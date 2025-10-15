«Хамас» заявляет о готовности добровольно разоружиться

Палестинское исламистское движение «Хамас» не исключило вероятности разоружения группировки, но только в рамках межпалестинского «национального консенсуса». Об этом представитель исламистов Хазем Касем заявил телеканалу Al Arabiya 14 октября, на следующий день после того, как представители 20 государств собрались в египетском Шарм-эш-Шейхе для участия в саммите мира на Ближнем Востоке. Кроме того, собеседник телеканала сообщил о готовности палестинских радикалов открыть новую страницу в отношениях с Палестинской национальной администраций (ПНА) на Западном берегу реки Иордан, которую возглавляет Махмуд Аббас. При этом Касем назвал проблему разоружения группировки сложной и щекотливой. Он отметил, что существует несколько подходов, которые могут обеспечить сохранение безопасности и стабильности в Газе, не ставя под угрозу право палестинцев на самооборону. Однако он не уточнил, о каких подходах идет речь.