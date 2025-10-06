Зачем ЛДПР вернула к жизни «Блок Жириновского»Наследие основателя для ЛДПР – главный козырь, с которым партия может идти к избирателям, отмечает эксперт
В ЛДПР учредили общероссийское общественное движение «Блок Жириновского» – это произошло на следующий день после партийного съезда 2 октября, в ходе которого главу партии Леонида Слуцкого досрочно переизбрали на пост председателя. Возглавлять новое объединение будет первый замруководителя центрального аппарата партии, член Центризбиркома Александр Курдюмов. «Ведомости» были вынуждены дистанционно следить за процессом.
Как пояснил «Ведомостям» Курдюмов, блок создан исключительно для того, чтобы популяризировать наследие Жириновского. Деятельность организации носит неполитический характер и вся работа будет направлена на взаимодействие с обществом, подчеркнул он. Поэтому включаться в предвыборную кампанию 2026 г. и информационно сопровождать ее «Блок Жириновского» не будет, уточнил Курдюмов.
Ранее близкий к партии собеседник «Ведомостей», напротив, говорил, что главная задача новой структуры – это поддержка самой ЛДПР во время думской кампании. Если партия будет скована требованиями избирательного законодательства, то общественное движение – нет, отметил он. При этом принимать участие непосредственно в выборах блоки не могут – в 2005 г. были приняты поправки, исключающие возможность объединения партий в такие избирательные союзы.
Стать сторонниками могут обычные граждане и юрлица, разделяющие взгляды и идеи покойного лидера ЛДПР, сказал Курдюмов. Он ожидает, что движение будет работать во всех субъектах России. «Не то что в регионе, думаю, даже в каждом поселке, в каждой деревне есть последователи Владимира Вольфовича, которые будут заниматься продолжением его идей», – поделился Курдюмов. Организационные собрания блока планируется проводить два раза в год.
Сторонники движения будут заниматься просветительскими, культурными и социальными проектами, связанными с Жириновским, архивными материалами и публикациями, распространением идей основателя партии, мероприятиями в память о нем (юбилейные даты, круглые столы, конференции, выставки), поддержкой инициатив об увековечивании памяти Жириновского, включая в том числе учреждение премий и стипендий его имени. «Блок Жириновского», который мы сегодня создаем, – это продолжение его работы. В этом движении заложена большая культурная миссия, тот самый особый культурный код, который Жириновский оставил людям», – приводятся в сообщении партии слова Слуцкого.
Съезд ЛДПР перед выборами в ГД
Среди планов на «пятилетку» – увеличение количества членов ЛДПР к 2030 г. до 700 000 (сейчас их порядка 400 000), вовлечение в партийные проекты не меньше 30 000 человек ежегодно, а также наращивание количества депутатов не менее чем в 2,5 раза (не меньше 10 000).
Руководящими органами блока являются съезд, федеральный совет и председатель. В совет вошли помимо Курдюмова зампред президиума высшего совета ЛДПР, гендиректор МИДа и губернатор Смоленской области в 2012–2023 гг. Алексей Островский, замруководителя центрального аппарата ЛДПР по финансовым вопросам Елена Строкова, член ЛДПР, экс-депутат Госдумы Василий Журко, один из соучредителей ЛДПР Михаил Дунец, автор книги «Пора услышать ЛДПР» Виктор Кулыбин, депутат Госдумы Дмитрий Новиков, члены ЛДПР Владимир Овсянников и Михаил Сидоров.
Анонсируя создание блока 25 сентября, Слуцкий отметил, что не стоит путать сегодняшнюю организацию с «Блоком Жириновского», который был образован перед выборами в Госдуму в 1999 г. «Настоящий» «Блок Жириновского» был создан в связи с тем, что Центризбирком не зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму в 1999 г. под предлогом неверных сведений о доходах ряда кандидатов в депутаты (тогда в числе прочего основатель партии включил в первую тройку списка красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, который находился в федеральном розыске). В итоге блок прошел регистрацию, на думских выборах объединение получило 5,98%, заняв 5-е место.
Юбилей Жириновского
Выступил и замруководителя фракции ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Луговой, который накануне на съезде партии первым предложил переизбрать Слуцкого главой ЛДПР (он же первым из команды Слуцкого публично выступил против многолетнего депутата Госдумы Ярослава Нилова, заявив, что «перед ним открыты все двери» и что перспективы Нилова «кислы» из-за недовольства его работой руководством). Он, рассказывая о том, как вступил в ЛДПР в 2007 г. – ему позвонил Жириновский, – отметил, что такие воспоминания являются его будущим и будущим всех присутствующих.
После смерти Жириновского в 2022 г. наследие основателя для ЛДПР – это единственный козырь, с которым партия может идти к избирателям, сообщил «Ведомостям» президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Он напомнил, что образ политика использовался, в частности, и в предвыборном ролике Слуцкого в ходе президентской кампании 2024 г.: там секретарша пытается убрать именную табличку Жириновского со стола Слуцкого, но тот говорит: «Нет, оставьте».
Постепенно имя Жириновского стирается из памяти населения, но оно нужно скорее для сохранения узнаваемости ЛДПР, хотя пока мощного потока энергии не дает, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В апреле 2025 г., по данным ВЦИОМа, 23% респондентов заявили, что «безусловно доверяли» вождю партии, а 43% – «скорее доверяли».