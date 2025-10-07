Представители трех регионов пропустили бюджетные слушания в Совете Федерации

Представители трех регионов пропустили бюджетные слушания в Совете ФедерацииПрисутствовавшие губернаторы конкретизировали просьбы о поддержке субъектов
Представители 86 субъектов Федерации приняли участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.», проведенных в Совете Федерации (СФ) под председательством спикера Валентины Матвиенко. Три региона представлены не были, обратила внимание она. «Список я передам [министру финансов] Антону Германовичу [Силуанову]. Наверное, у них с бюджетом все идеально, и зачем на слушания ходить, тратить время. Либо другая причина, мы разберемся», – сказала председатель верхней палаты парламента.
«Ведомости» запросили в пресс-службе СФ список регионов, чьи представители не заинтересовались бюджетными слушаниями. Как уточнил «Ведомостям» председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, речь идет о первых лицах – губернаторах или спикерах заксобраний.
Свои предложения в ходе «нулевого чтения» проекта федерального бюджета высказали, в частности, губернаторы, председатели региональных парламентов и главы муниципалитетов. Всего в бюджетных слушаниях, по словам Матвиенко, участвовало 279 человек. Настраивая руководителей субъектов на выступления, Матвиенко предупредила: «Плач Ярославны не нужен, я жилетку сегодня надела».
Матвиенко напомнила о приоритетах бюджета, о которых говорил президент Владимир Путин – «поддержка ВС РФ, обеспечение безопасности общества и государства, а также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми». Она подчеркнула, что «детский бюджет» на ближайшие три года превысит 10 трлн руб., также заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей. Бюджет подчинен «принципу семейноцентричности», считает спикер СФ.
Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил при формировании бюджета брать данные по гражданам, получающим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не у Росстата, который «работает с отчетом два года», а у Федеральной налоговой службы. При существующей методике, по его словам, «сильно плывут цифры»: при расчетном количестве «МРОТчиков» в Бурятии на 2025 г. в размере 27 000 человек фактически их 39 000 человек. На 2026 г. «Росстат дал понижение существенное»: 18 700, хотя «по факту мы уже видим, что у нас будет 44 000 МРОТчиков», добавил Цыденов. Также глава Бурятии предложил учитывать дифференциацию зарплат. Кроме того, Цыденов предложил сконцентрировать на региональном уровне вопрос льготного лекарственного обеспечения с соответствующей передачей средств в субъекты во избежание «задвоения».
Ряд глав регионов затронули тему «теневых доходов» россиян. Губернатор Костромской области Сергей Ситников приветствовал подход Матвиенко (спикер СФ предложила взимать с безработных граждан взносы на оплату обязательного медицинского страхования, ОМС) «по гражданам, которые в сговоре с работодателем получают доходы и ничего не отдают при этом стране». «Убедительно прошу рассмотреть задачу не только для Министерства по труду и соцзащите, но и для налоговой службы, для МВД, потому что это латентная форма правонарушения. Если три федеральные структуры займутся вопросом с обязательной поддержкой губернаторов, мы эту проблему решим», – подчеркнул он.
Тему продолжил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он предложил контрольно-надзорным структурам принять дополнительные меры по снижению на 50% к 2030 г. количества граждан, занятых в теневом секторе экономики. По оценке властей региона, это позволит снизить нагрузку на бюджеты субъектов РФ: объем поступающих во внебюджетные государственные фонды страховых взносов будет увеличен на сумму не менее 500 млн руб. ежегодно. По словам Владимирова, порядка 350 000 жителей Ставрополья в возрасте от 23 до 60 лет официально не работают. «Фактически 5 млрд руб. [из Социального фонда России] мы платим за тех людей, кто работает», – сказал он.
Бюджет 2026–2028
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал законодателей и правительство к «более гибкой донастройке методики» для обеспечения федеральной поддержки в случае снижения доходов регионального бюджета. «Соответствующая достаточно быстрая реакция федерального центра на поддержку была, но отсутствие этой гибкости привело к тому, что нам пришлось занимать, чтобы выполнять социальные обязательства. А с учетом процентной ставки это, мягко скажем, недешевое удовольствие», – отметил он. По словам Чибиса, проблема возникла в связи с резким падением в 2024 г. доходов одного из ключевых налогоплательщиков региона. «Понятно, что расходы остались, и, из-за того что уровень бюджетной обеспеченности оставался крайне высоким, никакой поддержки юридически мы из федерального центра дополнительно получить не могли», – уточнил Чибис.
С предложением рассмотреть возможность компенсации затрат на внутрирегиональные перевозки расстоянием более 500 км с привлечением федерального бюджета выступил на бюджетных чтениях в СФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, далеко не все регионы в состоянии субсидировать авиакомпаниям затраты по этим направлениям. «Для Иркутской области эта проблема крайне актуальная», – подчеркнул Кобзев.
В ходе «нулевого чтения» бюджета в СФ выступили главы тех регионов, где непростая ситуация с бюджетом, особенно в Иркутской области, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Поэтому, я думаю, это вовремя. Тем более что действительно есть в ряде регионов дефициты, которые нужно будет покрывать каким-то образом при поддержке федералов», – сказал эксперт «Ведомостям».
С Минченко согласна замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» политолог Татьяна Косачева. По ее мнению, для глав регионов выступление перед сенаторами накануне бюджетных слушаний – возможность пролоббировать для своей области федеральные средства на решение наболевших вопросов, это своеобразный спасательный круг для региональных бюджетов. «Сейчас от Минфина зависит, какие из предложений получат отражение в федеральном бюджете», – сказала Косачева.