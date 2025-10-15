Газета
Главная / Политика /

Действительно ли самарский губернатор уволил главу Кинельского района

Срок полномочий провинившегося чиновника истекает через две недели
Александр Тихонов
Администрация муниципального района Кинельский Самарской области
Администрация муниципального района Кинельский Самарской области

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, о досрочной отставке которого в эмоциональной форме во время осмотра социальных объектов муниципалитета объявил глава региона Вячеслав Федорищев (в Telegram-каналах опубликовано видео, на котором человек, похожий на него, говорит собеседнику: «Уволен!», после чего нецензурно ругается), пока продолжает исполнять полномочия. По принятому в 2025 г. закону о местном самоуправлении (МСУ) высшее должностное лицо субъекта может инициировать удаление главы муниципалитета в отставку, но соответствующее решение еще должны принимать депутаты представительного органа, сказал «Ведомостям» юрист Олег Захаров. 

Процедура удалении главы муниципального образования в отставку по инициативе губернатора описана в ч. 7 ст. 21 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Инициатива главы региона оформляется в виде обращения, которое вносится в местную легислатуру вместе с проектом соответствующего решения. «О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования», – отмечается в законе.

Впрочем, досрочная отставка Жидкова может и не состояться, так как срок его полномочий истекает через две недели, обращает внимание Захаров. Чиновник официально вступил в должность 29 октября 2020 г. «Стоит ли затевать эту процедуру (досрочной отставки. – «Ведомости»), чтобы выиграть пару недель, большой вопрос», – рассуждает эксперт. По его словам, роль губернатора в определении персоналии главы района, который избирается по конкурсу, носит определяющий характер: по сути, именно глава региона выбирает районного главу, поэтому и без запуска процедуры досрочной отставки в следующем месяце муниципалитет получит нового руководителя с подачи губернатора. 

«С включением МСУ в систему публичной власти этот рычаг – отставка главы района по решению губернатора – стал из политического и символического жеста вполне реальным инструментом кадровой работы региональных властей», – заявил Захаров.

