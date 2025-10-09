Трамп: РФ не нападет на Финляндию, но США защитят ее в случае атаки

Трамп: РФ не нападет на Финляндию, но США защитят ее в случае атакиОн также заявил, что может ввести новые санкции против Москвы из-за украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп отметил, что США готовы защитить Финляндию в случае российского нападения, хотя считает вероятность такого события невысокой. Об этом он заявил во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.
Отвечая на вопрос журналистов, защитили бы США Финляндию в случае атаки со стороны России, Трамп сказал: «Да, я бы [защитил], они являются членом НАТО. Я бы [защитил], они отличные люди».
«Но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] это сделает. Считаю, что шансы на это очень, очень малы, – сказал он. – Безусловно, мы будем там, чтобы помочь».
О войсках США в Европе
Трамп отметил, что США не планируют сокращать свои войска в Европе, но не исключил возможность отдельных их перемещений.
«Мы можем немного их переставить, – объяснил он. – Мы можем оценить, где находятся наши войска и что имеет наибольший смысл для Америки и наших союзников по НАТО… и можем немного их передвинуть».
В мае постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал консультации с союзниками по альянсу по поводу вывода американских сил из европейских стран. Он пояснил, что они будут направлены на избегание пробелов в системе коллективной безопасности и согласование возможных изменений с партнерами. Дипломат напомнил, что инициатива по выводу войск США из Европы является не новой идеей, а частью многолетней стратегии.
Об украинском конфликте
Комментируя попытки урегулировать украинский конфликт, Трамп отметил, что у России и Украины есть множество стимулов для мира. Он выразил уверенность, что вскоре обе стороны начнут переговоры для завершения конфликта.
«Думаю, мы тоже положим конец этому конфликту. У них – у России и Украины – много причин для мира, и, как мне кажется, они вскоре начнут переговоры», – сказал он.
Американский лидер также в очередной раз выразил уверенность, что конфликт будут разрешен. Трамп отметил, что США и НАТО усиливают давление на Россию с целью урегулирования конфликта. «Мы усиливаем давление на Россию», – сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продает НАТО много оружия. «Полагаю, в основном оно идет на Украину. Это решать им, но они покупают оружие у США. Мы производим лучшее оружие в мире», – сказал он.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk, окончательное решение примет Трамп.
6 октября Трамп уточнил, что перед окончательным решением хотел бы знать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Американский лидер подчеркнул, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину ракет Tomahawk.
В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.
О новых санкциях против РФ
Трамп не исключил и введение новых санкций против Москвы из-за продолжающегося конфликта.
«Да, я могу [ввести санкции]», – сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли он вводить дополнительные санкции против России.
18 сентября Трамп заявил о готовности поддержать новые санкции против России, если союзники прекратят закупки ее нефти.
Он отметил, что снижение цен на нефть может ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как, по его мнению, у Москвы не останется альтернатив. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.