На Украине стали чаще возбуждать дела за преступления против государства

На Украине стали чаще возбуждать дела за преступления против государстваПравила для граждан, особенно призывного возраста, постоянно ужесточаются
За январь – сентябрь 2025 г. на Украине возбудили 177 000 уголовных дел о преступлениях против государства и военной службы. Это в 2,6 раза больше, чем за девять месяцев 2024 г., и в 7 раз больше уровня 2022 г., подсчитали «Ведомости» по данным генпрокуратуры страны. Всего с февраля 2022 г. военные и политические преследования затронули уже более 356 000 человек.
Формой расправы стала мобилизация. Даже госдепартамент США констатировал серьезные проблемы с правами человека. В своем докладе в августе он зафиксировал на Украине произвольные аресты и пытки, бесчеловечное обращение, внесудебные расправы и другие нарушения.
Полтора миллиона уклонистов
Политика Киева ужесточалась по мере роста потерь и усталости от военного положения. По крайней мере уже 69% украинцев против 24% выступают за окончание боевых действий, в то время как в 2023 г. картина была обратная, показал августовский опрос Gallup.
С начала 2022 г. на Украине возбудили всего 12 528 дел по уклонению от призыва. Но это лишь верхушка айсберга. Обычно уклонистов отлавливает не полиция, а территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военных комиссариатов), которым важно отправить человека не в тюрьму, а на фронт. А всего более 1,5 млн мужчин не встали на воинский учет и не обновили свои данные, заявил в июле 2025 г. депутат Верховной рады Роман Костенко.
45% открытых с 2022 г. дел по уклонистам были переданы в суд, тогда как по остальным военным и политическим статьям – 11%, следует из данных генпрокуратуры Украины. При этом к июню 2025 г. на Украине открыли 900 уголовных дел о преступлениях работников ТЦК, заявил прокурор Андрей Жоган. О приговорах не сообщалось.
Закон все более суров
На Украине с февраля 2022 г. объявлена всеобщая мобилизация, из-за которой военнообязанным запрещено покидать страну. Мужчин от 18 до 60 лет обязали уточнить данные в военкоматах.
За неявку предусмотрена административная ответственность, а при повторных нарушениях – розыск и уголовное дело. Уклонение от службы предусматривает по ст. 336 УК срок от трех до пяти лет.
Правила мобилизации неоднократно меняли. Сотрудники военкоматов получили право вручать повестки в любом публичном месте после установления личности. Чаще всего мужчин отлавливают на дорожных развязках, остановках транспорта, у вокзалов, рынков и в торговых центрах, рассказывал ТСН.ua со ссылкой на местных жителей.
В мае 2024 г. установили новые требования к военнообязанным. В течение двух месяцев их обязали обновить учетные данные в военкомате или специальном приложении под угрозой штрафов или ограничения социальных прав – типа права на вождение автомобиля. А повестка ТЦК стала считаться врученной, даже если призывник ее не видел.
Осенью прошлого года президент Владимир Зеленский приостановил процедуру массового бронирования. Право на отсрочку осталось теперь за официально трудоустроенными работниками с зарплатой от 20 000 грн, состоящими на воинском учете и работающими на предприятиях, имеющих значение для обороны.
Безвозвратные потери
Военные власти Украины инициировали поправки в уголовный кодекс, в январе 2023 г. ужесточив наказание за воинские преступления. В апреле 2024 г. Верховная рада ужесточила ответственность за уклонение от мобилизации.
За девять месяцев 2025 г. на Украине завели 168 200 уголовных дел по статьям о преступлениях против военной службы, что в 3 раза больше, чем за девять месяцев 2024 г., и в 11 раз больше, чем за тот же период 2022 г., следует из данных генпрокуратуры страны.
В 8 раз суровее
Всего с начала 2022 г. возбудили 314 267 уголовных дел против воинской службы. Чаще всего это было самовольное оставление части (СОЧ; 231 490 дел), дезертирство (53 397), уклонение от службы (12 528), непослушание (6474) и др. Лишь около 20% дезертиров возвращаются к службе, сообщал в декабре 2024 г. депутат Рады Вадим Ивченко.
Дела о СОЧ дали главный объем прироста в 2025 г. Хотя наказывали по ним не так активно: в суд передали за три года около 15 000 дел. До августа действовала амнистия для тех, кто добровольно вернется в строй. Но за восемь месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу в армию вернулось только 29 000 военнослужащих, сообщил директор Государственного бюро расследований Украины Алексей Сухачев.
