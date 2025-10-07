В СФ указали на деградацию БДИПЧ и возможность создания альтернативной структуры

Впрочем, как отметил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в нынешнем состоянии ОБСЕ, а тем более БДИПЧ не способны решать те функции, которые когда-то были на них возложены. «Возможно, и очень возможно, я ошибаюсь, но, мне кажется, есть вещи, которые реорганизовать уже невозможно. Вы знаете, я по гражданской профессии строитель. Бывает так, что здание можно отремонтировать, капитальный ремонт провести, а бывает, что проще снести это здание и выставить новые структуры безопасности», – ответил он на рассуждения о возможной реформе БДИПЧ.