На Украине стали чаще возбуждать дела за преступления против государства

С начала 2022 г. на Украине возбудили всего 12 528 дел по уклонению от призыва. Но это лишь верхушка айсберга. Обычно уклонистов отлавливает не полиция, а территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военных комиссариатов), которым важно отправить человека не в тюрьму, а на фронт. А всего более 1,5 млн мужчин не встали на воинский учет и не обновили свои данные, заявил в июле 2025 г. депутат Верховной рады Роман Костенко.