Может ли президент Турции добиться мира на Украине

Может ли президент Турции добиться мира на УкраинеТакое указание дал ему Дональд Трамп
Дональд Трамп считает, что турецкий лидер Эрдоган может урегулировать конфликт на Украине. Об этом он сказал журналистам в ночь на 14 октября в своем самолете на пути из Шарм-эль-Шейха в Вашингтон. «Эрдоган может. Его уважает Россия. Не могу сказать об Украине. Но его уважает [Владимир] Путин, и он (Эрдоган. – «Ведомости») мой друг», – подчеркнул Трамп.
В самой Турции не оставляют попыток поучаствовать в урегулировании украинского конфликта. Помимо объявленной готовности Анкары стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом турецкое руководство продолжает призывать к дипломатическому решению кризиса. Как заявил «РИА Новости» источник в турецкой дипломатической среде, правительство Эрдогана рассчитывает на возобновление переговоров России и Украины и поднимает вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с западными партнерами Анкары. Ранее, 10 октября, руководитель турецкой Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит играть роль посредника в контактах России и Украины, проходивших в Стамбуле. «Делегации России и Украины после продолжительного перерыва (с марта 2022 г. – «Ведомости») провели за три месяца в Стамбуле три раунда прямых переговоров», – напомнил он.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, новых контактов по Украине у Москвы и Анкары пока не состоялось. Он также отметил, что Путин и Эрдоган могут «очень быстро договориться» о проведении телефонного разговора, но пока намеков на это не было. Последний телефонный разговор российского и турецкого лидеров прошел 7 октября, на нем президенты обсудили двусторонние отношения между странами, а также глобальные и региональные проблемы.
Сам Трамп 13 октября публично поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отложить другие вопросы и полностью посвятить себя урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление Трамп сделал в своем выступлении перед парламентом Израиля. «Сначала мы должны разобраться с Россией. Мы должны покончить с этим [конфликтом на Украине]. Если не возражаешь, Стивен, давай сначала сосредоточимся на России», – подчеркнул американский президент.
Ранее в контактах с Эрдоганом Трамп надеялся, что турецкий президент откажется от закупок российского сырья. «Знаете почему? Потому что вы можете покупать его у множества других людей», – заявил Трамп в ночь на 26 сентября в преддверии встречи с Эрдоганом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом американский лидер подчеркнул, что может легко вернуть Турцию в программу истребителя F-35.
Анкара была исключена из этой программы в 2019 г. при первом сроке Трампа за покупку у России комплексов ПВО С-400. Вопрос, является ли отказ от российской нефти сделкой с Вашингтоном в обмен на возвращение в программу истребителя, Эрдоган не комментировал. При этом 2 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара, несмотря на призывы Вашингтона, не откажется от закупок российских энергоресурсов, в частности газа, так как он необходим для потребления внутри страны.
Трамп в процессе контактов с Россией использует и кнут, и пряник и от последнего он не планирует отказываться, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Все эти усилия американский президент предпринимает в попытках убедить Россию пойти на уступки, приостановить боевые действия и сократить список российских требований к мирному урегулированию. Только на меры принуждения и шантаж, в том числе по вопросу поставок Украине ракет Tomahawk, Трамп полагаться не намерен. Американский президент, продолжает эксперт, сочетает конструктивное взаимодействие и угрозы усилить удары по российским энергообъектам.
О желании Трампа использовать в том числе пряник говорит, во-первых, его попытка найти поддержку у Эрдогана, а во-вторых, публичное поручение Уиткоффу вступить в диалог с Москвой. Беседы Путина и Уиткоффа являются взаимоуважительными контактами, которые уже принесли очень положительные результаты в виде саммита на Аляске. Трамп рассчитывает, что встречи Путина и Уиткоффа продолжатся, а также состоится некий диалог российского президента с Эрдоганом. Исходя из этого вряд ли в эту пятницу Трамп примет решение о поставках Киеву ракет средней дальности Tomahawk, так как этот вопрос пока является формой политического давления на Россию, нежели реальным намерением США осуществить такие поставки в краткосрочной перспективе, резюмирует Суслов.
На данный момент турецкий президент едва ли может сделать что-то еще, кроме как предложить вернуться к формату переговоров в Стамбуле и взять на себя посредническую функцию, отмечает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. Выгоды в этом, конечно, не сказать что много, но турецкие экономические интересы связаны не только с Россией и Украиной, но также с Европой и США, что вынуждает руководство балансировать на гранях этого конфликта, поясняет эксперт. Это, с другой стороны, и позволяет Турции сохранять свою «стратегическую автономию», поскольку Анкара не присоединяется ни к одной из сторон конфликта, считает Вернигора.