Зачем ЛДПР вернула к жизни «Блок Жириновского»

На партийном съезде 2 октября председатель ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт избирательной кампании по выборам в Госдуму 2026 г. Он заявил, что по итогам этих выборов ЛДПР должна стать второй партией. Для этого необходимо увеличить фракцию в Госдуме в 2 раза, фракции заксобраний в регионах – не менее чем в 2,5 раза. Также ЛДПР нужно «получить глав регионов» и увеличить сенаторский корпус.

Среди планов на «пятилетку» – увеличение количества членов ЛДПР к 2030 г. до 700 000 (сейчас их порядка 400 000), вовлечение в партийные проекты не меньше 30 000 человек ежегодно, а также наращивание количества депутатов не менее чем в 2,5 раза (не меньше 10 000).