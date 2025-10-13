На ЕДГ-2025 реже всего упоминали мигрантов, зоозащитников и самозанятых

На ЕДГ-2025 реже всего упоминали мигрантов, зоозащитников и самозанятыхПартии предпочитают обращаться к социальным группам, которые ходят на выборы и не создают рисков
В ходе единого дня голосования 2025 г. кандидаты от партий на губернаторских выборах и кампаниях в заксобрания реже всего упоминали в своей предвыборной работе пять социальных групп: мигрантов, дальнобойщиков и водителей, экологов и зоозащитников, журналистов и СМИ, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Такие выводы следуют из совместного исследования Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), комитета по политтехнологиям РАСО и совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки (результаты есть у «Ведомостей»).
Среди новых социальных групп, к которым обращались кандидаты, эксперты зафиксировали также «серебряных волонтеров» (волонтеров старшего возраста), иноагентов, жителей исторических регионов России и релокантов. Исследователи брали во внимание упоминания, но не учитывали категорию «негативное/позитивное», поэтому мигрантов, релокантов и иноагентов партии, скорее всего, упоминали в негативном контексте, чтобы показать другим своим избирателям свою позицию, пояснил «Ведомостям» один из авторов работы, политолог Дмитрий Еловский. «Но упоминали, значит, взаимодействие было», – указал он. Чаще всего, напротив, кандидаты нацеливаются на семьи с детьми, участников спецоперации и военных, разнорабочих и работников производств, пенсионеров, молодежь, врачей, волонтеров, учителей, спортсменов и культурных деятелей.
Партийный срез
«Единая Россия», будучи центристской партией, обращается к «широчайшему спектру страт, дотягиваясь и к флангам политического спектра», сказал «Ведомостям» член генсовета партии сенатор Сергей Перминов. «Мы фиксируем динамику групп в социуме, стратифицируем его по большому числу признаков, чтобы формировать адекватные политические ответы», – поделился он. А работать с разными интересами граждан и понимать вызовы позволяет тактика постоянного сбора «обратной связи», добавил он.
Несмотря на то что в рамках ЕДГ-2025 прошли выборы регионального и муниципального уровня, получателями месседжей от кандидатов КПРФ по спискам и по одномандатным округам чаще всего становились достаточно крупные социальные группы – от пенсионеров и семей с детьми до занятых на крупных производствах в регионах и муниципалитетах, сообщил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «Казалось бы, на муниципальном уровне таргетирование по группам и территориальной привязке должно было эти группы сузить, но так происходило не всегда. Чаще кандидаты от КПРФ шли на выборы с традиционными «красными» слоганами и АПМ и, следовательно, ориентировались также на привычные (традиционные) электоральные группы поддержки», – подчеркнул он.
Методология исследования
Коммунисты активно работали и с участниками спецоперации и ветеранами. «Думаю, кандидаты всех парламентских партий работали с похожей повесткой и со схожими группами таргетирования – и это для КПРФ не очень хорошо, мы на этом «сплочении вокруг флага» потеряли определенное количество депутатов», – посетовал Обухов.
Кандидаты от «Справедливой России» (СР), баллотирующиеся на выборах регионального уровня, в предвыборной работе ориентируются на ситуацию на местах и в зависимости от нее выбирают, на какие социальные группы делать акцент, сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев. Федеральная повестка партии отличается от той, что доминирует в субъектах: в первую очередь СР обращается к участникам спецоперации и их семьям, мигрантам, учителям, врачам и пенсионерам, а также индивидуальным предпринимателям, сказал он.
Ключевая аудитория для «Новых людей» (НЛ) – это предприниматели и студенты, врачи и учителя, молодые семьи с детьми, жители средних и крупных городов, которые могут себя обеспечить и помогают другим, сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы от НЛ Владислав Даванков. Отдельный блок инициатив партия разрабатывает для старшего поколения, добавил он. НЛ также работают с местными сообществами – автомобилистами, собачниками, волонтерами, старшими домов. «Для каждой аудитории мы предлагаем конкретные партийные проекты и законодательные инициативы. <...> Конечно, в зависимости от уровня выборов повестка может меняться. На муниципальных выборах мы больше сосредотачиваемся на местном самоуправлении и благоустройстве, адекватно оценивая полномочия муниципальной власти», – рассказал Даванков.
В ЛДПР проигнорировали запрос «Ведомостей».
С чем это связано
Партии ведут себя рационально и работают с теми группами населения, которые регулярно ходят на выборы, и с теми темами, которые не создают им рисков, поясняет политолог Константин Калачев. Хотя, по его мнению, индивидуальные предприниматели и самозанятые являются «достаточно перспективной группой» – они могли бы пополнить ряды сторонников НЛ или ЛДПР, предположил Калачев. «Игнорируя эту часть электората, партии действительно теряют голоса. Эта группа избирателей способна к эффективной самомобилизации, если, конечно, увидит в этом реальный интерес», – заключил эксперт.
С ним соглашается политконсультант Олег Бондаренко: несмотря на то что тема самозанятых и индивидуальных предпринимателей сегодня не самая востребованная в публичном поле, в стране существует «несколько десятков миллионов индивидуальных предпринимателей, и, конечно, их права должны быть защищены, а интересы должны быть артикулированы на парламентском уровне». При этом важно понимать, что есть социально одобряемые и неодобряемые темы и группы: например, сейчас государство призывает всех максимальное внимание уделять проблемам спецоперации и семей участников сперцоперации, поэтому политики и кандидаты делают акцент именно на них, говорит он.
Еловский объясняет неактивную работу с обозначенными социальными группами слабостью технологической поддержки кампании. «У партий на уровне регионов нет ресурсов (или желания) нанять нормальных специалистов, которые профессионально проанализируют электоральное поле и будут работать с нестандартными группами», – сказал он.