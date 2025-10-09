Трамп отправится в Египет на подписание соглашения о прекращении огня в Газе

«Иран, конечно, другой случай, но он хочет работать над миром, – сказал Трамп. – И мы будем работать с Ираном. Как вы знаете, у нас действуют крупные санкции против Ирана и множество других ограничений. Мы хотели бы, чтобы они смогли восстановить свою страну, но у них не должно быть ядерного оружия».