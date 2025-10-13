На ЕДГ-2025 реже всего упоминали мигрантов, зоозащитников и самозанятых

Несмотря на то что в рамках ЕДГ-2025 прошли выборы регионального и муниципального уровня, получателями месседжей от кандидатов КПРФ по спискам и по одномандатным округам чаще всего становились достаточно крупные социальные группы – от пенсионеров и семей с детьми до занятых на крупных производствах в регионах и муниципалитетах, сообщил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «Казалось бы, на муниципальном уровне таргетирование по группам и территориальной привязке должно было эти группы сузить, но так происходило не всегда. Чаще кандидаты от КПРФ шли на выборы с традиционными «красными» слоганами и АПМ и, следовательно, ориентировались также на привычные (традиционные) электоральные группы поддержки», – подчеркнул он.