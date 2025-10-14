С 15 октября стартует обучение на седьмом потоке школы губернаторов

«Ведомости» сообщали в апреле, что начался отбор участников для седьмого потока, а также проектирование модулей для учебы. Один из источников говорил, что к проектированию курсов привлекли и выпускников прошлых потоков, чтобы учесть их отзывы по итогам обучения. Последние годы учеба в школе губернаторов длилась около года – стартовала в сентябре и заканчивалась летом. Около двух лет длилось обучение во время пандемии коронавируса.