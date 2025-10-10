Приведет ли реализация первой фазы плана Дональда Трампа к миру в Газе

Израиль и «Хамас» договорились прекратить огонь в секторе Газа под давлением Трампа, уверен президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Дело в том, продолжает эксперт, что 10 октября будет решаться вопрос о присуждении Нобелевской премии мира и американскому президенту крайне важно ее получить аккурат к сделке на Ближнем Востоке. Кроме этого на стороны оказывали сильное давление еще арабские государства и Турция, которые потенциально могут стать участниками в формировании многонациональных сил безопасности в Газе, добавил арабист. При этом Садыгзаде сомневается в реализации второй фазы соглашения. Многое, по его словам, будет зависеть от внутриполитической ситуации в Израиле: Нетаньяху находится на острие критики как со стороны оппозиции, недовольной продолжением войны, так и крайне правых членов его кабинета, которые выступают за продолжение борьбы вплоть до уничтожения «Хамас». С другой стороны, «Хамас» на данном этапе не готов разоружаться, говорит эксперт.