Среди 30 000 человек, которых ТЦК мобилизуют ежемесячно, домой бегут 16 000–19 000, заявил Костенко. В 2022–2024 гг. зафиксировано 417 000 сообщений о розыске уклонистов, согласно данным штаба командования сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ). Лидерами являются западные регионы: Львовская (102 000 уклонистов), Закарпатская (59 000), Тернопольская (50 000) и Ивано-Франковская (46 000) области.
Основная причина массового оставления частей – усталость и отсутствие ротации. Усугубляют ситуацию недовольство приказами командования и плохо организованные учебные центры, отмечает депутат Марьяна Безуглая.
Просто диктатура
Политические уголовные дела по статьям о преступлениях против национальной безопасности и иным подобным, когда гражданин действует против власти, коснулись с начала 2022 г. уже 42 296 человек. В «травоядном» 2013 году по тем же статьям завели всего 1172 дела, тогда как в 2021 г. – 2847 дел, а 2022 г. – уже 11 551 и в 2024 г. – 11 103 дела.
Самая популярная статья – о коллаборационизме (ст. 111.1 УК Украины), по которой завели 10 943 дела. Среди таких «коллаборантов», например, житель поселка Оскол в Харьковской области Валерий Ткач, получивший шесть лет за координацию поставок гуманитарки из России.
Помимо этого украинские силовики завели 5108 дел о госизмене (ст. 111), 4419 дел – об оправдании действий РФ (ст. 436.2), 2256 дел – об угрозах или насилии против правоохранителей (ст. 345), 1772 дела – о пособничестве России (ст. 111.2), 1034 дела – по статье против советской и нацистской символики (ст. 436.1).
Зеленский использовал боевые действия как предлог для устранения большей части политической оппозиции и потенциальных соперников за власть ради укрепления своего «недемократического правления», объяснил Jacobin политолог из Университета Оттавы Иван Качановский. «В Украине сейчас диктатура, позволяющая запретить что угодно, или «наложить санкции» без судебного решения. Их Брюссель не одернет», – написала эстонская Postimees.ee.
Устранение оппозиции
На Украине 59 депутатов Рады девятого созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. В основном они касаются коррупции (33 депутата, преимущественно от «Слуги народа») и преступлений против безопасности (13 законодателей, в основном от запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь», ОПЗЖ), подсчитало издание «Честно» в декабре 2024 г. У 12 депутатов уже есть судебные приговоры. В сентябре экстрадировали из Дубая и арестовали по обвинению в госизмене депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.
Наиболее заметным устранением политических конкурентов был именно запрет в июне 2022 г. ОПЗЖ – второго по величине политического блока Украины. Он занимал в парламенте 10% мест, а в 2020 г. его кандидат победил члена партии Зеленского на выборах мэра его родного города – Кривого Рога. Всего же президент Украины приостановил, а затем запретил 11 оппозиционных партий из-за «связей с Россией».
«Любое проявление несогласия с официальной позицией выжигается каленым железом» – так в январе 2023 г. прокомментировал постпред России в ООН Василий Небензя арест правозащитницы Елены Бережной. 69-летнюю уроженку Луганска арестовали в марте 2022 г. и приговорили к 14 годам за госизмену (летом выпустили под залог).
Бусификация на ноль
Формой политического преследования на Украине стала «ликвидация через бусификацию» (от распространенного на Украине названия автобуса – бус; микроавтобусы используются ТЦК при силовых захватах и этапировании мобилизуемых). В сентябре мобилизовали перенесшего инсульт 58-летнего депутата харьковской рады Дмитрия Маринина. 10 сентября под каток бусификации попал оператор австрийской телекомпании ORF Андрей Непоседов во время поездки на съемки в Тернопольской области. 53-летний гражданин Украины уже добровольно проходил службу в ВСУ и был уволен из армии по состоянию здоровья после ранения (его в итоге отпустили).
В июле некоего адвоката, который неоднократно выигрывал дела против полиции, мобилизовали при исполнении профессиональных обязанностей, сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины. Адвоката задержали, в один день отменили его отсрочку от мобилизации, доставили в ТЦК, избили и отправили в воинскую часть.
В августе 2024 г. на Украине запретили Русскую православную церковь, а спустя год признали аффилированной с ней и Украинскую православную церковь (УПЦ), что также стало фактическим запретом. За три года под политические уголовные дела попало 170 священников, сообщал в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
В сентябре представители ТЦК схватили епископа УПЦ Серафима Нововоронцовского и иеромонаха Гавриила Кинащука. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области, а через пару дней были зачислены в ряды ВСУ. В августе мобилизовали священника УПЦ и отца пятерых детей Богдана Матвеева прямо во время крестного хода, сообщал Союз православных журналистов. В сентябре союз также сообщил о гибели на фронте священника УПЦ и отца троих детей Николая Хланя.