В СФ указали на деградацию БДИПЧ и возможность создания альтернативной структуры

В СФ указали на деградацию БДИПЧ и возможность создания альтернативной структурыЕе можно организовать в рамках взаимодействия со странами ШОС и БРИКС
Спустя 10 дней после того, как глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова раскритиковала деятельность Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на встрече с президентом Владимиром Путиным, в Совете Федерации (СФ) прошел круглый стол, посвященный вопросу целесообразности участия РФ в бюро.
Тогда, 26 сентября, Памфилова спросила: «Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно». Поводом для ее критики стала ситуация с парламентскими выборами в Молдавии, куда власти не допустили российских наблюдателей. Президент пообещал обсудить этот вопрос с двумя палатами парламента, и уже 6 октября сенаторы нашли ответ: России нахождение в «деградировавшей» структуре не нужно, поэтому можно даже рассмотреть вопрос создания какой-нибудь альтернативной ей организации.
По словам заместителя председателя СФ Константина Косачева, ОБСЕ прошла два этапа развития – созидательный (первые 15 лет существования вплоть до принятия Парижской хартии 1990 г.) и разрушительный (период после 1990 г.). Сейчас, по его оценке, идет период деградации ОБСЕ и «обессмысления ее деятельности». «Произошло это, с моей точки зрения, в силу исключительно внутренних, а не внешних причин. ОБСЕ могла бы быть востребована, особенно на нынешнем этапе, но ее разрушили. <...> Разрушили те самые страны Запада, которые в какой-то момент там получили большинство», – поделился он. Косачев напомнил, что из нынешних 57 членов ОБСЕ 32 – это страны, входящие в НАТО.
Поэтому сейчас, по его прогнозам, есть два варианта дальнейшего развития событий: либо приостановить свое участие в бюро, как это было сделано, например, делегацией Федерального собрания в Парламентской ассамблее ОБСЕ, либо стараться продолжать влиять на деятельность этой структуры изнутри и озвучивать позицию России. Это может помочь в будущем реформировать организацию, предположил Косачев.
Впрочем, как отметил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в нынешнем состоянии ОБСЕ, а тем более БДИПЧ не способны решать те функции, которые когда-то были на них возложены. «Возможно, и очень возможно, я ошибаюсь, но, мне кажется, есть вещи, которые реорганизовать уже невозможно. Вы знаете, я по гражданской профессии строитель. Бывает так, что здание можно отремонтировать, капитальный ремонт провести, а бывает, что проще снести это здание и выставить новые структуры безопасности», – ответил он на рассуждения о возможной реформе БДИПЧ.
Основные претензии России к бюро на протяжении многих лет не меняются: это, например, дисбаланс географии развертывания масштабов мониторинговых миссий (нет объяснений, почему к востоку от Вены направляются полноформатные миссии наблюдения, а в странах Запада ведется ограниченный мониторинг), указал член ЦИК РФ Павел Андреев. Оценки в докладах БДИПЧ в «неудобных» Западу странах об итогах выборов носят негативный и «явно» политизированный характер, продолжает он. Кроме того, деятельность БДИПЧ избыточно автономна и нетранспарентна для стран – членов ОБСЕ, бюро не обеспечивает интересы в равной степени всех государств-участников, говорит он.
Российские эксперты участвуют в наблюдении в ограниченных миссиях стран Запада. «Мы посчитали: за последние пять лет было 125 миссий различного масштаба БДИПЧ ОБСЕ. Россияне приняли участие лишь в 21. Это миссии исключительно на постсоветском пространстве плюс в Сербии», – поделился Андреев. И в целом методология наблюдения БДИПЧ определяется под себя и не является консенсусной и согласованной с государственными членами ОБСЕ, обратил внимание он.
Отношение России к институту международного наблюдения под эгидой БДИПЧ ОБСЕ – достаточно «отстраненное, спокойное», сказал в ходе заседания замминистра иностранных дел Александр Грушко. «Когда мы проводим выборы у себя, то приглашаем и парламентскую ассамблею ОДКБ, СНГ, наших партнеров по двусторонней линии, ШОС и многих других», – перечислил он.
Поэтому Джабаров предложил создать новую организацию, которая могла бы стать альтернативой бюро: «Думаю, что нам надо использовать новые структуры – и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), и БРИКС <...> для того чтобы мы создавали свою собственную структуру безопасности для проведения демократических выборов», – предложил сенатор.
Что такое БДИПЧ ОБСЕ
Андреев, говоря об идее создания новой структуры, заявил «Ведомостям», что наиболее перспективно обсуждать продвижение в международном электоральном поле тех коллективных форматов наблюдения, которые существуют под эгидой СНГ. ШОС, впрочем, также давно участвует в международном наблюдении на пространстве СНГ, добавил он. «В отношении БРИКС в экспертных кругах такого рода идея обсуждается достаточно давно. Вопрос заключается в том, насколько реалистично можно относиться к перспективам формирования миссий наблюдения под его эгидой», – подчеркнул он.
После открытого обсуждения последовала закрытая часть, на которую журналисты не допускались. Там обсуждались, в частности, предложения по тому, как активизировать и повысить эффективность по всем направлениям деятельности БДИПЧ ОБСЕ в зависимости от того сценария, который примет МИД и парламентарии, сообщил Андреев. К этим аспектам работы относится наблюдение за рубежом, наблюдение в РФ и текущая работа БДИПЧ на площадках в Варшаве и Вене, уточнил он.
Речь идет не о создании российской структуры, а о трансформации системы международных институтов, с которыми возможно взаимодействовать по такому важному и чувствительному вопросу, как внешнее наблюдение за внутренними электоральными процедурами, разъясняет президент ФоРГО Константин Костин. «Очевидно, что внешний арбитраж повышает доверие к результатам выборов и способствует развитию электоральных практик. С другой стороны, крайне важен вопрос доверия, что приглашенные наблюдатели пользуются своими правами только и исключительно для улучшения качества процедуры», – подчеркнул он. У БДИПЧ ОБСЕ, по оценке Костина, с этим фактором «определенные проблемы», и не только в России.
Формат, который мог бы действительно быть полезен всем странам, – это создание надгосударственной дискуссионной площадки, где практики разных стран будут не оцениваться, а обсуждаться как живые вариации народовластия, рассуждает электоральный юрист Олег Захаров. «Пока такой подход не будет выдержан, международное наблюдение рискует оставаться лишь политическим инструментом критики недружественных стран и эта претенциозность будет убивать рациональное зерно такой аналитики», – опасается он.