Может ли президент Турции добиться мира на Украине

На данный момент турецкий президент едва ли может сделать что-то еще, кроме как предложить вернуться к формату переговоров в Стамбуле и взять на себя посредническую функцию, отмечает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. Выгоды в этом, конечно, не сказать что много, но турецкие экономические интересы связаны не только с Россией и Украиной, но также с Европой и США, что вынуждает руководство балансировать на гранях этого конфликта, поясняет эксперт. Это, с другой стороны, и позволяет Турции сохранять свою «стратегическую автономию», поскольку Анкара не присоединяется ни к одной из сторон конфликта, считает Вернигора.