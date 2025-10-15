Китай в битве с США наказал ведущую судостроительную компанию Южной Кореи

Китай в битве с США наказал ведущую судостроительную компанию Южной КореиЭто ведет к росту стоимости судов и является углублением торговой войны
Министерство коммерции КНР 14 октября объявило о немедленном вступлении в силу санкционных мер против пяти работающих в США дочерних компаний Hanwha Ocean – одной из трех ведущих судостроительных компаний Южной Кореи. Организациям и физическим лицам на территории Китая теперь запрещено проводить сделки или вести сотрудничество с этими компаниями. Представитель Hanwha Ocean сообщил, что компания «в курсе заявления, сделанного правительством Китая, и внимательно изучает его потенциальное влияние на бизнес», пишет Bloomberg. Акции компании на торгах в Сеуле упали на 6%.
Как сообщило агентство «Синьхуа», Китай таким образом ответил на помощь и поддержку «дочками» Hanwha Ocean правительства США в проведении расследования с 17 апреля 2024 г. по ст. 301 американского закона о торговле против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая из-за его «неоправданных действий и политики» для доминирования в них. Известно, что в марте 2025 г., когда принимались окончательные решения, одна из подпавших под санкции КНР компаний – Hanwha Shipping направляла торговому представителю США Джеймисону Гриру свои предложения в поддержку расследования.
Ограничения Китая скорее стоит считать развитием торговой войны США c КНР, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник, так как США очень серьезно завязаны на южнокорейское судостроение. Но при этом удар в итоге может быть даже более болезненным именно для корейцев, так как они теряют деньги и рабочие места, а их компании отрезаются от китайского сырья. Но и для американцев итоговая стоимость корейских судов будет расти.
Итогом того расследования в США стали введенные с 14 октября 2025 г. администрацией Дональда Трампа сборы для судов, построенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям, которые заходят в порты США: они начали платить по $50 (чуть больше 4000 руб.) за тонну нетто. Каждые полгода размер сбора будет повышаться, достигнув к середине апреля 2028 г. $140 (примерно 11 300 руб.) за тонну нетто. Но санкции против «дочек» Hanwha Ocean лишь дополнили ответ Китая: его минтранс с 14 октября аналогично объявил о специальных сборах с судов, принадлежащих США, а также эксплуатируемых или следующих под их флагом. Китайский сбор сейчас составляет 400 юаней (около 4500 руб.) за тонну нетто, но он аналогично будет повышаться и 17 апреля 2028 г. достигнет 1120 юаней (около 12 600 руб.) за тонну нетто. При этом Пекин освободил от спецсборов суда, построенные в КНР, и те, которые заходят на китайские верфи для ремонта.
Общий портфель заказов Hanwha Ocean на апрель 2025 г. составлял $31,4 млрд, но за иностранные заказы компания стала активно конкурировать только в последние годы. Гендиректор Fibonacci Asset Management Global Чон Ин Юн выразил мнение, что Китай послал четкий сигнал: если корейская компания продолжит сотрудничать с США, то ей придется пожертвовать своим бизнесом в Китае. В 2024 г. одна из подпавших сейчас под санкции компаний – Hanwha Philly Shipyard приобрела верфь в Пенсильвании, что объявлялось точкой входа холдинга на рынки коммерческого флота и оборонной промышленности США. В августе 2025 г. компания объявила о планах вложить в нее $5 млрд. «Я думаю, что мы можем быть крупнейшей верфью в мире, которая принимает заказы на техническое обслуживание, ремонт и модернизацию военно-морского флота США», – говорил в мае Reuters об этой верфи глава подразделения по мировым рынкам Hanwha Ocean Стив Чонг о планах до 2030 г.
31 июля 2025 г., за день до истечения дедлайна Трампа, Южная Корея заключила торговую сделку с США. Она предусматривает инвестиции в Америку на $350 млрд, из которых $150 млрд – именно на развитие совместного судостроения. Изначально это была идея властей Южной Кореи ради снижения пошлин, итоговый уровень которых для нее составил в США 15%. Впрочем, теперь южнокорейцы на переговорах пытаются добиться смягчения условий той сделки, зачтя инвестиционные обязательства Сеула в виде кредитных гарантий, а не только прямых вложений.
Согласно данным Clarkson Research, более 90% мирового портфеля заказов на суда по дедвейту в 2022 г. приходилось на три страны: Китай (47%), Южную Корею (29%) и Японию (15%). И доля КНР растет: по данным министерства промышленности и информатизации, 56% всех построенных в мире судов в 2024 г. пришлось на Китай и порядка 75% заказов предназначено для иностранных заказчиков. В том году China State Shipbuilding Corporation (CSSC) построила больше коммерческих судов по дедвейту, чем вся судостроительная промышленность США с момента окончания Второй мировой войны (доля этой страны на мировом рынке составляет около 0,1%, России – 0,5%).
Китай в последние годы потеснил Южную Корею на мировом судостроительном рынке, говорит главный редактор информационно-аналитического агентства PortNews Виталий Чернов. Вероятно, из-за новых санкций Китая будет затруднен обмен технологиями, опытом, судовым комплектующим оборудованием, что станет негативным фактором для обеих сторон и может спровоцировать рост цен на строительство судов.
Ранее в Китае завершилась длившаяся несколько лет процедура слияния двух государственных судостроительных компаний – CSSC и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). WSJ писала, что их совместная доля на мировом рынке – около 17%. CSIC выполняла и военные заказы, например построив третий авианосец НОАК «Шаньдун». В данный момент Китай активно строит четвертый авианосец, который может быть атомным. Среди мер государственной поддержки отрасли в КНР эксперты выделяли прямые производственные и инвестиционные субсидии, льготное финансирование и дополнительные возможности по реструктуризации долга.
Источники Reuters одновременно сообщили 14 октября, что Китай сейчас усложнил получение лицензий на экспорт редкоземельных магнитов до уровня апреля, первого витка торговой войны в 2025 г. Это вызывает сильное неудовольствие не только в США, президент которых Трамп в ответ на это проанонсировал 100%-ные дополнительные пошлины. Например, комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович запросил телефонный разговор с министром коммерции КНР Ван Вэньтао для обсуждения «необоснованных» мер. Представитель этого ведомства КНР, в свою очередь, снова повторил AFP предупреждение в адрес США, что, «если вы хотите бороться, мы будем сражаться до конца, если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми». Одновременно Bloomberg пишет, что заместитель министра финансов КНР Ляо Минь находится в Вашингтоне, где провел встречу с чиновниками из минфина США, и ожидаются новые переговоры.