Что может помешать встрече Трампа и Си на полях саммита АТЭС

Что может помешать встрече Трампа и Си на полях саммита АТЭСВашингтонские ястребы требуют не идти на уступки КНР
Запланированная первая встреча на втором сроке президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее (31 октября – 1 ноября) приобретает негативный фон. Агентство Bloomberg 6 октября опубликовало статью, в которой утверждается, что вашингтонские ястребы обеспокоены стремлением Трампа заключить крупную сделку с Пекином.
Утверждается, что в Белом доме все больше прислушиваются не к ним, а к представителям технологической отрасли, например к гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу, который в начале октября сказал, что эти самые ястребы считают свою позицию «знаком почета», но с его точки зрения она «знак позора» и «непатриотична». В середине сентября китайские регуляторы выпустили рекомендации для своих крупных технологических корпораций отказаться от закупок чипа NVIDIA H20, специально созданного для КНР. Это вызывало разочарование у Хуанга, так как экспорт остальной его продукции уже был запрещен американским законодательством.
Спецпредставитель Трампа по искусственному интеллекту (ИИ) и криптовалютам Дэвид Сакс на это ответил, что те самые ястребы ошибаются и в интересах США «подсадить» Пекин на американские технологии, чтобы не позволить китайским компаниям обойти США. «Эта история, направленная на противопоставление антикитайских ястребов бизнесу в администрации, основана на ложной дихотомии. Мы все согласны с тем, что нам необходимо выиграть гонку ИИ у Китая. Вопрос в тактике», – сказал Сакс. Имена тех самых ястребов внутри администрации в статье не приводятся, но, например, упоминается сторонник Трампа, венчурный инвестор и соучредитель Palantir Джо Лонсдейл.
19 сентября Трамп сообщил по итогам разговора с Си в своей соцсети Truth Social об их договоренности встретиться на саммите АТЭС, а также о его запланированном визите в КНР в начале 2026 г. 1 октября Трамп написал: «Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си [Цзиньпином], и соевые бобы будут одной из главных тем обсуждения». «Выращивающие соевые бобы фермеры из нашей страны страдают, потому что Китай исключительно из «переговорных» соображений не покупает их продукцию» – такой упрек выдал тогда Трамп.
На этом фоне источники южнокорейского агентства Yonhap сообщили, что Трамп может 29 октября посетить Южную Корею и город Кенджу, но не основную часть саммита АТЭС. Но пока график президента США точно еще не определен и дата его отъезда не известна. Газета «Чосон ильбо» пишет, что Трамп якобы посетит только деловой саммит 29 октября, на котором будут присутствовать Хуанг и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
При этом источник в правительстве Южной Кореи говорит о том, что и участие Си в саммите пока под вопросом, но он якобы может прилететь на один день ради встречи с Трампом. В Китае официально факт визита Си в Южную Корею еще не подтверждали.
Российскую делегацию на саммите в Южной Корее, как стало известно 6 октября из распоряжения президента Владимира Путина, возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
«Ведомости» направили запросы в Белый дом, где в автоматическом режиме сообщили, что срок чтения писем увеличен из-за «нехватки персонала, вызванной шатдауном демократов», и в МИД КНР.
Американские ястребы в то же время считают неприемлемыми и другие условия, которые, судя по утечкам в СМИ, выдвигает КНР на переговорах. Речь, в частности, о том, что Китай настаивает на снятии существующих американских ограничений по соображениям нацбезопасности относительно сделок в США, при этом обозначив потенциальную сумму инвестиций КНР в экономику США – до $1 трлн.
Кроме того The Wall Street Journal (WSJ) писала, что КНР хочет добиться от Трампа смены позиции США относительно статуса Тайваня. В Пекине надеются сменить позицию прошлой администрации США – «не поддерживать независимость Тайваня» – на более четкую формулировку о противостоянии США идеи независимости острова.
При этом на конец октября 2025 г. приходится окончание очередного 90-дневного перемирия в торговом конфликте США и КНР. 2 октября газета South China Morning Post сообщала со ссылкой на источники, что администрация Трампа довольна нынешними тарифами в отношении Китая и не планирует их снижать.
6 октября, в свою очередь, власти Китая раскритиковали американского посла в Панаме Кевина Марино Кабрера за слова о «пагубном» влиянии КНР на Панамский канал и обвинения Пекина в кибератаках и коррупции, передает проправительственный таблоид Global Times.
Среди дел, где прогресс Китая и США выглядит более реальным, сделка по TikTok на $14 млрд, указ о которой уже подписал Трамп. Но и ее условия в итоге оказались не столь проигрышными для Пекина: китайская ByteDance сохранит за собой 100% акций TikTok US, которой принадлежит бизнес компании в сфере рекламы электронной коммерции в США, но при этом будет создано новое совместное предприятие TikTok USDS под контролем некитайских инвесторов (речь, видимо, идет в первую очередь об Oracle и инвесторах из ОАЭ). Ему TikTok US переуступит часть своей прибыли и передаст копию алгоритмов, которые затем будет перенастроены.
Несмотря на процесс разрыва экономических отношений, взаимная зависимость Китая и США друг от друга сохраняется, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вашингтон, в частности, зависит от китайских редкоземельных металлов, а Китай – от поставок электроники. Как итог, стороны заинтересованы в том, чтобы противостояние между ними было стабилизировано. При этом встреча необходима обеим сторонам для обеспечения стабильных отношений, которые плохи и, скорее всего, будут таковыми и дальше, замечает эксперт. Сорваться встреча Трампа и Си может только в случае какой-то крупной провокации, чего исключать нельзя, говорит Кашин. Но подобные эксцессы не нужны в первую очередь Трампу.
Встреча между Трампом и Си в Южной Корее с большой долей вероятности состоится, соглашается руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Но пока не представляется возможным оценить, будет ли она короткой или же полноценной, считает эксперт. Сторонам, продолжает Журавлева, сейчас необходимо найти формулу, которая бы обеспечила экономическое сосуществование без серьезных потерь.
При этом США планируют сохранить фактор КНР на политическом уровне в качестве основной угрозы. Для Трампа китайское направление – долгосрочная игра, которая вполне отвечает его политическим амбициям. И он не против сейчас перейти к значимым задачам, после того как явного успеха в деле урегулирования украинского кризиса его усилия не возымели, считает аналитик. Заинтересован во встрече и Китай, продолжает Журавлева, и Пекин ведет себя корректно, постоянно сигнализируя, что готов разговаривать и вырабатывать новые правила.