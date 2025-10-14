С 15 октября стартует обучение на седьмом потоке школы губернаторов

С 15 октября стартует обучение на седьмом потоке школы губернаторовСреди ее студентов уже действующие главы регионов Ирина Гехт и Мария Костюк, а также замглавы Россотрудничества Игорь Чайка
C 15 октября начинает обучение седьмой поток программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой школы губернаторов. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из источников, нынешний поток будет учиться дольше, чем прошлые: обучение продлится около полутора лет. Закончится учеба на потоке в конце 2026 г. – начале 2027 г.
Среди учащихся есть уже действующие губернаторы – две женщины, которые впервые за долгое время в 2024–2025 гг. были назначены врио глав регионов, а в этом сентябре избрались на свои посты. Это губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Также среди слушателей седьмого потока замруководителя Россотрудничества Игорь Чайка, замгендиректора по образовательной деятельности общества «Знание» Антон Сериков и др.
«Ведомости» сообщали в апреле, что начался отбор участников для седьмого потока, а также проектирование модулей для учебы. Один из источников говорил, что к проектированию курсов привлекли и выпускников прошлых потоков, чтобы учесть их отзывы по итогам обучения. Последние годы учеба в школе губернаторов длилась около года – стартовала в сентябре и заканчивалась летом. Около двух лет длилось обучение во время пандемии коронавируса.
Программа развития кадрового управленческого резерва ВШГУ на базе РАНХиГС была запущена в 2017 г., после того как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. С тех пор выпустились шесть потоков.
Последний поток начал обучение осенью 2023 г. и закончил его летом 2024 г. Слушателями школы губернаторов становятся чиновники АП и органов исполнительной власти, сотрудники силовых структур, госкорпораций и госкомпаний, депутаты, сенаторы и даже действующие губернаторы. Свое неформальное название «школа губернаторов» курсы получили из-за того, что более 50 выпускников возглавили российские регионы. С выпускниками каждого потока встречается президент Владимир Путин. Встреча с шестым потоком прошла 28 июня 2024 г.
Продолжение набора в школу губернаторов ставит в том числе целью показывать влияние на кадровую политику, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Чем больше резерв, тем арифметически больше назначений из резерва».
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский называет школу губернаторов устоявшимся механизмом подготовки кадров: «При всей важности «Времени героев» Кремль понимает важность наличия нескольких кадровых лифтов. Условно гражданская программа сохраняет актуальность, поскольку вопрос не только в ротации губернаторов, но и, например, в укреплении корпуса их заместителей». И в целом школа губернаторов формирует корпус тех, кто знает и понимает требования федерального центра, а это всегда востребовано, добавляет эксперт.