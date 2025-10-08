Газета
Гордуму Ижевска возглавит 71-летняя экс-депутат парламента Удмуртии

Влияние спикеров парламентов столиц субъектов будет снижаться в связи с реформой МСУ, считает эксперт
Александр Тихонов
Единая Россия
Единая Россия

Новым спикером Городской думы Ижевска станет бывшая замглавы фракции «Единой России» (ЕР) в госсовете Удмуртии, многолетняя глава администрации Индустриального района столицы республики Любовь Зайцева, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к думе. «Ведомости» направили запрос в региональное отделение ЕР.

Сама Зайцева сказала «Ведомостям», что ее кандидатура в спикеры «предполагается», но «решать будут депутаты». Первое заседание гордумы Ижевска состоится на следующей неделе. 23 сентября парламент Удмуртии досрочно прекратил полномочия Зайцевой по ее заявлению в связи с избранием депутатом гордумы Ижевска. Зайцевой 71 год, она заседала в республиканском парламенте с 2022 г., до этого на протяжении 12 лет возглавляла администрацию Индустриального района Ижевска. С 2002 по 2010 г. будущая спикер гордумы Ижевска работала замглавы администрации района по социальным вопросам.

Первым вице-спикером Ижевской гордумы будет назначен, по данным собеседника «Ведомостей», советник главы Удмуртии Александра Бречалова полковник полиции, кавалер трех орденов Мужества Олег Матвеев. Он возглавлял список ЕР на выборах в гордуму, партия победила с результатом 53,55% голосов. Матвеев является почетным гражданином Ижевска и Удмуртии, в его честь названа школа кадетского движения столицы республики. Будущий вице-спикер гордумы Ижевска участвовал в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе и в специальной военной операции. На посту советника главы Удмуртии отвечал за взаимодействие с ветеранами боевых действий и членами их семей, а также за реализацию проектов в сфере патриотического воспитания.

Председатель легислатуры нового созыва определяется на первом заседании. 8 октября впервые соберется Ставропольская городская дума, 9 октября – дума Костромы, 10 октября – Чебоксарское городское собрание депутатов. Предыдущие спикеры этих легислатур Ставрополя и Чебоксар успешно переизбрались, писали «Ведомости» 2 октября. А вот бывший спикер думы Костромы (он же глава города) Юрий Журин в очередных выборах не участвовал, поэтому в новом созыве будет новый председатель.

Спикером Воронежской гордумы станет 43-летний участник боевых действий на Украине Андрей Дьяченко – его кандидатура была утверждена президиумом политсовета регионального отделения ЕР (партия имеет большинство в легислатуре) 6 октября. Другой участник спецоперации – Сергей Сеченов – 7 октября был переизбран председателем думы Томска (возглавлял список ЕР на выборах). Спикером думы Самары 2 октября был избран единоросс Сергей Рязанов.

Также новые спикеры, как писали «Ведомости», появились в легислатурах Махачкалы, Оренбурга, Орла, Ростова-на-Дону и Тамбова.

Уровень влияния спикеров городских дум административных центров и ранее был низким, но после принятия нового закона о местном самоуправлении (МСУ) он сократится еще, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, это связано с новым порядком избрания глав столиц регионов (депутатами из числа кандидатов, предложенных губернатором).

«Никаких конкурсных комиссий теперь даже не предусматривается, тогда как до этого количество пируэтов и согласований формально было более высоким. В подобных условиях спикер гордумы должность скорее почетная, чем реально имеющая какую-то власть. Нормотворческая работа на муниципальном уровне не самая большая, а на исполнительную власть они [cпикеры легислатур] не влияют», – сказал эксперт «Ведомостям».

