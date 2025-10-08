Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан

В третий день визита, 10 октября, Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Здесь к главам государств присоединятся также лидеры Белоруссии, Армении и Азербайджана. Помощник президента Юрий Ушаков не исключал контактов Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На заседании рассмотрят вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. По итогам планируется одобрить документы в сфере безопасности и охраны правопорядка, а также принять Декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. По итогам совета председательство в СНГ в 2026 г. перейдет к Туркменистану. Путин пригласит своих коллег на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, которая пройдет в декабре, говорил Ушаков. По итогам поездки в Таджикистан у Владимира Путина запланирован пресс-подход.