К чему приведут первые после свержения Башара Асада выборы в Сирии

Как пишет портал Syria Direct, во время избирательной кампании ни один из кандидатов не проводил публичную агитацию, а в крупных городах не было ни предвыборных плакатов, ни рекламных щитов. Процесс голосования контролировал Верховный комитет, состоящий из 11 членов, назначенных аш-Шараа. Этот орган, в свою очередь, отбирал представителей региональных выборщиков после консультации с местными властями. По данным Reuters, в списке кандидатов было 1578 человек, из них 14% – женщины. Сторонники свергнутого режима не были допущены до голосования или выдвижения своих кандидатур, сообщил «РИА Новости» член высшей избирательной комиссии Сирии Хасан ад-Дагим.