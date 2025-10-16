Исключенный из ЛДПР депутат Ярослав Нилов отозвал иск к партии

Нилов пояснил, что решение отказаться от иска он принял еще 3 октября – после внеочередного съезда ЛДПР, на котором Леонид Слуцкий досрочно сложил полномочия председателя и был сразу переизбран. «Это, считаю, сделано не случайно», – отметил депутат в своем Telegram-канале. По его словам, плановые выборы главы партии должны были состояться только в мае 2026 г. Новый сценарий подготовлен из-за «неуверенности в стабильности внутрипартийной ситуации», писал Нилов. По его словам, вопрос о переизбрании не был заранее включен в повестку, что, по мнению Нилова, свидетельствует о стремлении провести голосование «максимально безболезненно и без рисков».