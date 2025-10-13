Зачем самый молодой губернатор принимает нестандартные кадровые решения

Зачем самый молодой губернатор принимает нестандартные кадровые решенияВячеславу Федорищеву важно быть заметным на федеральном уровне и выстроить вертикаль личной власти
Самый молодой представитель губернаторского корпуса России – 36-летний глава Самарской области Вячеслав Федорищев вновь громко заявил о себе благодаря нестандартным кадровым решениям. На оперативном совещании в правительстве региона 10 октября он заявил об упразднении должности советника губернатора в штатном расписании. Федорищев объяснил свое решение засильем «советников губернатора Самарской области, помощников по осуществлению контрольных мероприятий, советников (консультантов) губернатора Самарской области <...> и общественных советников». «Я бы работать не успевал, если бы все советы слушал», – признался он.
Федорищев объявил о переводе трех из 12 советников на должности своих помощников. Это советник по вопросам специальной военной операции Сергей Колотовкин, общественный советник по вопросам промышленности Сергей Этус и советник по вопросам социальной политики Ольга Гальцова. Еще один общественный советник – Кирилл Пульвер возглавит объединение «Чистый спорт». «Зафиксируем и за исключением отдельных моих распоряжений в конструкцию больше не вмешиваемся», – уточнил губернатор, прекратив перечисления. Участники кадровых программ для военнослужащих «Время героев» и «Школа героев» (региональный аналог федерального проекта), по словам Федорищева, будут переведены из категории «общественные советники-консультанты губернатора Самарской области» в кадровый резерв Самарской области.
Совещание, на котором Федорищев объявил о кадровых решениях, состоялось на следующий день после внеочередного заседания Самарской губернской думы, на котором, как сообщал «Коммерсантъ», глава региона пригрозил депутатам роспуском из-за их недееспособности. Заксобрание с трудом набрало кворум для принятия предложенных Федорищевым поправок в устав области: заседание проигнорировали 11 депутатов. Принятые поправки касаются переименования вице-губернаторов в заместителей губернатора и нового статуса глав муниципалитетов (они войдут в состав правительства с правом совещательного голоса).
Федорищев и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в сентябре оказались под угрозой отставки, по версии компании «Минченко консалтинг». Оба попали в красную группу риска рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». За две недели до выхода рейтинга Федорищев удалил свой Telegram-канал, у которого было более 100 000 подписчиков, и перешел в Max. В Telegram губернатор пытался заступиться за главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину во время ее конфликта с певцом Егором Кридом и звал последнего в Самару «поговорить». Затем Федорищев несколько дней не появлялся на публике, представитель его пресс-службы сообщал «Ведомостям», что глава региона был в командировке.
Казачий губернатор
Кадровая политика самарского губернатора отличается определенной импульсивностью – внезапные резкие решения часто совершенно непонятны аудитории, говорит политолог Александр Кынев. «Упразднение должности советника странно с точки зрения имиджа, поскольку советник воспринимается как человек, имеющий опыт в некой сфере, часто ими являются уважаемые люди из элиты», – рассуждает эксперт. Федорищев ищет способы быть заметным на федеральном уровне, считает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. По его мнению, это «вполне понятная стратегия в текущих условиях, но иногда с сильными побочными эффектами».
Политолог Константин Калачев говорит, что глава Самарской области решает две задачи: убедить общественность, что он «всерьез и надолго», и выстроить вертикаль личной власти. «Временами эти задачи противоречат друг другу <...> В Самаре местные элиты сейчас озабочены одним вопросом: получил ли Федорищев полный карт-бланш в Москве на любые действия?» – сказал эксперт «Ведомостям».