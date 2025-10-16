Исключенный из ЛДПР депутат Ярослав Нилов отозвал иск к партии

Исключенный из ЛДПР депутат Ярослав Нилов отозвал иск к партииПолитик пообещал вернуться к вопросу, когда там сменится лидер
Депутат Госдумы Ярослав Нилов, исключенный из ЛДПР летом 2025 г. «за нарушение партийной дисциплины», отказался от иска к партии. Об этом стало известно в ходе рассмотрения иска в Мещанском суде Москвы 15 октября. Депутат требовал признать свое исключение незаконным.
Нилов пояснил, что решение отказаться от иска он принял еще 3 октября – после внеочередного съезда ЛДПР, на котором Леонид Слуцкий досрочно сложил полномочия председателя и был сразу переизбран. «Это, считаю, сделано не случайно», – отметил депутат в своем Telegram-канале. По его словам, плановые выборы главы партии должны были состояться только в мае 2026 г. Новый сценарий подготовлен из-за «неуверенности в стабильности внутрипартийной ситуации», писал Нилов. По его словам, вопрос о переизбрании не был заранее включен в повестку, что, по мнению Нилова, свидетельствует о стремлении провести голосование «максимально безболезненно и без рисков».
Вопрос о переизбрании председателя не фигурировал в официальной повестке съезда заранее, что, как считает депутат, позволило провести голосование «максимально безболезненно и без рисков». По мнению Нилова, в результате внутри партии «окончательно заморожена система управления, когда реальное руководство осуществляет не председатель, а его советники». Парламентарий подчеркнул, что не отказывается от своих принципиальных оценок происходящего. По его словам, он намерен вернуться к вопросу о возможном восстановлении в рядах ЛДПР после смены руководства.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР с просьбой прокомментировать отказ от исковых претензий.
Вероятнее всего, Нилов понял правовую бесперспективность этих исковых требований, а также оценил имиджевые потери, предполагает политолог Константин Калачев. «Имидж несистемного игрока – это то, что тебе меньше всего нужно, если планируешь участие в выборах», – говорит эксперт. По его мнению, баллотироваться от другой партии Нилов сможет, если эту партию не попросят «хорошенько подумать, а стоит ли?».
Переходы из партии в партию сейчас начальством не одобряемы, замечает Калачев. Но Нилов, уточняет эксперт, – это фигура серьезная, отношения у него с вышестоящими товарищами «выстроены». Политолог сомневается, что его примут в свои ряды «Новые люди», а вот список партии «Справедливая Россия – За правду» депутат смог бы «украсить».
Две самые очевидные версии, почему Нилов решил отозвать свой иск, – либо он сумел о чем-то договориться, либо изначально понимал, что шансов у него немного и нынешний шаг просто способ выйти из кампании с высоко поднятой головой, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Второе, по словам эксперта, ближе к истине, хотя «стопроцентной уверенности нет».
Иск Нилова о восстановлении в партии не имел юридических перспектив, соглашается электоральный юрист Олег Захаров. По его словам, нельзя заставить партию принять в свои ряды того, кого «она отринула», даже если при этом были какие-то «юридические шероховатости».
Суды исповедуют концепцию демократического централизма в вопросах партийного членства: если решение принято большинством голосов при наличии кворума и уполномоченным на то уставом органом, то точность указания формулировок исключения из партии не имеет особого значения, уточняет Захаров. При этом в иске Нилов ставил под сомнение широко распространенный в Госдуме порядок голосования «по доверенности», а это уже создавало риск возникновения прецедента, который угрожал бы легитимности деятельности парламента, а не просто партии, указывает юрист.
«Жаль, что этот механизм «доверительного голоса» не получит судебной оценки», – сетует юрист, напоминая, что он был введен в период ограничений, связанных с распространением COVID-19 (2019 г.). Очевидно, что необходимы корректировка этого механизма и введение четких критериев того, когда голос может быть передан по доверенности, ведь лейтмотивом работы Госдумы под руководством нынешнего спикера всегда было личное и очное участие депутатов в парламентской деятельности, заключил эксперт.
Ранее Нилов также пытался оспорить в суде свое исключение из фракции ЛДПР в Государственной думе. Но Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать административный иск, посчитав, что подобные требования «означают прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую деятельность депутатов», что противоречит принципу разделения властей, закрепленному в Конституции.