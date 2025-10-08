Гордуму Ижевска возглавит 71-летняя экс-депутат парламента Удмуртии

Сама Зайцева сказала «Ведомостям», что ее кандидатура в спикеры «предполагается», но «решать будут депутаты». Первое заседание гордумы Ижевска состоится на следующей неделе. 23 сентября парламент Удмуртии досрочно прекратил полномочия Зайцевой по ее заявлению в связи с избранием депутатом гордумы Ижевска. Зайцевой 71 год, она заседала в республиканском парламенте с 2022 г., до этого на протяжении 12 лет возглавляла администрацию Индустриального района Ижевска. С 2002 по 2010 г. будущая спикер гордумы Ижевска работала замглавы администрации района по социальным вопросам.