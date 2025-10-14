В Египте стартовал мирный саммит с Дональдом Трампом, но без Израиля и «Хамас»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы арабских журналистов в Москве, сообщил, что российские представители не получали приглашения для участия в «саммите мира» от египетских властей, поскольку те согласовали свои действия с «другими арабскими инициаторами, но прежде всего с США». Он добавил, что на это мероприятие Каир также не пригласил представителей Ирака, хотя страна в этом году председательствует в Лиге арабских государств. Еще в Египте отсутствовал Иран, несмотря на приглашение, а также представители «Хамас» – палестинцев там представлял председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас.