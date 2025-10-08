В России сочли исчерпанным мирный импульс саммита на Аляске

В России сочли исчерпанным мирный импульс саммита на АляскеЕго сменил новый виток эскалации из-за поставок Киеву ракет Tomahawk
Мощный импульс в сторону договоренностей, который появился после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске, исчерпал себя. Это констатировал в стенах Госдумы 8 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан. Это результат деструктивной деятельности прежде всего европейцев», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
При этом вину за то, что в «здании отношений» России и США сейчас «трещины дошли до фундамента», Рябков возложил именно на американцев. «Я думаю, что разрушать проще, чем строить. Мы к строительству готовы. Мы не видим встречного движения с той стороны», – сказал он.
Вместо стремления к компромиссу на первый план теперь выходит вопрос возможных американских поставок Украине ракет Tomahawk дальностью до 2500 км, что прямо допускал сам Трамп. По словам Рябкова, такой сценарий будет «очень серьезным эскалационным шагом» и будет означать «качественное изменение обстановки». Россия в связи с этим призывает власти США «тысячекратно продумать последствия», к которым приведет этот шаг. Вторил Рябкову и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сказал, что ответ России будет «жестким, неоднозначным, выверенным и асимметричным».
Рябков считает, что «гипотетическое применение Tomahawk» возможно «только с прямым задействованием американского персонала». «Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», – добавил он. При этом он заверил, что со стороны России «никакой нервозности нет», так как «ресурсы позволяют двигаться дальше в том направлении, которое определено верховным главнокомандующим [Путиным]».
В это же время испанская газета El Mundo 8 октября со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, сообщила, что Трамп одобрит передачу Украине ракет Tomahawk в небольшом количестве в расчете на то, что это подтолкнет Россию к переговорам. Если этого не произойдет, то Вашингтон якобы будет увеличивать число таких передаваемых ракет.
Наконец, Рябков прокомментировал и отсутствие полноценной реакции со стороны Вашингтона на предложение Путина 22 сентября соблюдать количественные ограничения, предусмотренные СНВ-3, еще один год после 6 февраля 2026 г. «Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, – если им это неинтересно, мы без этого обойдемся», – сказал он.
Tomahawk – оружие иного класса и дальности относительно тех средств поражения, которые до сих пор передавались Украине от западной «группы поддержки», отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. При этом их применение потребует еще большего вовлечения американских специалистов непосредственно в подготовку и нанесение ударов, продолжает эксперт. Кроме того, пока не очень понятно, с каких пусковых установок предполагается запускать Tomahawk, что, к слову, дает основания для некоторого скепсиса относительно перспектив их передачи. И даже в таком случае будет сложно обеспечить их массированное использование, уверен аналитик. При этом не исключен сценарий, при котором на фоне инфошума про Tomahawk будет менее заметным образом разрешена передача, например, крылатых ракет воздушного базирования семейства JASSM, что позволит заместить истощившиеся запасы англо-французских SCALP/Storm Shadow, замечает Стефанович.
Что же касается ухудшения российско-американских отношений, то при нынешнем развитии их сложно ухудшить, а вот скромный тренд на некоторое их восстановление получит серьезный удар, говорит аналитик. Даже без передачи Tomahawk администрация Трампа получает угрозу эскалации – и без каких-то явных преимуществ для своих подопечных. Вероятно, Трамп искренне полагает, что такими действиями он может сделать Россию более сговорчивой, но, по оценке эксперта, это крайне маловероятный сценарий. Стефанович практически уверен, что со стороны России уже готовятся ответные действия, способные «навязать издержки» американцам в различных регионах мира.
Заявление Рябкова с упоминанием импульса после Аляски – это реакция на ряд недружественных сообщений Трампа, говорит политолог Александр Немцев. Москва дает понять, что она выдержала все возложенные на нее обязательства и сроки по переговорному процессу, но вместо продолжения диалога США перешли к эскалации, добавил эксперт. Тем не менее, по мнению Немцева, потенциал переговорного процесса между сторонами еще не исчерпан: двусторонние рабочие группы продолжают коммуникацию, правда не на том доверительном уровне, что был на старте. «Позиция российских властей по украинскому кризису не изменилась. Выход на позитивный трек диалога на данном этапе пока невозможен, так как Вашингтон пока не представил внятного видения окончания кризиса», – отметил эксперт.