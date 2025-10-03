Программа Владимира Путина после клуба «Валдай» продолжилась в «Сириусе»

«Очень рад приветствовать вас в новом концертном зале «Сириус». Величественный и современный, он призван стать знаковым культурным пространством России. Здесь будут выступать знаменитые исполнители и зажигаться новые звездочки, новые звезды классической музыки, оперы, балета. Хотел бы поблагодарить российских архитекторов, инженеров, строителей, а также наших зарубежных друзей, специалистов, которые создали подлинный шедевр, настоящий дворец мирового искусства, без всякого преувеличения», – сказал президент. Он поздравил всех тех, кто стоял у истоков «Сириуса», с десятилетием образовательного центра. По его словам, «Сириус», созданный на базе олимпийских объектов, не имеет аналогов в мире. Путин пообещал расширять исследовательскую инфраструктуру «Сириуса» и, в целом, наращивать его возможности. На открытии перед президентом и гостями выступили дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.