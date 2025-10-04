Что известно об акции протеста в Тбилиси в день выборов

Что известно об акции протеста в Тбилиси в день выборовУчастники ворвались на территорию резиденции президента, полиция применила водометы
В Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Во время голосования в Тбилиси прошел митинг. Его организаторы выступили за бойкот голосования. Вечером участники акции ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих.
«Ведомости» собрали все, что известно о происходящем в Грузии.
Предварительные итоги выборов
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. От участия в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Исключением стали партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».
По данным ЦИКа Грузии, которые приводит «Sputnik Грузия», правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» по итогам выборов набирает более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней. Второе место занимает партия «Сильная Грузия» с более 6,8% голосов. Третье место получает оппозиционная партия «Гахария за Грузию» с результатом в 3,8% голосов. После объявления ЦИК первых результатов выборов «Грузинская мечта – демократическая Грузия» заявила о победе во всех 64 муниципалитетах.
ЦИК также сообщил, что по итогам подсчета результатов с 432 участков из 584 действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 71,29% голосов. За него проголосовали 153 479 избирателей. Кандидат от партии «Сильная Грузия – Лело» Ираклий Купрадзе получил 12,52% голосов (26 955), кандидат от «Гирчи» Яго Хвичия – 7,62% (16 414).
Как проходят протесты
В день выборов в Тбилиси началась акция протеста. По данным Newsgeorgia, ее главным организатором стал оперный певец Паата Бурчуладзе. В оргкомитет митинга также вошли лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава, генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и бывший руководитель миссии Грузии в Афганистане, экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил страны Лаша Беридзе.
Сначала участники митинга полностью перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси. Вечером протестующие ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников акции при попытке проникнуть в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.
МВД Грузии выпустило заявление, в котором указало, что митинг вышел за рамки норм, установленных законом. Утверждается, что от организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Они повредили ограждения здания президентского дворца и пытались проникнуть в него.
Заместитель министра внутренных дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что в результате протеста в стране пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. По его словам, несколько протестующих задержаны. По факту штурма здания администрации президента Грузии возбуждено уголовное дело. Дарахвелидзе пообещал привлечь к ответственности всех причастных.
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила попытку штурма президентской администрации. По ее словам, эта пародия «может быть инсценирована режимом только для того, чтобы дискредитировать» протест. Зурабишвили добавила, что продолжит поддерживать грузинский народ до тех пор, пока не будут выиграны новые выборы.