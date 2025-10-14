В Египте стартовал мирный саммит с Дональдом Трампом, но без Израиля и «Хамас»Из постсоветских государств туда приглашены лишь главы Армении и Азербайджана
В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе 13 октября прошел «саммит мира» по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», которое вступило в силу 10 октября. В мероприятии помимо инициатора мирного соглашения президента США Дональда Трампа и посредников в лице глав государств Египта, Катара и Турции приняли участие представители большинства арабских государств, а также Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался участвовать в церемонии в связи с приближающимся еврейским религиозным праздником Симхат Тора, сообщила его канцелярия. Из постсоветских государств в Египет полетели лишь президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы арабских журналистов в Москве, сообщил, что российские представители не получали приглашения для участия в «саммите мира» от египетских властей, поскольку те согласовали свои действия с «другими арабскими инициаторами, но прежде всего с США». Он добавил, что на это мероприятие Каир также не пригласил представителей Ирака, хотя страна в этом году председательствует в Лиге арабских государств. Еще в Египте отсутствовал Иран, несмотря на приглашение, а также представители «Хамас» – палестинцев там представлял председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас.
Цель саммита – закрепить план Трампа и обозначить основные условия для неповторения войны на Ближнем Востоке, говорит востоковед Кирилл Семенов. Он призван стать знаковым событием, после которого возобновление боевых действий будет рассматриваться как нарушение международного права, допускает эксперт: «Таким образом, нарушители соглашения рискуют столкнуться с санкциями. Конечно, участники форума обсудят реализацию остальных этапов плана Трампа и выработку дорожной карты для восстановления и послевоенного будущего Газы».
По мнению программного менеджера Российского совета по международным делам Ивана Бочарова, администрация Трампа на саммите еще попытается расширить список ответственных лиц за исполнение этого соглашения. При этом участники саммита потенциально хоть и могут снизить напряженность на Ближнем Востоке, но для полноценного мира потребуется устранение всех противоречий между конфликтующими сторонами, уверен эксперт.
За несколько часов до начала саммита «Хамас» через представителей Красного Креста передал израильской стороне все 20 оставшихся в живых заложников. После этого в ближайшее время Израиль обещает освободить из своих тюрем порядка 2000 палестинцев.
Перед тем как отправиться в Шарм-эш-Шейх, Трамп прилетел в Израиль, где выступил перед депутатами парламента (кнессет). На борту самолета Air Force One, подлетая к Тель-Авиву, американский президент объявил об окончании войны между «Хамас» и Израилем и сообщил журналистам о получении им устных гарантий как от противоборствующих сторон, так и от ключевых региональных акторов о продолжении согласования последующих этапов соглашения. «Я не думаю, что они захотят меня разочаровывать», – добавил он.
Перед выступлением Трампа спикер кнессета Амир Охана назвал руководителя Белого дома «колоссом, который войдет в пантеон истории Израиля» и сравнил его с персидским царем Киром Великим, который, по преданию, в VI в. до н. э. позволил евреям вернуться из вавилонского плена и восстановить Храм в Иерусалиме. В свою очередь, Трамп поблагодарил мусульманские государства за то, что они оказали давление на «Хамас», чтобы те освободили израильских заложников и заключили соглашение о перемирии с Израилем.
На этом фоне по мере выхода израильских войск из сектора Газа в регионе происходят столкновения между боевиками «Хамас» и вооруженными формированиями Ашрафа аль-Манси, которые исламисты подозревают в сотрудничестве с Израилем, передает израильский новостной портал Walla. По данным Reuters со ссылкой на арабские источники, за время боев «Хамас» убил 32 члена неизвестной местной «банды», еще 24 арестовал. При этом источник агентства отметил, что эта группировка не связана с антихамасовским ополчением во главе с Ясиром Абу Шабабом, чьи подразделения размещены на подконтрольной Израилю территории в районе Рафаха на юге сектора.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамас» было достигнуто 9 октября в Каире. Помимо обмена заключенными этот договор предполагает отход израильской армии к «согласованной» линии в секторе Газа. На последующих этапах предполагается полный вывод израильских солдат из анклава за исключением узкого периметра вокруг сектора, а также согласование послевоенного политического устройства территории.
В преддверии египетского саммита заместитель главы Организации освобождения Палестины (единственный представитель палестинцев на международной арене) Хусейн аль-Шейх на своей странице в Х написал, что ПНА готова работать с Трампом и другими лидерами над укреплением перемирия. Он также призвал израильскую сторону «прекратить подрывать авторитет» палестинской администрации, вернуть удерживаемые доходы автономии и «предотвратить срыв решения о создании двух государств в рамках подготовки к всеобъемлющему и прочному миру».
В текущих условиях формирование новой структуры власти в секторе Газа теоретически возможно, но «Хамас» вряд ли согласится полностью отстраниться от управления регионом, считает Бочаров. Он не исключил потенциального участия исламистов в новых органах власти под видом независимых технократов. «В отличие от других организаций «Хамас» обладает большим управленческим потенциалом, с тех пор как захватил власть в Газе в 2006 г., они располагают там наибольшим политическим влиянием. Поэтому запрет группировки совсем не гарантирует отсутствие исламистов в будущей власти. Пока «Хамас», возможно, какое-то время еще продолжит управлять анклавом, как раньше», – полагает Бочаров.
Кроме того, продолжает эксперт, «Хамас» позиционирует себя в качестве передовой силы в палестинском освободительном движении, поэтому они рассчитывают получить свое представительство во властных структурах. В связи с этим переход к следующему этапу соглашения не гарантирован – согласование его деталей может утонуть в бесконечных спорах по поводу очередности выполнения договоренностей, а также условий для разоружения палестинских радикалов и формирования новых органов власти, заключил эксперт.