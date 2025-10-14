Россия, Азербайджан и Иран провели в Баку аудит работы коридора «Север – Юг»

Визит Оверчука ожидался еще до поздравления Алиевым Путина 7 октября, до их встречи в Душанбе 9 октября, указывает азербайджанский политолог, член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Контакты Оверчука с азербайджанским коллегой Мустафаевым не прекращались весь период обострения, отмечает Исмаилов. «В августе они были на межправкомиссии в Астрахани. Президенты в Душанбе подтвердили, что экономическое сотрудничество не прекращалось. Поэтому я бы не стал связывать визит Оверчука только со встречей президентов, но это не отменяет факта нормализации, в том числе на уровне риторики в СМИ», – говорит эксперт.