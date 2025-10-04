Что известно об акции протеста в Тбилиси в день выборов

Заместитель министра внутренных дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что в результате протеста в стране пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. По его словам, несколько протестующих задержаны. По факту штурма здания администрации президента Грузии возбуждено уголовное дело. Дарахвелидзе пообещал привлечь к ответственности всех причастных.