потому что противник применяет новейшие системы РЭБ. Понял, что происходит, и подстроился. Значит, нам в течение нескольких дней, недели нужно найти противоядие».
Что услышали эксперты
Критика в отношении европейских политиков и их милитаристских планов при отсутствии такой же прямой критики Трампа означает понимание, что именно на России и США лежит особая ответственность за поддержание безопасности в мире, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Это означает надежду, что России и США удастся предотвратить негативные сценарии в Европе, которые могут возникнуть благодаря ее нынешним лидерам, полагает эксперт.
Путин раскритиковал страны Евросоюза, так как реальных возможностей преодоления кризиса в отношениях с ними в текущем европейском электоральном цикле до 2027 г. (тогда пройдут выборы президента Франции) не предвидится, говорит политолог Алексей Макаркин. «Отношения Москвы и европейских столиц очень плохи, и на обозримую перспективу не могут быть исправлены. В то же время США, несмотря на недавние высказывания Трампа, прекращать диалог с Россией не хотят», – говорит он.
Даже абстрагируясь от украинского кризиса, замечает эксперт, у России и США есть общая повестка для консультаций на уровне работников дипведомств – например, дипломатическая российская собственность на американской территории. С Европой же этого нет, с ней закрыто обсуждение как больших политических вопросов, так и технических моментов, резюмирует Макаркин.
Путин уделил много времени в своей речи тематике многополярного мира, так как видит положительные тенденции укрепления сотрудничества стран и цивилизаций в этом направлении, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Примером таких положительных трендов являются БРИКС и ШОС, замечает эксперт, но и за их рамками можно констатировать переход политических процессов в принципиально новую фазу. Однополярный мир, продолжает Камкин, ушел в прошлое, а возвращения к конфронтации двух сверхдержав, как это было в холодную войну, не желают не только Россия, но также и Китай и Индия.
Таким образом, на первый план выходят «государства-цивилизации», что будут определять развитие мирового сообщества в ближайшие века, резюмирует эксперт.