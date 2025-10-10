Эксперты назвали социальную архитектуру «новой парадигмой мышления»

Современное медиапространство меняет саму логику коммуникации между государством и обществом, заметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов. Он привел результаты совместного исследования с ВЦИОМом, согласно которым уровень веры в самореализацию молодежи в России за последние восемь лет вырос более чем в 2 раза: если в 2017 г. только 37% респондентов хотели остаться в стране и развиваться здесь, то в 2025 г. этот показатель достиг 83%. По словам Гурьянова, ключевая задача сейчас – научиться работать с новыми нарративами: коротким видео, чат-ботами, нейросетевыми форматами.