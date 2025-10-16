За что в Азербайджане могут посадить серого кардинала Гейдара и Ильхама Алиевых

Мехтиев в период руководства администрацией президента обладал беспрецедентными для новейшей истории страны широкими возможностями по назначению кадров и определению кадровой политики, продолжает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Кроме того, отмечает эксперт, он пользовался большим доверием со стороны как Гейдара, так и его сына Ильхама Алиева. «Поэтому за 25 лет Мехтиев мог создать теневую сеть лояльных к себе людей в чиновничьем аппарате и, несмотря на отход от дел, поддерживал с ними связь, чтобы затем через них, возможно, влиять на политику», – допустил эксперт. «В случае подтверждения причастности личности Мехтиева к указанным противоправным деяниям не исключаю, что начнут всплывать новые громкие имена», – замечает член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Поместив экс-чиновника под домашний арест, власть посылает всему чиновничьему аппарату сигнал, чтобы те не переоценивали свои возможности, уверен Велизаде.