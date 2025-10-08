В России сочли исчерпанным мирный импульс саммита на Аляске

Tomahawk – оружие иного класса и дальности относительно тех средств поражения, которые до сих пор передавались Украине от западной «группы поддержки», отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. При этом их применение потребует еще большего вовлечения американских специалистов непосредственно в подготовку и нанесение ударов, продолжает эксперт. Кроме того, пока не очень понятно, с каких пусковых установок предполагается запускать Tomahawk, что, к слову, дает основания для некоторого скепсиса относительно перспектив их передачи. И даже в таком случае будет сложно обеспечить их массированное использование, уверен аналитик. При этом не исключен сценарий, при котором на фоне инфошума про Tomahawk будет менее заметным образом разрешена передача, например, крылатых ракет воздушного базирования семейства JASSM, что позволит заместить истощившиеся запасы англо-французских SCALP/Storm Shadow, замечает Стефанович.