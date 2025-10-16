За что в Азербайджане могут посадить серого кардинала Гейдара и Ильхама Алиевых

За что в Азербайджане могут посадить серого кардинала Гейдара и Ильхама АлиевыхФормально его обвиняют в шпионаже, намекая на Россию
Сабаильский районный суд Баку постановил 15 октября отправить бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева под домашний арест сроком на четыре месяца, передает азербайджанское информационное агентство AПА. Его обвиняют в государственной измене, попытке захвата власти, а также в легализации имущества, полученного преступным путем. В пользу какой страны он изменил родине – официально не сообщается. Помимо этого руководство правящей партии «Йени Азербайджан» (ЙАП) в ближайшее время планирует провести заседание, чтобы исключить Мехтиева из партии, а также снять с поста почетного члена совета ветеранов ЙАП, сообщило агентство АПА со ссылкой на председателя совета Арифа Рагимзаде.
Мехтиев возглавил президентскую администрацию в 1995 г. еще в бытность президентом Гейдара Алиева (отца нынешнего президента Ильхама Алиева) в первые годы независимой республики и продержался на этом посту вплоть до 2019 г. Политическая и научная карьера чиновника началась еще в 1970–1980-х гг. в СССР. Он работал на кафедре научного коммунизма Азербайджанского государственного университета, в отделе пропаганды и агитации центрального комитета республиканской компартии, избирался первым секретарем бакинского райкома им. 26 бакинских комиссаров компартии Азербайджана, а затем – секретарем ЦК компартии Азербайджана. На закате Советского Союза Мехтиев избирался депутатом Верховного совета Азербайджанской ССР двух созывов.
Как и Гейдар Алиев, Мехтиев является выходцем из Нахичевани. Через год после прихода к власти последнего уже в независимом Азербайджане вошел в состав его администрации. А с 1995 г. возглавил ее. В 2019 г. в рамках кадровых перестановок следующий глава государства Ильхам Алиев (занимает должность с 2003 г.) отправил его в отставку. После ухода из президентской администрации Мехтиев возглавлял Национальную академию наук республики и входил в совет безопасности при азербайджанском президенте. Награжден орденом «Гейдар Алиев» – высшей наградой для гражданских служащих, а также орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружественных отношений между народами России и Азербайджана.
Случившееся может быть связано и с неким противостоянием за политическое влияние в республике между командой предыдущего президента с новым кланом из влиятельной семьи Пашаевых, к которому относится первый вице-президент Мехрибан Алиева, предположил завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Практически всю новейшую историю Азербайджана Мехтиев, как член старой гвардии, играл роль серого кардинала, будучи фактически вторым человеком в государстве после президента, продолжает эксперт: «С наследования власти Ильхамом в 2003 г. между представителями старой гвардии и семьей Пашаевых происходила длительная закулисная борьба за расстановку своих членов команды во властной вертикали, которая окончилась победой последних в 2019–2020 гг.».
Мехтиев в период руководства администрацией президента обладал беспрецедентными для новейшей истории страны широкими возможностями по назначению кадров и определению кадровой политики, продолжает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Кроме того, отмечает эксперт, он пользовался большим доверием со стороны как Гейдара, так и его сына Ильхама Алиева. «Поэтому за 25 лет Мехтиев мог создать теневую сеть лояльных к себе людей в чиновничьем аппарате и, несмотря на отход от дел, поддерживал с ними связь, чтобы затем через них, возможно, влиять на политику», – допустил эксперт. «В случае подтверждения причастности личности Мехтиева к указанным противоправным деяниям не исключаю, что начнут всплывать новые громкие имена», – замечает член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Поместив экс-чиновника под домашний арест, власть посылает всему чиновничьему аппарату сигнал, чтобы те не переоценивали свои возможности, уверен Велизаде.
По мнению Муханова, вероятность судебного преследования Мехтиева была и два-три года назад, но тогда помешали известные события во время армяно-азербайджанского противостояния. «Возможно, власти тогда решили взять паузу, чтобы лишний раз не будоражить общественность», – полагает политолог. Политолог и специалист по Кавказу Артур Атаев считает, что домашний арест политика – реакция нынешних властей на продвигаемые им интерпретации истории современного Азербайджана.