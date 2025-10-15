«Хамас» заявляет о готовности добровольно разоружиться

«Хамас» заявляет о готовности добровольно разоружитьсяНе ясно, будет ли это сделано на практике
Палестинское исламистское движение «Хамас» не исключило вероятности разоружения группировки, но только в рамках межпалестинского «национального консенсуса». Об этом представитель исламистов Хазем Касем заявил телеканалу Al Arabiya 14 октября, на следующий день после того, как представители 20 государств собрались в египетском Шарм-эш-Шейхе для участия в саммите мира на Ближнем Востоке. Кроме того, собеседник телеканала сообщил о готовности палестинских радикалов открыть новую страницу в отношениях с Палестинской национальной администраций (ПНА) на Западном берегу реки Иордан, которую возглавляет Махмуд Аббас. При этом Касем назвал проблему разоружения группировки сложной и щекотливой. Он отметил, что существует несколько подходов, которые могут обеспечить сохранение безопасности и стабильности в Газе, не ставя под угрозу право палестинцев на самооборону. Однако он не уточнил, о каких подходах идет речь.
Эти заявления последовали на фоне продолжающихся боев в секторе Газа между боевиками «Хамас» и другими палестинскими группировками, которые боевики подозревают в сотрудничестве с Израилем во время недавней войны. Как передает Al Arabiya, в настоящее время исламисты проводят вооруженные рейды против них на востоке одноименного города, где, по данным «Хамас», укрываются «израильские коллаборационисты». Кроме того, как сообщает телеканал со ссылкой на источники, с 13 октября радикалы проводят публичные казни в отношении «разыскиваемых лиц, которые отказались сдаваться» вооруженным хамасовцам. Всего с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в анклаве 10 октября в столкновениях между вооруженными палестинцами погибло 32 человека, сообщило Reuters.
Признаков межпалестинского диалога и консенсуса пока не видно, говорит доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Напротив, вооруженное противостояние между «Хамас» и другими группировками в Газе, в том числе связанными с движением ФАТХ (фактически руководящая группировка на Западном берегу в Рамалле), в настоящее время лишь усилилось, замечает эксперт: «И чем дольше будет длиться эта война, тем ниже шансы у палестинцев обрести независимость. Исторический опыт это доказывает, и Израиль этим активно пользуется».
Очевидно, «Хамас» не собирается полностью передавать власть ПНА и желает сохранить свое доминирующее положение в секторе Газа, уверен востоковед Руслан Сулейманов. Движение, несмотря на серьезное ослабление в войне с Израилем, продолжит так или иначе существовать в политической жизни палестинцев, добавил он.
Вечером 13 октября президенты США, Египта и Турции Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Эрдоган подписали с эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани совместную декларацию о завершении войны между Израилем и «Хамас» в секторе Газа. По итогам саммита стороны выразили готовность приложить усилия для искоренения экстремизма на Ближнем Востоке, содействовать развитию образования в странах региона и заложить институциональные основы для будущего, в котором следующие поколения жителей региона «смогут мирно процветать вместе», говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Белого дома. Хотя в декларации сказано о необходимости обеспечения основных прав человека и гарантий безопасности для палестинцев и израильтян, там не содержится обязательств по созданию палестинского государства.
Раскол Палестины
В настоящее время Израиль и «Хамас» реализовали пока лишь первую фазу плана, предложенного Трампом для прекращения войны в Газе, – поменяли удерживаемых лиц, после чего начался отвод израильских войск. На последующих этапах предполагается обсуждение вопросов по разоружению палестинской группировки и передаче власти над анклавом переходному технократическому правительству при участии международного переходного органа – Совета мира под руководством Трампа и бывшего британского премьера Тони Блэра.
Идея назначить Блэра руководителем Совета мира не пользуется спросом у арабской улицы, заметил Сулейманов. По его словам, «Хамас» теоретически готов поделиться властью лишь с палестинскими фракциями, а не с навязанными извне структурами. «Поэтому я не вижу перспектив для международных органов в Газе. Исламисты уже развернули свои патрули в районах вывода израильской армии, демонстрируя тем самым решимость управлять регионом как прежде», – отметил эксперт.
По мнению Гасанова, палестинцы вряд ли когда-нибудь согласятся предоставить управление Газой западным технократам, но он не исключил участия представителей мусульманских или арабских государств, если те выступят гарантами неповторения израильской агрессии и сформируют местные силы безопасности. Впрочем, можно сколько угодно формировать органы власти в анклаве, но пока Израиль не демонтирует свои поселения на Западном берегу и не предоставит палестинцам возможность управлять своей страной, конфликт никогда не решится», – заключил эксперт.