О чем договорились Путин и Рахмон в Душанбе

Российский лидер отметил, что две страны ведут постоянную работу в области безопасности и обороны. Он подчеркнул, что Россия и Таджикистан – надежные союзники, Москва дорожит этим и, безусловно, будет выполнять все союзнические обязательства. Путин также поблагодарил Рахмона за внимание к русской культуре и русскому языку – лидеры открывали несколько школ в республике.