Трамп заявил, что Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября

Трамп заявил, что, по его мнению, отношения с Путиным остаются хорошими несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. «Знаете, я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром [Путиным] были очень хорошие отношения. Вероятно, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает», – сказал он.