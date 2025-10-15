Китай в битве с США наказал ведущую судостроительную компанию Южной Кореи

Итогом того расследования в США стали введенные с 14 октября 2025 г. администрацией Дональда Трампа сборы для судов, построенных в Китае или принадлежащих китайским компаниям, которые заходят в порты США: они начали платить по $50 (чуть больше 4000 руб.) за тонну нетто. Каждые полгода размер сбора будет повышаться, достигнув к середине апреля 2028 г. $140 (примерно 11 300 руб.) за тонну нетто. Но санкции против «дочек» Hanwha Ocean лишь дополнили ответ Китая: его минтранс с 14 октября аналогично объявил о специальных сборах с судов, принадлежащих США, а также эксплуатируемых или следующих под их флагом. Китайский сбор сейчас составляет 400 юаней (около 4500 руб.) за тонну нетто, но он аналогично будет повышаться и 17 апреля 2028 г. достигнет 1120 юаней (около 12 600 руб.) за тонну нетто. При этом Пекин освободил от спецсборов суда, построенные в КНР, и те, которые заходят на китайские верфи для ремонта.