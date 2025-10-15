Действительно ли самарский губернатор уволил главу Кинельского района

Действительно ли самарский губернатор уволил главу Кинельского районаСрок полномочий провинившегося чиновника истекает через две недели
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, о досрочной отставке которого в эмоциональной форме во время осмотра социальных объектов муниципалитета объявил глава региона Вячеслав Федорищев (в Telegram-каналах опубликовано видео, на котором человек, похожий на него, говорит собеседнику: «Уволен!», после чего нецензурно ругается), пока продолжает исполнять полномочия. По принятому в 2025 г. закону о местном самоуправлении (МСУ) высшее должностное лицо субъекта может инициировать удаление главы муниципалитета в отставку, но соответствующее решение еще должны принимать депутаты представительного органа, сказал «Ведомостям» юрист Олег Захаров.
Процедура удалении главы муниципального образования в отставку по инициативе губернатора описана в ч. 7 ст. 21 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Инициатива главы региона оформляется в виде обращения, которое вносится в местную легислатуру вместе с проектом соответствующего решения. «О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования», – отмечается в законе.
Впрочем, досрочная отставка Жидкова может и не состояться, так как срок его полномочий истекает через две недели, обращает внимание Захаров. Чиновник официально вступил в должность 29 октября 2020 г. «Стоит ли затевать эту процедуру (досрочной отставки. – «Ведомости»), чтобы выиграть пару недель, большой вопрос», – рассуждает эксперт. По его словам, роль губернатора в определении персоналии главы района, который избирается по конкурсу, носит определяющий характер: по сути, именно глава региона выбирает районного главу, поэтому и без запуска процедуры досрочной отставки в следующем месяце муниципалитет получит нового руководителя с подачи губернатора.
«С включением МСУ в систему публичной власти этот рычаг – отставка главы района по решению губернатора – стал из политического и символического жеста вполне реальным инструментом кадровой работы региональных властей», – заявил Захаров.