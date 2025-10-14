Зачем «Единая Россия» будет учить женщин по всей России

Зачем «Единая Россия» будет учить женщин по всей РоссииЖенщины часто более социально и политически активны, но менее амбициозны, отмечает эксперт
Женское движение «Единой России» (ЕР) распространит проект «Женская политшкола» на каждый субъект России, сосредоточившись на оказании содействия в реализации женских общественно-политических инициатив (на сайте женского движения есть информация о 79 региональных отделениях, включая Крым, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области). Предполагается, что эта структура станет постоянно действующей общественной площадкой для объединения женщин. Об этом говорится в проекте резолюции третьего форума «Женского движения Единой России» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
На базе политшколы планируется создать единую и последовательную образовательную систему от муниципального до федерального уровня, а также цифровую платформу лучших практик с возможностью их тиражирования. По итогам работы будет публиковаться ежегодный рейтинг регионов по результативности работы. Вместе с этим единороссы намерены проработать организацию конкурсов социального лидерства для общественниц. Рекомендуется включать победителей конкурсов социального лидерства в образовательные проекты «Единой России», в том числе в образовательные модули Высшей партийной школы ЕР.
Партийное женское движение «видит своей задачей повышение общественно-политической активности женщин, создание условий для реализации их общественных инициатив, участия в общественно-политической жизни страны в целом». При этом в документе отмечается, что женщины играют «ведущую роль в вопросах социально-экономического развития, демографии, общественной жизни и управления». Например, они составляют более 54% трудоспособного населения страны, обеспечивая ключевые сферы общества, включая образование и здравоохранение.
Сейчас действительно наблюдается высокая вовлеченность женщин в общественные активности и в общественно-политическую повестку в том числе, констатирует директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Причем женщины задействованы во всех направлениях, и даже в тех, которые традиционно считаются мужскими: начиная от инициатив, связанных со службой на передовой, заканчивая исключительно женскими темами, сказал он «Ведомостям».
Сегодня женское движение ЕР представлено «самым обширным сообществом женщин-депутатов» – в нем состоит порядка 73 500 человек, сообщила «Ведомостям» его сопредседатель, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова. Обучение в рамках «Женской политшколы» прошло уже более 48 000 женщин, добавила она. По словам Лантратовой, запрос на женщин-политиков растет, поскольку они эмпатичны и могут налаживать диалог с разными социальными группами. Без этих качеств в преддверии выборов в Госдуму в 2026 г. работа «на земле» невозможна, подчеркнула она.
Роль женщин в общественной деятельности и социальной политике в России выросла и этот тренд продолжит укрепляться, уверена руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «И на мой взгляд, женский запрос на реализацию общественных инициатив органично влечет за собой запрос на избрание в органы власти – они связаны друг с другом», – сказала она «Ведомостям». Смысл заключается в том, что женщины претендуют на властные позиции, уже имея повестке социально значимые инициативы, разъяснила она.
При этом важно понимать, что политические проекты для женщин – это «не про феминизм и не про стремление соревноваться с мужчинами», а про получение знаний и взаимоподдержку, подчеркнула она. «И не случайно главный нарратив женской повестки состоит именно в объединяющем факторе, в высоком потенциале для консолидации женщин, которые стремятся менять страну к лучшему», – заключила Кислицына. По словам главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, женщины могут и участвовать во власти, и заниматься реализацией общественных проектов – нет необходимости противопоставлять эти два направления.
Но при этом запрос женской аудитории, кто бы что ни говорил, отличается от мужского, убежден руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Женщины часто более социально и политически активны, но менее амбициозны, что некоторые исследователи объясняют нацеленностью прекрасного пола на внутреннюю проблематику – дом, семью, уют, спокойствие», – сказал он «Ведомостям». По его оценке, создание площадки, с помощью которой можно будет получить знания, поделиться опытом не с целью дальнейшего выдвижения на выборную должность, а в интересах и малых, и больших реальных дел, – «это интересный проект с хорошим электоральным потенциалом».