Трамп отправится в Египет на подписание соглашения о прекращении огня в Газе

Трамп отправится в Египет на подписание соглашения о прекращении огня в ГазеОн сообщил, что оставшиеся заложники будут освобождены в начале следующей недели
Президент США Дональд Трамп объявил, что отправится в Египет для участия в официальной церемонии подписания соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.
«Мы вернем заложников во вторник. В понедельник или во вторник. Это будет день радости. Я постараюсь совершить поездку, – сказал Трамп. – Мы работаем над точным временем. Мы поедем в Египет, где состоится подписание, дополнительное подписание. Ранее уже было подписание от моего имени, но теперь будет официальная церемония подписания».
Трамп также заявил, что война между «Хамасом» и Израилем завершилась.
«Мы завершили войну в Газе и, на самом деле, в более широком масштабе, создали мир, – сказал он. – Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников, и они должны быть выпущены в понедельник или вторник».
Американский президент отметил, что после достижения мирного соглашения сектор Газа пройдет процесс постепенного восстановления.
«Газу будут медленно перестраивать, – сказал он. – В этой части мира есть огромные богатства у некоторых стран, и даже небольшая их часть, то, что они производят, сотворят чудеса для Газы. Я думаю, мы увидим, как некоторые страны проявят инициативу, выделят большие средства и займутся восстановлением».
Трамп подчеркнул поддержку мирного соглашения со стороны стран региона. Он также отметил, что Иран полностью поддерживает сделку.
«Сейчас они сообщили нам и подтвердили, что полностью поддерживают это соглашение. Они считают его отличным, за что мы благодарны», – сказал он.
Трамп также сообщил, что Тегеран настроен работать над миром с США.
«Иран, конечно, другой случай, но он хочет работать над миром, – сказал Трамп. – И мы будем работать с Ираном. Как вы знаете, у нас действуют крупные санкции против Ирана и множество других ограничений. Мы хотели бы, чтобы они смогли восстановить свою страну, но у них не должно быть ядерного оружия».
О старте подписания соглашения между Израилем и «Хамасом» было объявлено 9 октября. Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности по первому этапу мирного плана, который предложил американский лидер. Он предполагает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе. Предполагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, убив свыше 1200 человек и похитив более 200 жителей и иностранцев. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа. С октября 2023 г. общее число погибших превысило 65 000 человек, пострадавших – 166 000, заявляли в минздраве анклава.