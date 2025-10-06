Что может помешать встрече Трампа и Си на полях саммита АТЭС

Среди дел, где прогресс Китая и США выглядит более реальным, сделка по TikTok на $14 млрд, указ о которой уже подписал Трамп. Но и ее условия в итоге оказались не столь проигрышными для Пекина: китайская ByteDance сохранит за собой 100% акций TikTok US, которой принадлежит бизнес компании в сфере рекламы электронной коммерции в США, но при этом будет создано новое совместное предприятие TikTok USDS под контролем некитайских инвесторов (речь, видимо, идет в первую очередь об Oracle и инвесторах из ОАЭ). Ему TikTok US переуступит часть своей прибыли и передаст копию алгоритмов, которые затем будет перенастроены.