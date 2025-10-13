Зачем самый молодой губернатор принимает нестандартные кадровые решения

Федорищев и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в сентябре оказались под угрозой отставки, по версии компании «Минченко консалтинг». Оба попали в красную группу риска рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». За две недели до выхода рейтинга Федорищев удалил свой Telegram-канал, у которого было более 100 000 подписчиков, и перешел в Max. В Telegram губернатор пытался заступиться за главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину во время ее конфликта с певцом Егором Кридом и звал последнего в Самару «поговорить». Затем Федорищев несколько дней не появлялся на публике, представитель его пресс-службы сообщал «Ведомостям», что глава региона был в командировке.