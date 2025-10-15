Действительно ли самарский губернатор уволил главу Кинельского района

Впрочем, досрочная отставка Жидкова может и не состояться, так как срок его полномочий истекает через две недели, обращает внимание Захаров. Чиновник официально вступил в должность 29 октября 2020 г. «Стоит ли затевать эту процедуру (досрочной отставки. – «Ведомости»), чтобы выиграть пару недель, большой вопрос», – рассуждает эксперт. По его словам, роль губернатора в определении персоналии главы района, который избирается по конкурсу, носит определяющий характер: по сути, именно глава региона выбирает районного главу, поэтому и без запуска процедуры досрочной отставки в следующем месяце муниципалитет получит нового руководителя с подачи губернатора.