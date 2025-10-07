Представители трех регионов пропустили бюджетные слушания в Совете Федерации

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил при формировании бюджета брать данные по гражданам, получающим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не у Росстата, который «работает с отчетом два года», а у Федеральной налоговой службы. При существующей методике, по его словам, «сильно плывут цифры»: при расчетном количестве «МРОТчиков» в Бурятии на 2025 г. в размере 27 000 человек фактически их 39 000 человек. На 2026 г. «Росстат дал понижение существенное»: 18 700, хотя «по факту мы уже видим, что у нас будет 44 000 МРОТчиков», добавил Цыденов. Также глава Бурятии предложил учитывать дифференциацию зарплат. Кроме того, Цыденов предложил сконцентрировать на региональном уровне вопрос льготного лекарственного обеспечения с соответствующей передачей средств в субъекты во избежание «задвоения».