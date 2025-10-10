Приведет ли реализация первой фазы плана Дональда Трампа к миру в Газе

Приведет ли реализация первой фазы плана Дональда Трампа к миру в ГазеПрекращение огня принято под давлением США и мусульманских государств
В ночь на 9 октября в Каире стороны конфликта в Газе договорились о продвижении первой фазы плана американского президента Дональда Трампа, по которому исламисты согласились освободить 20 из 48 оставшихся в живых заложников, после чего израильская армия начнет отход к «согласованной» линии в секторе Газа. Соглашение было подписано при посредничестве властей США, Египта, Катара и Турции. Официально режим прекращения огня в Газе вступит в силу после его одобрения израильским кабинетом министров.
Представители Армии обороны Израиля (АОИ) уже сообщили о проведении подготовительных работ для «скорого перехода вооруженных сил к скорректированным линиям» в секторе Газа. При этом пока не известно, где точно будет проходить линия разграничения. По данным Sky News Arabia со ссылкой на египетский источник, израильская армия постепенно покинет 70% территории анклава. А израильский портал Ynet пишет, что в рамках первой фазы Израиль продолжит контролировать 53% сектора – на 4% меньше, чем предполагалось по плану Трампа.
Как бы то ни было, представитель АОИ Авичай Адраи на странице в соцсети Х сообщил на арабском, что северная часть сектора, где располагается одноименный город, по-прежнему является зоной боевых действий, и предупредил жителей не возвращаться в эти районы, пока не последуют новые инструкции.
Первым о достигнутых договоренностях между «Хамас» и Израилем сообщил поздно вечером 8 октября президент Трамп. На своей странице в соцсети Truth Social он назвал это соглашение «великим днем для арабского, мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Чуть позже глава Белого дома в эфире Fox News предположил, что все израильские заложники, включая тела погибших, будут возвращены боевиками «Хамас» израильской стороне 13 октября.
В это же время израильский премьер Нетаньяху в своем обращении к народу поблагодарил израильских солдат, а также Трампа и его помощников. «Хамас», в свою очередь, поблагодарил посредников за достижение соглашения, а также призвал их обеспечить полное соблюдение Израилем режима прекращения огня. Глава офиса движения Захир Джабарин добавил, что они передали израильской стороне список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках договоренностей. Согласно первому этапу плана Трампа, в обмен на израильских заложников Израиль должен выпустить из своих тюрем порядка 2000 палестинских заключенных.
Соглашение приветствовали лидеры стран ЕС. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал внести свой вклад в восстановление Газы и пожелал принять участие в международных силах по поддержанию мира. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков хоть и поддержал усилия посредников по достижению перемирия в Газе, все же призвал дождаться подписания соглашения между Израилем и «Хамас».
Согласно плану Трампа, после реализации первого этапа предполагается, что Израиль и «Хамас» начнут вторую фазу переговоров, которая будет посвящена более сложным вопросам, таким как демилитаризация сектора Газа, разоружение радикальных палестинских группировок, а также глубине присутствия израильской армии в анклаве.
Израиль и «Хамас» договорились прекратить огонь в секторе Газа под давлением Трампа, уверен президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Дело в том, продолжает эксперт, что 10 октября будет решаться вопрос о присуждении Нобелевской премии мира и американскому президенту крайне важно ее получить аккурат к сделке на Ближнем Востоке. Кроме этого на стороны оказывали сильное давление еще арабские государства и Турция, которые потенциально могут стать участниками в формировании многонациональных сил безопасности в Газе, добавил арабист. При этом Садыгзаде сомневается в реализации второй фазы соглашения. Многое, по его словам, будет зависеть от внутриполитической ситуации в Израиле: Нетаньяху находится на острие критики как со стороны оппозиции, недовольной продолжением войны, так и крайне правых членов его кабинета, которые выступают за продолжение борьбы вплоть до уничтожения «Хамас». С другой стороны, «Хамас» на данном этапе не готов разоружаться, говорит эксперт.
Теоретически Трамп, используя свой авторитет, может продлить режим прекращения огня в Газе на неопределенный срок, по крайней мере на время первой фазы обмена заключенных, продолжает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. По его словам, реализация всех пунктов американского президента не отвечает интересам текущих израильских властей – это входит в противоречие с их целью по созданию Великого Израиля, а также двумя резолюциями кнессета, где говорится о неприятии формирования Палестинского государства. «Кроме этого после выдачи заложников «Хамас» фактически лишится единственного козыря в переговорах. Сам диалог может утонуть в бесконечных спорах по поводу очередности выполнения сторонами своих обязательств. Таким образом, заключение полноценной сделки может забуксовать еще на начальном этапе», – полагает эксперт.