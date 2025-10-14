Зачем «Единая Россия» будет учить женщин по всей России

Но при этом запрос женской аудитории, кто бы что ни говорил, отличается от мужского, убежден руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Женщины часто более социально и политически активны, но менее амбициозны, что некоторые исследователи объясняют нацеленностью прекрасного пола на внутреннюю проблематику – дом, семью, уют, спокойствие», – сказал он «Ведомостям». По его оценке, создание площадки, с помощью которой можно будет получить знания, поделиться опытом не с целью дальнейшего выдвижения на выборную должность, а в интересах и малых, и больших реальных дел, – «это интересный проект с хорошим электоральным потенциалом».