Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ТаджикистанПрезидент также примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия» и Совете глав государств СНГ
Владимир Путин вечером 8 октября прилетел в Душанбе. Президент России посещает Таджикистан с государственным визитом. Кроме того запланировано его участие в Совете глав государств СНГ и во втором саммите «Центральная Азия – Россия». Визит Путина продлится до 10 октября, по итогам поездки запланирован его пресс-подход. Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже в четвертый раз встретятся в этом году. Последняя их встреча проходила на полях саммита ШОС в Китае.
В аэропорту Душанбе Путина встречал Рахмон. На экраны на зданиях аэропорта проецировали видео с Рахмоном и Путиным. После прилета Владимир Путин должен поехать на церемонию возложения венка к памятнику эмиру из династии Саманидов, основателю Таджикистана Исмоилу Сомони на площади Дусти.
Основные мероприятия государственного визита намечены на 9 октября – планируются беседа Владимира Путина и Эмомали Рахмона, а затем переговоры в составе делегаций. В российскую делегацию вошли вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие члены правительства. Также в делегации глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава Росгвардии Виктор Золотов. По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, а затем состоится государственный прием.
Также на 9 октября, уже на вторую половину дня, у главы государства запланировано участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия», в котором примут участие, кроме Путина и Рахмона, главы Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. По итогам саммита должны принять коммюнике и план совместных действий на 2025-2027 гг. Первый такой саммит проходил в октябре 2022 г. в Астане.
В третий день визита, 10 октября, Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Здесь к главам государств присоединятся также лидеры Белоруссии, Армении и Азербайджана. Помощник президента Юрий Ушаков не исключал контактов Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На заседании рассмотрят вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. По итогам планируется одобрить документы в сфере безопасности и охраны правопорядка, а также принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. По итогам совета председательство в СНГ в 2026 г. перейдет к Туркменистану. Путин пригласит своих коллег на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, которая пройдет в декабре, говорил Ушаков. По итогам поездки в Таджикистан у Владимира Путина запланирован пресс-подход.