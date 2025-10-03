Программа Владимира Путина после клуба «Валдай» продолжилась в «Сириусе»Президент наградил учителей участников спецоперации и открыл концертный центр
Владимир Путин на следующий день после заседания клуба «Валдай» продолжил свою программу в Краснодарском крае. В честь приближающегося Дня учителя президент 3 октября наградил педагогов, которые учили будущих участников специальной военной операции, и принял участие в открытии концертного центра «Сириус», приуроченном к отмечающемуся в 2025 г. десятилетию образовательной организации.
Президент вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени педагогу из Тюменской области Олегу Плесовских, который был учителем участников спецоперации Виктора Квасова и Жумабая Раизова. Знак отличия «За наставничество» Путин вручил учителю русского языка и литературы из Пензенской области Светлане Степановой, которая учила участника спецоперации Артема Николаева, и учительнице из Омской области Татьяне Тимкиной, ученик которой Николай Сергиенко также участвовал в спецоперации и имеет награды. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры» было присвоено директору спортивной школы «Бастион» во Владивостоке Вячеславу Иванову – он наставник участника спецоперации Сергея Кузьминчука. Звание «Заслуженный учитель России» получили учительница русского языка и литературы из Пскова Светлана Магера (ее ученица – участница спецоперации Мария Мусатова) и учительница из Ленинградской области Зоя Никитина, ее ученик – участник спецоперации, который проходит обучение в программе «Время героев» Антон Шорохов («Ведомости» писали, что он стал главным советником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов).
После вручения наград Путин принял участие в открытии концертного центра «Сириус». Акустику зала проектировал японский инженер Ясухиса Тойота, который также работал над концертными залами «Зарядье» в Москве, второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге, залами Дома музыки в Хельсинки и Эльбской филармонии в Гамбурге, концертным залом имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и др.
«Очень рад приветствовать вас в новом концертном зале «Сириус». Величественный и современный, он призван стать знаковым культурным пространством России. Здесь будут выступать знаменитые исполнители и зажигаться новые звездочки, новые звезды классической музыки, оперы, балета. Хотел бы поблагодарить российских архитекторов, инженеров, строителей, а также наших зарубежных друзей, специалистов, которые создали подлинный шедевр, настоящий дворец мирового искусства, без всякого преувеличения», – сказал президент. Он поздравил всех тех, кто стоял у истоков «Сириуса», с десятилетием образовательного центра. По его словам, «Сириус», созданный на базе олимпийских объектов, не имеет аналогов в мире. Путин пообещал расширять исследовательскую инфраструктуру «Сириуса» и, в целом, наращивать его возможности. На открытии перед президентом и гостями выступили дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.