Иран заморозил отношения с МАГАТЭ

Отношения Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановлены, но не разорваны окончательно. Об этом в интервью 11 октября государственному порталу PressTV заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, действие соглашения, подписанного 9 сентября в Каире, заморожено из-за возвращения по инициативе европейских стран к санкциям ООН в отношении Тегерана (Россия и Китай не признают этот возврат). Заключенное при посредничестве Египта соглашение между Исламской Республикой и МАГАТЭ предусматривало «практические условия осуществления гарантий» по мирной ядерной программе Ирана и допуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, в том числе пострадавшие в ходе противостояния с Израилем и США в июне 2025 г.