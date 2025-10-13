Иран заморозил отношения с МАГАТЭ

Иран заморозил отношения с МАГАТЭУгрозы строительству второго блока Бушерской АЭС вместе с Россией не возникнет
Отношения Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановлены, но не разорваны окончательно. Об этом в интервью 11 октября государственному порталу PressTV заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, действие соглашения, подписанного 9 сентября в Каире, заморожено из-за возвращения по инициативе европейских стран к санкциям ООН в отношении Тегерана (Россия и Китай не признают этот возврат). Заключенное при посредничестве Египта соглашение между Исламской Республикой и МАГАТЭ предусматривало «практические условия осуществления гарантий» по мирной ядерной программе Ирана и допуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, в том числе пострадавшие в ходе противостояния с Израилем и США в июне 2025 г.
Как отметил Арагчи, теперь все контакты с МАГАТЭ должны будут получить одобрение Высшего совета национальной безопасности Ирана. При этом полностью с МАГАТЭ Тегеран отношения не рвет. «Каирское соглашение было временно отменено», – подчеркнул руководитель иранской дипломатии. Он также добавил, что, если «справедливые предложения» будут представлены таким образом, чтобы гарантировать права иранской нации, и если будет определена роль агентства в процессе достижения решения, к этому соглашению можно будет вернуться.
В Иране при участии России осуществляется мирная ядерная программа – строится атомная электростанция (АЭС) на побережье Персидского залива, вблизи города Бушер. Это первая АЭС в Иране, ее строительство при помощи ФРГ начато еще до революции в 1975 г. и возобновлено в 1990-е гг. после длительного перерыва по соглашению России и Ирана. Первый энергоблок Бушерской АЭС был введен в эксплуатацию в 2013 г., сейчас строится второй блок.
Больших рисков для строительства Бушерской АЭС при участии России даже полная приостановка контактов Тегерана с МАГАТЭ не несет, считает научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Тегерану эта АЭС необходима, так как в стране дефицит электроэнергии. Главный риск, по мнению эксперта, – это возможное возобновление ирано-израильского конфликта, в ходе которого есть шанс, что удар затронет строящуюся АЭС.
Сейчас отношения Ирана с МАГАТЭ находятся в своеобразной серой зоне, замечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. С одной стороны, отношения практически заморожены, но с другой – Иран из договора о нераспространении ядерного оружия пока не вышел. В этих условиях возможно какое-то дальнейшее взаимодействие с МАГАТЭ по той же Бушерской АЭС, чему уже был пример в конце августа – начале сентября. Эксперт напоминает, что Иран допустил тогда инспекторов МАГАТЭ для контроля замены топлива на действующем первом энергоблоке АЭС. Но дальнейшее взаимодействие Тегерана с агентством остается предметом будущих договоренностей, резюмирует эксперт.