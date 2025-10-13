Приведет ли пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном к войне

Приведет ли пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном к войнеБои произошли на фоне исторического визита талибского министра иностранных дел в Индию
Пакистанская армия в ходе боевых столкновений с вооруженными силами «Талибана» на афгано-пакистанской границе захватила 19 афганских пограничных блокпостов. Об этом вечером 11 октября сообщил пакистанский портал Geo News со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности. Столкновения произошли по всей так называемой линии Дюранда – установленной в 1893 г. демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, которая оспаривается Кабулом. ВВС Пакистана в результате авианалета также уничтожили два батальонных штаба талибов.
Всего в результате столкновений погибли девять афганских военных, 16 получили ранения, сообщил представитель властей Исламского Эмирата Афганистан Забиулла Муджахид. При этом, по данным пакистанского агентства Dunya News, потери с афганской стороны могли составить «десятки» человек. С пакистанской стороны были убиты 58 солдат, 30 получили ранения, передает Tolo News.
Как пишет Geo News, захват пакистанскими военными афганских блокпостов произошел в ответ на вооруженные провокации талибов, которые пытались помочь бойцам из террористических группировок «Фитна аль-Харидж» и «Фитна аль-Хиндустан» проникнуть на территорию Пакистана. Помимо авиации для отражения этой атаки пакистанская армия использовала артиллерию и танки. Еще Исламабад нанес удар по военному лагерю «Асмат Уллах Карар» в Спин-Булдаке (в афганской провинции Кандагар) – одному из крупнейших объектов афганских талибов в стране.
При этом источник Geo News подчеркнул, что действия пакистанских военных на афганской территории не стоит рассматривать как войну между Афганистаном и Пакистаном, а направлены они лишь на позиции «террористических элементов».
Вооруженные столкновения на афгано-пакистанской границе произошли на фоне первого с момента захвата талибами власти в Афганистане в 2021 г. визита министра иностранных дел Исламского Эмирата Амир Хана Муттаки во враждебную Пакистану Индию. По итогам переговоров 10 октября главы внешнеполитических ведомств обоих государств договорились открыть индийское посольств в Кабуле, а также углубить торгово-экономическое сотрудничество между странами.
Обмен ударами на афгано-пакистанской границе во время визита афганского министра в Дели – совпадение, но крайне удачное с точки зрения развития афгано-индийских связей, которые быстро восстанавливаются после многих лет взаимной враждебности, полагает руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Индийский политолог Нандан Унникришнан не исключил, что агрессия пакистанских военных могла стать сигналом недовольства Исламабада совместным заявлением МИД Индии и Афганистана.
Афгано-пакистанское обострение произошло 9 октября, после того как дружественное афганским талибам пакистанское движение «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП) устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять военнослужащих и двух офицеров, писало Reuters со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности. ТТП с 2002 г. ведет борьбу за свержение конституционного строя в Пакистане и установление там исламского правления. В ответ на атаку пакистанская авиация совершила воздушный налет на Кабул, в результате которого предположительно был убит лидер ТТП Нур Вали Мехсуд, сообщило афганское телевидение Amu TV.
Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предупредил Кабул, что текущая ситуация рискует привести к военной эскалации между странами. МИД Саудовской Аравии выразил обеспокоенность в связи с военным обострением между Пакистаном и Афганистаном. А власти соседнего Ирана и Катара призвали стороны к переговорам, а также предложили свои услуги, чтобы помочь снизить напряженность между двумя странами.
После вывода американских войск из Афганистана в 2021 г. на афгано-пакистанской границе периодически происходят военные столкновения. Предыдущий раз бои между пакистанскими военными и талибами произошли в мае на фоне строительства новых КПП в пакистанской провинции Белуджистан.
Столкновения на афгано-пакистанской границе продолжаются с марта 2024 г., напоминает Куприянов. По его словам, Исламабад считает, что Кабул оказывает поддержку ТТП, поэтому, с точки зрения пакистанцев, эти атаки последовали как ответ на агрессивные действия правительства талибов. Тем не менее пограничный инцидент вряд ли перерастет в крупную региональную войну, уверен эксперт. С одной стороны, афганцы не заинтересованы в открытом конфликте с ядерным государством. С другой, продолжает Куприянов, Исламабад не хочет ввязываться в длительную и заведомо проигрышную войну с соседом на северо-западе в ситуации, когда его основной противник находится на востоке.
Афгано-пакистанские отношения регулярно обостряются после террористических актов ТТП на территории Пакистана, замечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Георгий Мачитидзе. Исламабад, продолжает эксперт, рассчитывает на помощь с афганской стороны для уничтожения пакистанских исламистов за то, что Пакистан оказывал помощь «Талибану» в период гражданской войны в Афганистане. При этом пакистанские талибы также активно поддерживали своих афганских собратьев в этот период, поэтому Кабул не может выдавить боевиков ТТП со своей территории. В противном случае афганские талибы опасаются, что после этого исламисты переметнутся на сторону террористической группировки «ИГИЛ – Хорасан» (запрещенная в России организация), с которой «Талибан» не первый год ведет вооруженную борьбу, отметил эксперт.
К тому же талибы используют ТТП в качестве инструмента давления на Исламабад, чтобы там не создавали искусственные проблемы для афганского транзита грузов через свою территорию, а также не депортировали афганских беженцев обратно в Афганистан, тем самым потенциально создавая внутриполитические проблемы для страны, говорит Мачитидзе.
По мнению Мачитидзе, пограничные столкновения не окажут какого-либо влияния на реализацию крупных региональных экономических и инфраструктурных проектов. Афганские власти до сих пор не могут решить проблему безопасности в стране, а работа над проектами требует крупных инвестиций, которые ни одна страна пока не готова обеспечить, добавил эксперт.