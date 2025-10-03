Каким Путин видит новый миропорядок, отношения с США и Европой

Европейские страны из России раздувают образ врага, придуманного столетия назад, сказал Путин. «Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, – что Россия собирается нападать на НАТО. В это поверить невозможно. А своих людей убеждают», – заявил президент. Он призвал их «уняться» и заняться своими проблемами – экономикой, вышедшей из-под контроля миграцией, радикализацией «левацких, ультралиберальных, расистских маргинальных обществ» и др.