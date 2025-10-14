Россия, Азербайджан и Иран провели в Баку аудит работы коридора «Север – Юг»Это произошло после начала нормализации российско-азербайджанских отношений
Двухдневная межправительственная встреча России, Азербайджана и Ирана по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере началась 13 октября в столице Азербайджана. Ключевым вопросом обсуждения стала реализация западного маршрута проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», сообщает правительство России. Российскую сторону представляет вице-премьер Алексей Оверчук, азербайджанскую – вице-премьер Шахин Мустафаев, а иранскую – министр транспорта и городского развития Фарзане Садек.
«В ходе встречи [Оверчук] подчеркнул важность совместных решений по созданию комфортной и бесшовной среды для перевозчиков, экспортеров и импортеров в рамках развития западного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг», – говорится в сообщении российского правительства. По данным ФТС России, с января по июнь через российско-азербайджанскую границу прошло 176 761 транспортное средство международной перевозки. Это больше, чем в январе – июне 2024 г., на 10%. Грузооборот через границу за первое полугодие 2025 г. вырос на 13% до 6,8 млн т. «Мы приняли меры, которые позволили увеличить пропускную способность [пограничных пунктов] в 5 раз: с 400 до 1900 грузовых транспортных средств в сутки», – отметил Оверчук.
Данных за июнь – сентябрь (на это время пришлась самая острая фаза кризиса отношений Азербайджана и России) не приводится. «Ведомости» направили запрос в ФТС и Минтранс России об изменениях объема грузопотока на маршрутах МТК «Север – Юг» с июня 2025 г.
По словам Оверчука, после завершения реконструкции трех автомобильных пунктов пропуска их общая пропускная способность составит 3000 грузовиков в сутки. Реализуются обходы Астрахани, Махачкалы, Дербента и Хасавюрта. Россия переводит участок железной дороги Дербент – Самур – граница на переменный ток и строит пункт пропуска «Дербент». В конце 2024 г. с Азербайджаном подписано межправсоглашение о сотрудничестве по развитию транзитных перевозок по МТК «Север – Юг».
Грузооборот по всем маршрутам МТК «Север – Юг», включая азербайджанский и центральноазиатский, оценивается от 15 млн до 23 млн т в год с тенденцией к росту, отмечает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Дальнейшее увеличение грузооборота возможно благодаря росту торговли, завершению инфраструктурных проектов, увеличению транзита по МТК, полагает он.
Иранский участок МТК «Север – Юг» является наиболее проблемным из-за отсутствия железнодорожного сообщения между Рештом (Иран) и Астарой (Азербайджан). Из-за этого товары приходится перегружать на автотранспорт. Предстоит решить также вопрос совместимости иранской и «русской» колеи. «Для повышения привлекательности западного маршрута МТК «Север – Юг» нам важно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана», – заявил Оверчук.
В мае 2023 г. российский президент Владимир Путин и тогдашний президент Ирана Эбрахим Раиси договорились совместно строить отрезок Решт – Астара длиной 162 км. Общая стоимость объекта – 1,6 млрд евро, из них 1,3 млрд евро – межгосударственный кредит с долей России в 85%. В мае 2025 г. Россия начала изыскания и создание опорной геодезической сети вдоль дороги. В конце сентября 2025 г. Садек объявила, что России для строительства передан первый участок в 34 км. Закончить процесс выкупа земли планируется до третьей декады марта 2026 г. При этом, по соглашению 2023 г., в 2028 г. планировалось завершить строительство всего участка.
Положение на иранском участке внушает беспокойство, отмечает политолог и эксперт по Кавказу Артур Атаев. По его словам, у Тегерана есть политическая воля для реализации проекта, но его финансовое и экономическое положение из-за санкций оставляет желать лучшего: «Один он не справляется. Ему нужна помощь России, готовой профинансировать «Решт – Астара». Развитие и нормальная работа МТК будет на пользу и России, и Азербайджану, и Ирану – это ускорит доставку грузов, сократит расходы на транспортировку, расширит торговые связи, отмечает Баранов. «В перспективе это повлияет на все евразийское пространство», – считает он.
МТК «Север – Юг» подвержен и влиянию политических факторов. Встреча вице-премьеров в Баку началась через четыре дня после переговоров 9 октября Путина и азербайджанского президента Ильхама Алиева в Душанбе. Они завершили этап кризиса в отношениях двух стран, начавшийся гибелью лайнера AZAL рейса Баку – Грозный в декабре 2024 г. После встречи в Душанбе стороны констатировали отсутствие проблем в отношениях.
Встреча вице-премьеров – следствие переговоров Путина и Алиева в Душанбе, согласен Атаев. Он напоминает, что визит Оверчука был запланирован давно, но отменен после ареста представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в июне.
Политический аспект для МТК «Север – Юг» не ограничивается российско-азербайджанскими отношениями, подчеркивает Атаев. Тегеран озабочен планами так называемого зангезурского транспортного коридора. Тот должен связать «материковую» азербайджанскую территорию с анклавом в Нахичевани через используемую иранцами для выхода на север Сюникскую область Армении. В коридоре будут участвовать враждебные Тегерану США. «Если проект хоть как-то будет реализован, это резко ухудшит зыбкое статус-кво между Тегераном и Баку», – отмечает эксперт.
МТК «Север – Юг» чрезвычайно важен для Ирана, устанавливая тесные и юридически подкрепленные отношения с Россией и Азербайджаном, отмечает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. И в экономике, и в политике положение Ирана сейчас сложное, коридор дает Тегерану возможность укреплять отношения с Россией, замечает эксперт. «Сложнее дела у Ирана с Азербайджаном, но здесь «Север – Юг» – одна из подпорок для нормальных отношений между Баку и Тегераном», – говорит он.
Визит Оверчука ожидался еще до поздравления Алиевым Путина 7 октября, до их встречи в Душанбе 9 октября, указывает азербайджанский политолог, член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Контакты Оверчука с азербайджанским коллегой Мустафаевым не прекращались весь период обострения, отмечает Исмаилов. «В августе они были на межправкомиссии в Астрахани. Президенты в Душанбе подтвердили, что экономическое сотрудничество не прекращалось. Поэтому я бы не стал связывать визит Оверчука только со встречей президентов, но это не отменяет факта нормализации, в том числе на уровне риторики в СМИ», – говорит эксперт.