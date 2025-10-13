Приведет ли пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном к войне

Столкновения на афгано-пакистанской границе продолжаются с марта 2024 г., напоминает Куприянов. По его словам, Исламабад считает, что Кабул оказывает поддержку ТТП, поэтому, с точки зрения пакистанцев, эти атаки последовали как ответ на агрессивные действия правительства талибов. Тем не менее пограничный инцидент вряд ли перерастет в крупную региональную войну, уверен эксперт. С одной стороны, афганцы не заинтересованы в открытом конфликте с ядерным государством. С другой, продолжает Куприянов, Исламабад не хочет ввязываться в длительную и заведомо проигрышную войну с соседом на северо-западе в ситуации, когда его основной противник находится на востоке.