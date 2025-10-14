Трамп заявил, что Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября

Трамп заявил, что Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октябряОн отметил, что у США таких ракет много
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече 17 октября лидер Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk, отметив при этом, что у США их достаточно. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
«Ко мне в пятницу приедет президент [Зеленский], и я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружие, хотел бы получить Tomahawk», – сказал он.
Он отметил, что много кто еще в мире хотел бы получить эти ракеты. Трамп пошутил на эту тему, обратившись к Милею с вопросом, не нужны ли такие ракеты Аргентине.
«Вам нужны Tomahawk? Может, для вашей оппозиции? Потому что в этой стране они бы использовали их против оппозиции. Я так не делаю. Я гораздо добрее. Демократы использовали бы их, если бы могли. Они больные», – сказал американский лидер.
Трамп заявил, что, по его мнению, отношения с Путиным остаются хорошими несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. «Знаете, я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром [Путиным] были очень хорошие отношения. Вероятно, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает», – сказал он.
Трамп снова повторил, что этого конфликта вообще не должно было случится и не случилось бы, если бы он на тот момент был президентом США.
14 октября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер объявил, что американская сторона 15 октября сделает «крупное заявление» о поставках оружия Украине.
Уитакер заявил, что пришло время союзникам по НАТО активнее выполнять свои обязательства по обороне Украины, чтобы достичь мирного соглашения, и добавил, что Трамп уже направил Киеву «лучшее в мире вооружение». Уитакер также выразил мнение, что страны Евросоюза должны оказывать военную поддержку Украине активнее.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 октября предупредил, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».